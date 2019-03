Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1a1c0ac9-2c35-4a4a-aafc-4a8ba9ba6ea1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook párizsi részlege egy olyan mesterséges intelligenciát fejlesztett ki, ami egészen meglepő \"meséket\" képes írni. A fő feladata viszont nem ez lesz.","shortLead":"A Facebook párizsi részlege egy olyan mesterséges intelligenciát fejlesztett ki, ami egészen meglepő \"meséket\" képes...","id":"20190313_facebook_ai_mesterseges_intelligencia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1a1c0ac9-2c35-4a4a-aafc-4a8ba9ba6ea1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fcbf34f-8dd1-445e-bd9c-2723f35f1462","keywords":null,"link":"/tudomany/20190313_facebook_ai_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2019. március. 13. 14:03","title":"Bizarr esti meséket talál ki a Facebook mesterséges intelligenciája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff387444-d408-4ea6-91be-61c1a0bac002","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az együttműködés törvényi kötelezettségét a szakszervezet szerint megszegve blokkolta le végül a Klebelsberg Központ a pedagógussztrájkot, de pár helyen voltak sztrájkoló tanárok.","shortLead":"Az együttműködés törvényi kötelezettségét a szakszervezet szerint megszegve blokkolta le végül a Klebelsberg Központ...","id":"20190314_Fordulat_reggelre_az_allam_jogszerutlennek_minositette_a_pedagogussztrajkot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ff387444-d408-4ea6-91be-61c1a0bac002&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c75f526-89af-49a5-9856-cc43279bdac9","keywords":null,"link":"/itthon/20190314_Fordulat_reggelre_az_allam_jogszerutlennek_minositette_a_pedagogussztrajkot","timestamp":"2019. március. 14. 10:28","title":"Fordulat: reggelre az állam jogszerűtlennek minősítette a pedagógussztrájkot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"864902d6-3dfe-499f-8375-c8933f1c5bfa","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ több mint 1200 állatfaját fenyegeti a kihalás élőhelyeik több mint 90 százalékában egy új kutatás szerint.","shortLead":"A világ több mint 1200 állatfaját fenyegeti a kihalás élőhelyeik több mint 90 százalékában egy új kutatás szerint.","id":"20190313_allatvilag_kihalas_populaciocsokkenes_globalis_felmelegedes_urbanizacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=864902d6-3dfe-499f-8375-c8933f1c5bfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9b79f35-c720-4720-adba-cc923acce7bb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190313_allatvilag_kihalas_populaciocsokkenes_globalis_felmelegedes_urbanizacio","timestamp":"2019. március. 13. 14:33","title":"Sürgősen tennünk kell valamit: 1200 állatfajt fenyeget kihalás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d726491-4aa0-4ef7-beb4-0c19293ce32f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem úgy tűnik, mintha elhárult volna a hiba a két legnépszerűbb közösségi oldalon. ","shortLead":"Nem úgy tűnik, mintha elhárult volna a hiba a két legnépszerűbb közösségi oldalon. ","id":"20190314_hiba_a_facebookon_instagram_nem_tolt_be_a_facebook_lassu_a_facebook","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0d726491-4aa0-4ef7-beb4-0c19293ce32f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e181ec6-6382-4e6e-9d24-feb226174198","keywords":null,"link":"/tudomany/20190314_hiba_a_facebookon_instagram_nem_tolt_be_a_facebook_lassu_a_facebook","timestamp":"2019. március. 14. 07:33","title":"Továbbra is köhécsel a Facebook, de az Instagram sem úgy megy, ahogy kellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Súlyos testi sértés a vád négy férfi ellen, akik három másikat vertek meg egy bulinegyedi szórakozóhely előtt.\r

\r

","shortLead":"Súlyos testi sértés a vád négy férfi ellen, akik három másikat vertek meg egy bulinegyedi szórakozóhely előtt.\r

\r

","id":"20190312_Szorakozohelyi_verekedoket_fogtak_el","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21f9a665-893a-451f-adba-c55713b2c35d","keywords":null,"link":"/itthon/20190312_Szorakozohelyi_verekedoket_fogtak_el","timestamp":"2019. március. 12. 17:52","title":"Szórakozóhelyi verekedőket fogtak el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc1ed12d-9290-4eed-9d01-ae52d0ee7e58","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Nem tudják elfogadni a vállalat béremelési politikáját, ezért sztrájkbizottság alakult a Metro Kereskedelmi Kft.-nél.\r

\r

","shortLead":"Nem tudják elfogadni a vállalat béremelési politikáját, ezért sztrájkbizottság alakult a Metro Kereskedelmi...","id":"20190312_Jon_a_sztrajk_a_Metronal_is_Sztrajkbizottsag_alakult","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dc1ed12d-9290-4eed-9d01-ae52d0ee7e58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cb446e8-7eab-432f-8923-cb663244036a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190312_Jon_a_sztrajk_a_Metronal_is_Sztrajkbizottsag_alakult","timestamp":"2019. március. 12. 19:21","title":"Jön a sztrájk a Metrónál is? Sztrájkbizottság alakult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21ec1762-a1b4-4b9e-b62e-bc02a11402aa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elemző szerint a miniszterelnök két szék között imbolyog. Nem jöttek be a számításai.","shortLead":"Az elemző szerint a miniszterelnök két szék között imbolyog. Nem jöttek be a számításai.","id":"20190313_Torok_Gabor_Orban_arccal_a_padlo_fele_van","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=21ec1762-a1b4-4b9e-b62e-bc02a11402aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d8e0b4a-8a2c-4346-9a8e-11777f8f6229","keywords":null,"link":"/itthon/20190313_Torok_Gabor_Orban_arccal_a_padlo_fele_van","timestamp":"2019. március. 13. 11:31","title":"Török Gábor: Orbán arccal a padló felé van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e4bb3b7-eaa0-4170-a8db-8dc3244a9d1d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Büntetésre számíthat a Juventus portugál sztárja, aki obszcén gesztussal ünnepelte három gólját az Atlético Madrid elleni, kedd esti labdarúgó Bajnokok Ligája-nyolcaddöntős mérkőzésen.","shortLead":"Büntetésre számíthat a Juventus portugál sztárja, aki obszcén gesztussal ünnepelte három gólját az Atlético Madrid...","id":"20190313_cristiano_ronaldo_diego_simeone_juventus_atletico_madrid_bajnokok_ligaja_buntetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1e4bb3b7-eaa0-4170-a8db-8dc3244a9d1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cf471b3-51f6-4ad3-a592-90d2a52a8ee3","keywords":null,"link":"/sport/20190313_cristiano_ronaldo_diego_simeone_juventus_atletico_madrid_bajnokok_ligaja_buntetes","timestamp":"2019. március. 13. 16:29","title":"Ronaldót megbüntethetik, de ez most nyilván egy kicsit sem zavarja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]