Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7bcf92b2-6cb2-4387-a29d-b61d5d951575","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szijjártó Péter hétfőn a miniszteri EU-s találkozón minden követ megmozgatna az ENSZ migrációs paktumának EU-s jogba emelése ellen. Az Európai Bizottság szerint nincsenek ilyen tervei Brüsszelnek.","shortLead":"Szijjártó Péter hétfőn a miniszteri EU-s találkozón minden követ megmozgatna az ENSZ migrációs paktumának EU-s jogba...","id":"20190314_Politico_Szijjarto_Peter_egy_nem_letezo_migracios_terv_ellen_kuzd","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7bcf92b2-6cb2-4387-a29d-b61d5d951575&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6766b94-31fa-4568-ac2b-fa8ab960f5da","keywords":null,"link":"/itthon/20190314_Politico_Szijjarto_Peter_egy_nem_letezo_migracios_terv_ellen_kuzd","timestamp":"2019. március. 14. 07:51","title":"Politico: Szijjártó Péter egy nem létező migrációs terv ellen küzd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1de8ad85-9165-42af-aff5-ec0f5773deb0","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Jupiter mágneses mezeje áramlatokat idéz elő Európa (Európé) nevű holdjának óceánjában – állapította meg egy francia kutatócsoport. Ha van élet a holdon, annak aktív segítője lehet ez a jelenség is.","shortLead":"A Jupiter mágneses mezeje áramlatokat idéz elő Európa (Európé) nevű holdjának óceánjában – állapította meg egy francia...","id":"20190315_jupiter_magneses_mezeje_aramlatok_europa_hold_oceanja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1de8ad85-9165-42af-aff5-ec0f5773deb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb0eb93b-2578-43a1-8cb4-b0b2909e72e5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190315_jupiter_magneses_mezeje_aramlatok_europa_hold_oceanja","timestamp":"2019. március. 15. 15:03","title":"Nagy dolgokra képes a Jupiter mágneses mezeje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a163ca84-a1b1-4c70-804a-148965778ea7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy \"home made\" gázmaszk volt a fiúnál, öten kellett, hogy ellenőrizzék. ","shortLead":"Egy \"home made\" gázmaszk volt a fiúnál, öten kellett, hogy ellenőrizzék. ","id":"20190315_Ot_rendor_kezdett_ellenorizni_egy_fiatalt_az_Orbanbeszed_helyszinen__fotok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a163ca84-a1b1-4c70-804a-148965778ea7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35f0501b-482d-4371-a47f-9c63af152877","keywords":null,"link":"/itthon/20190315_Ot_rendor_kezdett_ellenorizni_egy_fiatalt_az_Orbanbeszed_helyszinen__fotok","timestamp":"2019. március. 15. 10:05","title":"Öt rendőr kezdett ellenőrizni egy fiatalt az Orbán-beszéd helyszínén – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cbf1650-9935-4060-81d8-b96422066349","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Tanácsadójának nevezte ki Milorad Dodik, a bosznia-hercegovinai elnökség nacionalista szerb tagja a híres filmrendezőt, Emir Kusturicát.","shortLead":"Tanácsadójának nevezte ki Milorad Dodik, a bosznia-hercegovinai elnökség nacionalista szerb tagja a híres filmrendezőt...","id":"20190314_A_boszniai_szerbek_vezetojenek_tanacsadoja_lett_Emir_Kusturica","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8cbf1650-9935-4060-81d8-b96422066349&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"021e9b3e-4ab0-45e2-889e-87bec91efcb2","keywords":null,"link":"/elet/20190314_A_boszniai_szerbek_vezetojenek_tanacsadoja_lett_Emir_Kusturica","timestamp":"2019. március. 14. 16:34","title":"Tanácsadó lett Emir Kusturica a boszniai szerbek vezetője mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c7828c4-bc0a-4c18-a39d-6be92edf3517","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A felújított Múzeumkert sem úszta meg a magyarországi újjáépítések kötelező elemét: a díszköveket.","shortLead":"A felújított Múzeumkert sem úszta meg a magyarországi újjáépítések kötelező elemét: a díszköveket.","id":"20190314_Orban_Viktor_diszkovek_felett_mondhatja_el_a_marcius_15ei_beszedet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c7828c4-bc0a-4c18-a39d-6be92edf3517&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e5b23de-1504-423c-85e4-27ae912685a4","keywords":null,"link":"/elet/20190314_Orban_Viktor_diszkovek_felett_mondhatja_el_a_marcius_15ei_beszedet","timestamp":"2019. március. 14. 13:45","title":"Orbán Viktor díszkövek felett mondhatja el a március 15-ei beszédét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1dfc3ca-5862-4736-8210-c3dd245822e7","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A vezérigazgató úgy fogalmazott, hogy \"itt-ott felszedtünk magunkra egy kis zsírt\". ","shortLead":"A vezérigazgató úgy fogalmazott, hogy \"itt-ott felszedtünk magunkra egy kis zsírt\". ","id":"20190314_Elbocsatasokra_keszul_az_Audi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f1dfc3ca-5862-4736-8210-c3dd245822e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8429095-68c1-46b3-b09d-50a1dab046f2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190314_Elbocsatasokra_keszul_az_Audi","timestamp":"2019. március. 14. 18:56","title":"Elbocsátásokra készül az Audi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7147943-7666-4423-a1f0-5c8d4fc63405","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mutatjuk az egyedi hatású felvételeket, és az is kiderül, hogy hogyan és mennyi munkával készül el egy-egy ilyen minimális digitális utómunkát tartalmazó fotó.","shortLead":"Mutatjuk az egyedi hatású felvételeket, és az is kiderül, hogy hogyan és mennyi munkával készül el egy-egy ilyen...","id":"20190314_sziszifuszi_munkaval_elkepeszto_autoreklamokat_keszitett_egy_magyar_fotos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d7147943-7666-4423-a1f0-5c8d4fc63405&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6ef58fb-a084-4e6b-9293-5a3d4d23ed1c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190314_sziszifuszi_munkaval_elkepeszto_autoreklamokat_keszitett_egy_magyar_fotos","timestamp":"2019. március. 14. 08:25","title":"Sziszifuszi kézimunkával elképesztő autó-reklámokat készített egy magyar fotós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53a45d8c-0981-4fda-96be-87868f31338b","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Kollektív szerződést akarnak újra az operaházi szakszervezetek, és béremelést, ezért sztrájkoltak szombat este a Carmen előadása elején, ám a vezetés egyiket sem tudja teljesíteni. Egyedi fizetésemelések lehetnének, de annak mikéntjének ismertetését, sőt magát az emelést is a sztrájkfenyegetettség visszavonásához kötné a főigazgató.","shortLead":"Kollektív szerződést akarnak újra az operaházi szakszervezetek, és béremelést, ezért sztrájkoltak szombat este a Carmen...","id":"20190313_ujabb_sztrajk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=53a45d8c-0981-4fda-96be-87868f31338b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98fc02ed-92d5-4ab1-8c0e-7f247bf8f96b","keywords":null,"link":"/itthon/20190313_ujabb_sztrajk","timestamp":"2019. március. 13. 17:45","title":"Újabb sztrájkra hangolnak az Operaházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]