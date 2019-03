Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"658e8727-0680-4072-b5b7-4d5a96557970","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hirdetéseket megjelenítő androidos alkalmazások esetében könnyen előfordulhat, hogy az app gyorsabban meríti a telefont és nagyobb adatforgalmat generál, mint arra a normális működése alapján számítani lehet. A háttérben a hirdetések mögötti csalás állhat.","shortLead":"A hirdetéseket megjelenítő androidos alkalmazások esetében könnyen előfordulhat, hogy az app gyorsabban meríti...","id":"20190322_csalas_hirdetes_alkalmazas_applikacio_androidos_app","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=658e8727-0680-4072-b5b7-4d5a96557970&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0af58e3e-0d4d-4358-9d5d-21f979c3489e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190322_csalas_hirdetes_alkalmazas_applikacio_androidos_app","timestamp":"2019. március. 22. 09:33","title":"Gyorsan merül a mobilja és az adatforgalma is nagy? Egy új csalás áldozata lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14d22477-5a5d-47c6-a804-432ce58a59d1","c_author":"Csányi Nikolett","category":"itthon","description":"Szabad akadémiát és Palkovics László lemondását követelték az MTA függetlenségéért tüntetők Budapesten. \r

","shortLead":"Szabad akadémiát és Palkovics László lemondását követelték az MTA függetlenségéért tüntetők Budapesten. \r

","id":"20190321_Video_Palkovics_lemondasat_koveteltek_az_MTA_szetverese_ellen_tuntetok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=14d22477-5a5d-47c6-a804-432ce58a59d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"227953e3-176d-434b-84bf-c6fe07ccaa51","keywords":null,"link":"/itthon/20190321_Video_Palkovics_lemondasat_koveteltek_az_MTA_szetverese_ellen_tuntetok","timestamp":"2019. március. 21. 18:50","title":"Videó: Piros lapokkal tüntettek az MTA szétverése ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec81029e-060a-477e-9b05-80b8d820234b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nő két éve egy Pest megyei településen szült meg egy gyermeket, akit magára hagyott. ","shortLead":"A nő két éve egy Pest megyei településen szült meg egy gyermeket, akit magára hagyott. ","id":"20190322_Nem_eloszor_olte_meg_ujszulott_gyermeket_a_Fejer_megyei_no","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ec81029e-060a-477e-9b05-80b8d820234b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74c9df12-edf7-4c30-b1a8-bcf7cf37ba48","keywords":null,"link":"/itthon/20190322_Nem_eloszor_olte_meg_ujszulott_gyermeket_a_Fejer_megyei_no","timestamp":"2019. március. 22. 06:11","title":"Korábban is megölte egy csecsemőjét a Fejér megyei nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c140a470-36b8-47aa-af70-4bcf624dfc27","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Kinyílt egy ajtó” – mondta Michael Ignatieff, a CEU elnök-rektora, miután Orbán Viktor miniszterelnök és Markus Söder bajor miniszterelnök levélváltásukban közös támogatásukról biztosították a CEU és a Müncheni Műszaki Egyetem (TUM) együttműködését, és miután az Európai Néppárt felfüggesztette a Fidesz tagságát.","shortLead":"„Kinyílt egy ajtó” – mondta Michael Ignatieff, a CEU elnök-rektora, miután Orbán Viktor miniszterelnök és Markus Söder...","id":"20190320_A_CEU_varja_a_Neppart_kuldotteit_akik_a_magyar_jogallamisagot_vizsgaljak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c140a470-36b8-47aa-af70-4bcf624dfc27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1812be6-345d-41d9-9f85-e697fd45c0ad","keywords":null,"link":"/itthon/20190320_A_CEU_varja_a_Neppart_kuldotteit_akik_a_magyar_jogallamisagot_vizsgaljak","timestamp":"2019. március. 20. 20:35","title":"A CEU várja a Néppárt küldötteit, akik a magyar jogállamiságot vizsgálják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf0f0b01-5d28-4b31-b2fd-d68aa8287d4d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190322_Nyitva_hagyta_a_kocsiajtot_egy_koala_maszott_a_hatso_ulesre_mire_visszaert__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cf0f0b01-5d28-4b31-b2fd-d68aa8287d4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62035e5b-46dc-47d4-8b28-e76fc6dc757b","keywords":null,"link":"/elet/20190322_Nyitva_hagyta_a_kocsiajtot_egy_koala_maszott_a_hatso_ulesre_mire_visszaert__video","timestamp":"2019. március. 22. 14:49","title":"Nyitva hagyta a kocsiajtót, mire visszaért, egy koala mászott a hátsó ülésre – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72d691a1-0ffe-4200-9921-c6961ed6ffa6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"23 milliárd forint lett a 2018-as nyeresége, bevétele és hitelállománya is nőtt.","shortLead":"23 milliárd forint lett a 2018-as nyeresége, bevétele és hitelállománya is nőtt.","id":"20190322_Belehuzott_a_magyar_Raiffeisen_Bank","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=72d691a1-0ffe-4200-9921-c6961ed6ffa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f8cecec-882a-4517-98d1-3e00bf401d40","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190322_Belehuzott_a_magyar_Raiffeisen_Bank","timestamp":"2019. március. 22. 17:17","title":"Belehúzott a magyar Raiffeisen Bank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e8864fa-a6cf-4561-8903-cdc0dd372bcc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Részletes tájékoztatást kérnek.","shortLead":"Részletes tájékoztatást kérnek.","id":"20190321_A_nemzetbiztonsagi_bizottsaga_is_foglalkozik_az_ujzelandi_terrorista_tamadassal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e8864fa-a6cf-4561-8903-cdc0dd372bcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6bfd3b2-1719-4fae-91bf-718429224392","keywords":null,"link":"/itthon/20190321_A_nemzetbiztonsagi_bizottsaga_is_foglalkozik_az_ujzelandi_terrorista_tamadassal","timestamp":"2019. március. 21. 14:03","title":"A nemzetbiztonsági bizottság is foglalkozik az új-zélandi terrorista támadással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f99410e5-7e1b-41c9-ac32-801c851e61ad","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"„Nem a zsemle kicsi, elvtársak, hanem a pofátok nagy!” A fáma szerint ezt mondta Marosán György, a péklegényből lett kommunista potentát az elégedetlenkedő munkásoknak. Most, hogy az elégedetlenség újra szemmel látható méreteket, sőt sztrájksorozat képét öltötte, felmerül a kérdés: a zsömle kicsi, vagy a dolgozók étvágya lett túl nagy? – erre a kérdésre keresi a választ az e heti HVG cikke.","shortLead":"„Nem a zsemle kicsi, elvtársak, hanem a pofátok nagy!” A fáma szerint ezt mondta Marosán György, a péklegényből lett...","id":"20190321_A_magyar_munkasnak_a_pofaja_nagy_vagy_a_bere_kicsi_Beszedes_abra_az_europai_oraberekrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f99410e5-7e1b-41c9-ac32-801c851e61ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e45a14d4-bd76-445a-b7af-68c936a5b576","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190321_A_magyar_munkasnak_a_pofaja_nagy_vagy_a_bere_kicsi_Beszedes_abra_az_europai_oraberekrol","timestamp":"2019. március. 21. 14:34","title":"A magyar munkásnak a pofája nagy, vagy a bére kicsi? Beszédes ábra az európai órabérekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]