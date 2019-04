50 ezer eurót, azaz 15,7 millió forintot nyert az Origo tulajdonosa, a New Wave Media Group a Google-től annak DNI-pályázatán, de később visszavonta, miután megjelent a New York Timesban egy cikk arról, hogy az Origo a Fidesz kézi vezérelt propagandaoldala, írja a Niemanlab.org. A Google pályázata ironikus módon a sajtó digitális korban történő fennmaradását szolgálja. A pályázatok leadási határideje decemberben volt, a New York Times novemberben közölt cikket az Origóról és annak átalakításáról független médiumból kormányszócsővé. A MediaPowerMonitor oldal cikket is írt, miután felfedezte a díjazottak körében a New Wave Mediát, hogy miben támogatná ezzel a magyar sajtó fennmaradását. A NiemanLab rákérdezett a Google-nél ugyanerre, mire a cég kiadott egy közleményt: "További felülvizsgálat után úgy döntöttünk, nem folytatjuk a pályázati együttműködést a New Wave Mediával".