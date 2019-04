Visszamenőlegesen is díjat kell fizetnie a batidai vadászkastély tulajdonosainak az önkormányzati útért, amelyről kiderült, hogy azt jogtalanul kerítették el. A maratoni közgyűlés végén ezt a fideszes képviselők is megszavazták.

„Legyen bátor, és mondja meg egyenesen, hogy Lázár Jánoson akar politikai bosszút állni” – mondta el batidai vadászkastély út ügyét érintő napirendnél Hegedűs Zoltán, a hódmezővásárhelyi közgyűlés Fidesz frakciójának vezetője. A pénteki hódmezővásárhelyi közgyűlésen tizenöt napirend szerepelt, ennek ellenére sok időt elvitt a kampánycsatározás, de tizenegy órás ülésezés után végül több ügyben is dűlőre jutottak, így a batidai vadászkastélyhoz vezető út ügyét is rendezték. Hegedűs Zoltán ugyan többször nekiment a polgármesternek, hogy politikai tőkét akar kovácsolni a vadászkastély ügyéből, amivel Lázáron állna politikai bosszút, de azért végül mindent megszavaztak a kormánypárti képviselők is a jelenleg nem jogszerűen használt önkormányzati út ügyében.

A batidai vadászkastélyról a delmagyar derítette ki még 2016-ban, hogy annak tulajdonosi köre Lázár Jánoshoz köthető, majd a Magyar Narancs munkatársa fedezte fel, hogy az építkezésnél egy olyan utat is elkerítettek az egyébként jórészt Lázár János családjának tulajdonában levő földek között, amely valójában a hódmezővásárhelyi önkormányzaté. Ennek rendezéséért kereste meg az önkormányzatot tavaly novemberben a vadászkastély tulajdonosa az önkormányzatot azzal, hogy megvásárolnák az utat. Ezért került a pénteki közgyűlésen napirendre a batidai vadászkastélyhoz vezető út ügye.

A politikai vagdalkozások mellett megoldást is találtak, abban állapodtak meg, hogy attól az időponttól kezdve, hogy a vállalkozás elkerítette az önkormányzati utat, visszamenőleg is megfizettetik a használati díjat. A vita közben azért az kiderült, hogy egy másik, az előbbihez hasonló esetben a kormánypárti képviselők elzárkóztak attól, hogy egy vásárhelyi állampolgár megvásároljon egy önkormányzat tulajdonában levő utat, holott azt sem használja senki a vételi szándékot bejelentőn kívül. A vadászkastély esetében viszont megegyeztek a képviselők abban, hogy kiírják eladásra a területet, amelyet, mivel lényegében csak a vadászkastélyhoz lehet eljutni az úton, nagy valószínűséggel, csak a kastély tulajdonosai fognak megvásárolni. Ezt végül a Fidesz frakciótagok is megszavazták.