Migránsozással kezdődött a hódmezővásárhelyi közgyűlés: a helyi Fidesz az egykor Kanadában dolgozó polgármestert nevezte migránsnak, de Márki-Zay is visszavágott Pharaonnal, akit terrorizmusért körözött az Interpol, de együtt vacsorázott Orbánnal. Ment az adok-kapok, de azért a költségvetésre is jutott idő.

„Önmaga és családja is, kanadai egykori migránsként, amíg az esztendő kitelve, onnan hazatérve, ezt a folyamatot segíti, így ön is Soros György ügynökeként fogható fel”- szólalt fel a hódmezővásárhelyi közgyűlésen Kovács László, fideszes képviselő.

Az ülés első néhány percében tért rá a politikus arra, hogy hamarosan elérkezik az európai parlamenti választások napja, percekig ecsetelte is a migrációs helyzetet, holott a tizenöt napirendi pont bőségesen adott volna más témát is. Kovács kifejtette, hogy az Európai Unió adminisztrációja, parlamentjének képviselői, főként a baloldaliak támogatják a migrációt, aminek következtében elözönlik a migránsok Európát, gyilkosságokat követnek el, és megerőszakolják az asszonyokat. Szerinte ezt támogatják azok a baloldali magyar politikusok is, akikkel Márki-Zay Péter is együttműködik. Ez utóbbival kapcsolatban említette meg Kovács, hogy Márki-Zay és családjának kanadai tartózkodásából is következtetve ő maga is Soros ügynöke.

Márki-Zay Péter kapott az alkalmon, hogy ismét elmondhassa, hogy szerinte éppen a kormányzó Fidesz az egyetlen magyar párt, amely migránsokat telepített az országba, a bűncselekményeket itt elkövetőknek pedig még menekültstátuszt is adott, ezért tartózkodhattak az országban. De Márki – Zay felhozta Pharaont is, az azóta elhunyt szaúdi üzletembert is, aki a fél világ körözött pénzmosás, de terrorizmus finanszírozásának gyanújával is, mégis Orbán Viktorral vacsorázott. Márki-Zay szerint a „kötvénymigránsok” között is akadtak bűnözők, akiket más európai országban le is tartóztattak.

Azt pedig, hogy magát Márki-Zayt is lemigránsozták, a polgármester azzal tette helyre, hogy megkérte a jobboldali képviselőket, hogy üssék fel az értelmező szótárt a migráns kifejezésnél, és tájékozódjanak, mert akkor rádöbbennek, hogy az országban, így Vásárhelyen is mindenkinek van migráns hozzátartozója. A polgármester azt is hozzátette, hogy egyébként pedig Hódmezővásárhelyre vietnamiakat hoznak, mert nincs munkaerő, de Szarvason és sok más településen pedig már indiaiak és ukránok dolgoznak.

Az ülés elején, még a március végi rendkívüli közgyűlés folytatásaként, megválasztották a helyi önkormányzati havilap szerkesztőbizottságának új tagjait. A Fidesz kívánsága teljesült azzal, hogy a jobboldali képviselők is delegálhatnak tagokat annak a lapnak a szerkesztői csapatába, amely az egyetlen, nem a helyi Fidesz érdekeltségébe tartozó helyi lapot szerkeszti.

A hosszú, és durva migránsozás után a napirendeket is megtárgyalták, ezek között ismét előjött a vásárhelyi lakásháború. Kiderült, hogy nem csak a Fidesz tett feljelentést a lakásügyi tanács elnöke lányának lakásügye miatt, de az önkormányzat is több feljelentést tett a szerintük jogsértő lakáseladások miatt. Az ülésen még beszámoltak az irodák, illetve az alapítványok is, illetve a költségvetés módosítása is napirendre került.