[{"available":true,"c_guid":"b99f62bd-6f2d-44b4-a706-c3bddad456f8","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Olasz és egyiptomi régészek 34 múmiát találtak egy ókori sírban, amelyet a dél-egyiptomi Asszuánban tártak fel. A maradványok a fáraók későkorából és a görög-római időszakból származnak, a Kr.e. 6. század és a negyedik század közötti időszakból. ","shortLead":"Olasz és egyiptomi régészek 34 múmiát találtak egy ókori sírban, amelyet a dél-egyiptomi Asszuánban tártak fel...","id":"20190428_egyiptom_mumiak_asszuan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b99f62bd-6f2d-44b4-a706-c3bddad456f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2604a7d3-7f41-463d-990a-7688ce44618f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190428_egyiptom_mumiak_asszuan","timestamp":"2019. április. 28. 09:03","title":"Egyszerre 34 múmiára bukkantak Egyiptomban, legalább 1600 évesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8243f7e-ab21-4add-a6ad-39840c237301","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Továbbra is a Katasztrófavédelem viszi el a szemetet a környéken. ","shortLead":"Továbbra is a Katasztrófavédelem viszi el a szemetet a környéken. ","id":"20190428_gemesi_szemetszallitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a8243f7e-ab21-4add-a6ad-39840c237301&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15da3bc3-4a09-48e3-a7a9-18a30e596f7f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190428_gemesi_szemetszallitas","timestamp":"2019. április. 28. 10:09","title":"Gémesi feladja a kukacsatát Gödöllőn?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b816cc54-e92e-4e5a-bf7e-ece36da9390b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Rajta kívül nem indul más magyar úszó a FINA új sorozatának nyitányán. ","shortLead":"Rajta kívül nem indul más magyar úszó a FINA új sorozatának nyitányán. ","id":"20190426_hosszu_katinka_fina_bajnokok_sorozata_uszoverseny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b816cc54-e92e-4e5a-bf7e-ece36da9390b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb01f424-8616-4772-b916-0afe2c8f0128","keywords":null,"link":"/sport/20190426_hosszu_katinka_fina_bajnokok_sorozata_uszoverseny","timestamp":"2019. április. 26. 12:36","title":"Hosszú Katinka beleveti magát a bajnokok ligájába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"048148d6-22ac-4624-9221-ded2b66a91c8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az orosz hatóságok szerint egy magántulajdonban lévő tárolóközpont felelős azért, hogy az ország napon keresztül szennyezett, és a finomítókat súlyosan károsító kőolajat exportált. Putyin elnök is szigorú vizsgálatot szorgalmazott, valószínű, hogy szándékos volt a szennyezés.","shortLead":"Az orosz hatóságok szerint egy magántulajdonban lévő tárolóközpont felelős azért, hogy az ország napon keresztül...","id":"20190427_Oroszorszag_megtalalta_hol_kerult_a_szennyezes_az_exportolajba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=048148d6-22ac-4624-9221-ded2b66a91c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df3bbafd-bbd2-42c9-969f-62c44e61ce73","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190427_Oroszorszag_megtalalta_hol_kerult_a_szennyezes_az_exportolajba","timestamp":"2019. április. 27. 14:10","title":"Oroszország megtalálta, hol került a szennyezés az exportolajba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8047abba-e3dd-4dc5-bce1-f49794c7ad4f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook hivatalosan nem mondta ki, de egyértelmű, hogy a Cambridge Analytica botránya miatt határoztak úgy, változtatnak bizonyos dolgokon.","shortLead":"A Facebook hivatalosan nem mondta ki, de egyértelmű, hogy a Cambridge Analytica botránya miatt határoztak úgy...","id":"20190426_facebook_szemelyisegteszt_cambridge_analytica_adatszivargasi_botrany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8047abba-e3dd-4dc5-bce1-f49794c7ad4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a904568-5545-4312-aa8e-6d650f45d7c9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190426_facebook_szemelyisegteszt_cambridge_analytica_adatszivargasi_botrany","timestamp":"2019. április. 26. 14:33","title":"Letiltja a Facebook a személyiségteszteket, és ez csak az első lépés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3655873d-1fd1-4cf3-af1c-bea894ffe312","c_author":"Marabu","category":"vilag","description":"","shortLead":"","id":"20190427_Marabu_FekNyuz_Orban_Viktor_baratok_kozt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3655873d-1fd1-4cf3-af1c-bea894ffe312&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"616e2684-220d-4605-8fe0-e281e0fbcd3f","keywords":null,"link":"/vilag/20190427_Marabu_FekNyuz_Orban_Viktor_baratok_kozt","timestamp":"2019. április. 27. 10:20","title":"Marabu FékNyúz: Orbán Viktor barátok közt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d8b512b-2d7e-45f2-b740-59cec7a2d8b9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A súlyos aszály azonban nem segít: az Alföldön már öntözik a búzatáblákat.","shortLead":"A súlyos aszály azonban nem segít: az Alföldön már öntözik a búzatáblákat.","id":"20190426_Oriasi_dragulas_utan_olcsobbak_lehetnek_vegre_a_zoldsegek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d8b512b-2d7e-45f2-b740-59cec7a2d8b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4c0fd03-1476-4b36-945d-47f4cddba640","keywords":null,"link":"/kkv/20190426_Oriasi_dragulas_utan_olcsobbak_lehetnek_vegre_a_zoldsegek","timestamp":"2019. április. 26. 15:21","title":"Óriási drágulás után olcsóbbak lehetnek végre a zöldségek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7396711-ad3b-49da-a3a1-c6d8dffafcb7","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Egy ember meghalt, hárman megsebesültek szombaton Szentendrén, amikor két autó frontálisan ütközött.","shortLead":"Egy ember meghalt, hárman megsebesültek szombaton Szentendrén, amikor két autó frontálisan ütközött.","id":"20190427_Itt_tortent_a_tragikus_szentendrei_baleset__fotok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f7396711-ad3b-49da-a3a1-c6d8dffafcb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68e9a6b5-aa2b-4731-a6bd-7410e742a2e0","keywords":null,"link":"/cegauto/20190427_Itt_tortent_a_tragikus_szentendrei_baleset__fotok","timestamp":"2019. április. 27. 13:06","title":"Itt történt a tragikus szentendrei baleset - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]