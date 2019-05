Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"83463cfa-9f8a-4a07-bb8e-ee7449e14593","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 71 éves férfi karácsonykor indult a Kanári-szigetekről, most ért partot a Karibi-szigeteknél.","shortLead":"A 71 éves férfi karácsonykor indult a Kanári-szigetekről, most ért partot a Karibi-szigeteknél.","id":"20190508_Foto_Iranyithatatlan_hordoban_szelte_at_az_Atlantioceant_egy_71_eves_francia_ferfi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=83463cfa-9f8a-4a07-bb8e-ee7449e14593&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63610176-4c1e-4373-834a-82ac0566e225","keywords":null,"link":"/elet/20190508_Foto_Iranyithatatlan_hordoban_szelte_at_az_Atlantioceant_egy_71_eves_francia_ferfi","timestamp":"2019. május. 08. 11:45","title":"Fotó: Irányíthatatlan hordóban szelte át az Atlanti-óceánt egy 71 éves francia férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"403d8f0d-c595-4bbf-8752-d114dbd04e79","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Trócsányi László igazságügyi miniszter ugyan a nyártól várhatóan az Európai Bizottság tagja lesz, de szívügyét, az önálló közigazgatási bíróságok létrehozását egyik legközelebbi munkatársára hagyja.","shortLead":"Trócsányi László igazságügyi miniszter ugyan a nyártól várhatóan az Európai Bizottság tagja lesz, de szívügyét...","id":"20190509_A_tavozo_igazsagugyi_miniszter_a_bizalmasara_hagyja_a_kozigazgatasi_birosagok_ugyet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=403d8f0d-c595-4bbf-8752-d114dbd04e79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bf1b290-509c-4b73-b0f5-c806d1e88883","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190509_A_tavozo_igazsagugyi_miniszter_a_bizalmasara_hagyja_a_kozigazgatasi_birosagok_ugyet","timestamp":"2019. május. 09. 08:42","title":"A távozó igazságügyi miniszter a bizalmasára hagyja a közigazgatási bíróságok ügyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af8bfc9a-b068-42be-a57e-75360663725f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rejtélyes képek szivárogtak ki a május 21-én érkező Honor 20 Próról, ami felülírja az eddig gondoltakat.","shortLead":"Rejtélyes képek szivárogtak ki a május 21-én érkező Honor 20 Próról, ami felülírja az eddig gondoltakat.","id":"20190507_honor_20_pro_okostelefon_szelfikamera","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=af8bfc9a-b068-42be-a57e-75360663725f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60475dd4-9a44-45d8-bdfe-88c18edf3e55","keywords":null,"link":"/tudomany/20190507_honor_20_pro_okostelefon_szelfikamera","timestamp":"2019. május. 07. 16:03","title":"Fotó: A legfontosabb dolog hiányozni fog a Honor 20 Pro előlapjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed578666-5ec1-471b-adf1-85a71a18deca","c_author":"Bauer Tamás ","category":"itthon","description":"Pörög az EP-választási kampány, tele a hirdetőoszlopok a Brüsszelnek címzett, a bevándorlás megállítására felhívó üzenettel. A Fidesz kampányának egyik vezérmotívuma ez, vagyis az alig burkolt rasszizmus, a másik pedig a \"nemzetek Európája\", vagyis annak a föderatív Európai Uniónak az elutasítása, amelyben az állami funkciók növekvő részét adják át a tagállamok az Unió közös intézményeinek.","shortLead":"Pörög az EP-választási kampány, tele a hirdetőoszlopok a Brüsszelnek címzett, a bevándorlás megállítására felhívó...","id":"20190508_Bauer_Zsakok_es_foltok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed578666-5ec1-471b-adf1-85a71a18deca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03924ba3-8461-429a-a42d-db7af65473ec","keywords":null,"link":"/itthon/20190508_Bauer_Zsakok_es_foltok","timestamp":"2019. május. 08. 11:55","title":"Bauer: Zsákok és foltok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d67aa948-0502-4d31-adf5-b0135652d86d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A brazil elnök bejelentette, 2020-tól Rio de Janeiro rendezi a Formula–1-es Brazil Nagydíjat.","shortLead":"A brazil elnök bejelentette, 2020-tól Rio de Janeiro rendezi a Formula–1-es Brazil Nagydíjat.","id":"20190509_brazil_nagydij_sao_paulo_interlagos_rio_de_janeiro_f1_jair_bolsonaro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d67aa948-0502-4d31-adf5-b0135652d86d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"439e12b7-21a0-487d-add0-afba775fda4c","keywords":null,"link":"/sport/20190509_brazil_nagydij_sao_paulo_interlagos_rio_de_janeiro_f1_jair_bolsonaro","timestamp":"2019. május. 09. 10:21","title":"Költözik az F1 klasszikus versenye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b95d558-ef92-493f-9f66-60e7e73b8566","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft a Build fejlesztői konferencián jelentett be két új funkciót a Word online verziójához: egyik az írást, míg a másik az olvasást segíti majd a felhasználóknak.","shortLead":"A Microsoft a Build fejlesztői konferencián jelentett be két új funkciót a Word online verziójához: egyik az írást, míg...","id":"20190507_microsoft_office_microsofto_word_szoveg_javitasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4b95d558-ef92-493f-9f66-60e7e73b8566&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67b854e8-6f8a-41a2-9d93-1a2cedeb4b5f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190507_microsoft_office_microsofto_word_szoveg_javitasa","timestamp":"2019. május. 07. 18:33","title":"Két remek funkciót is kap a böngészős Word, de nem használhatja majd mindenki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7378a6b-8c0a-4826-acc0-13ec49d0f68c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A vezetőfülkére kitett QR-kóddal kell majd érvényesíteni a mobilos jegyet. ","shortLead":"A vezetőfülkére kitett QR-kóddal kell majd érvényesíteni a mobilos jegyet. ","id":"20190509_A_repteri_buszon_vezetik_be_eloszor_a_BKK_uj_mobiljegyet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a7378a6b-8c0a-4826-acc0-13ec49d0f68c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb2d152b-8d9b-47a0-ac41-6713a25c37d6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190509_A_repteri_buszon_vezetik_be_eloszor_a_BKK_uj_mobiljegyet","timestamp":"2019. május. 09. 08:02","title":"A reptéri buszon vezetik be először a BKK új mobiljegyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30577eec-94b1-45af-a58c-9960f07eb3f8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kövér Lászlónak a jövő hétre össze kell hívnia a rendkívüli ülést. ","shortLead":"Kövér Lászlónak a jövő hétre össze kell hívnia a rendkívüli ülést. ","id":"20190509_Rendkivuli_ulest_kezdemenyez_az_ellenzek_a_kilakoltatasok_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30577eec-94b1-45af-a58c-9960f07eb3f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"874bf286-4d1d-4954-a66d-97b89a2e586d","keywords":null,"link":"/itthon/20190509_Rendkivuli_ulest_kezdemenyez_az_ellenzek_a_kilakoltatasok_miatt","timestamp":"2019. május. 09. 11:26","title":"Rendkívüli ülést kezdeményez az ellenzék a kilakoltatások miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]