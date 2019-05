Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"22221466-e0c9-4700-8218-9336dd88bfe1","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Szokatlanul hosszan teszi próbára a NER türelmét a Magyar Tudományos Akadémia, a harcnak azonban hamarosan vége lehet. Hiába döntött a testület a kutatóhálózatok megtartása mellett, Palkovics László miniszter utolsó szava egészen más. Végigvettük, milyen forgatókönyvek jöhetnek ezután.","shortLead":"Szokatlanul hosszan teszi próbára a NER türelmét a Magyar Tudományos Akadémia, a harcnak azonban hamarosan vége lehet...","id":"20190508_palkovics_lovasz_mta_kutatohalozat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=22221466-e0c9-4700-8218-9336dd88bfe1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00caa1b1-21e8-435c-94be-51229a81d94a","keywords":null,"link":"/itthon/20190508_palkovics_lovasz_mta_kutatohalozat","timestamp":"2019. május. 08. 17:50","title":"\"Oké, állva halunk meg, de attól még meghalunk!\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A pszichiáter szakértő személyiségzavart, kannibalizmusra és szadizmusra való hajlamot is megállapított az elkövetőnél. Az ítélet nem jogerős.","shortLead":"A pszichiáter szakértő személyiségzavart, kannibalizmusra és szadizmusra való hajlamot is megállapított az elkövetőnél...","id":"20190508_Eletfogytiglant_kapott_a_ferfi_aki_megolt_egy_magyar_prostitualtat_Becsben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a887595-8d77-475a-8f2e-70b513291623","keywords":null,"link":"/vilag/20190508_Eletfogytiglant_kapott_a_ferfi_aki_megolt_egy_magyar_prostitualtat_Becsben","timestamp":"2019. május. 08. 21:10","title":"Életfogytiglant kapott a férfi, aki megölt egy magyar prostituáltat Bécsben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5c7f05f-1e91-4ea6-90ab-a1449bd7a809","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft ugyan még nem jelentette be, de a link már él: Mac számítógépekre is tölthető az Edge böngésző Chromium alapú változata.","shortLead":"A Microsoft ugyan még nem jelentette be, de a link már él: Mac számítógépekre is tölthető az Edge böngésző Chromium...","id":"20190508_microsoft_edge_mac_macos_webbongeszo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c5c7f05f-1e91-4ea6-90ab-a1449bd7a809&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08d54d8a-fc15-4494-8454-444c152bfa37","keywords":null,"link":"/tudomany/20190508_microsoft_edge_mac_macos_webbongeszo","timestamp":"2019. május. 08. 14:33","title":"Új böngésző érkezett Mac számítógépekre, akár már most is telepítheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b4802ee-e9f4-4aca-956a-eaf4a16b35ab","c_author":"BI","category":"kultura","description":"Feljelentést tett az OH, mert egy nappal a történelemteszt időpontja előtt állítólag kiszivárogtak az aktuális esszékérdések. Az utóbbi években nem, de előtte azért történt már hasonló. Majdnem minden miniszternek fájhatott a feje emiatt, volt, aki épphogy nem bukott bele a botrányba. A diákok legtöbbször rosszul jöttek ki az ilyen esetekből.","shortLead":"Feljelentést tett az OH, mert egy nappal a történelemteszt időpontja előtt állítólag kiszivárogtak az aktuális...","id":"20190508_Kronika_nem_az_idei_az_elso_erettsegi_botrany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0b4802ee-e9f4-4aca-956a-eaf4a16b35ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2316023-b56c-4b38-a60d-9dbb574aeedc","keywords":null,"link":"/kultura/20190508_Kronika_nem_az_idei_az_elso_erettsegi_botrany","timestamp":"2019. május. 08. 15:51","title":"Nem az idei az első érettségi botrány – majdnem bukott miniszter is emiatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A tragikus baleset a város kórházának felújítása során történt. ","shortLead":"A tragikus baleset a város kórházának felújítása során történt. ","id":"20190510_Meghalt_egy_magyar_vendegmunkas_Grazban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0654772e-5028-4d3e-baa7-6c6688c7921f","keywords":null,"link":"/vilag/20190510_Meghalt_egy_magyar_vendegmunkas_Grazban","timestamp":"2019. május. 10. 05:18","title":"Meghalt egy magyar vendégmunkás Grazban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e21b930e-262a-47d6-b6cf-fe26eb1149fb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megkezdődött a nagyszebeni EU-csúcs, amelynek hosszú idő után nem a Brexit vagy a migráció a fő témája. Ám ha a magyar miniszterelnöktől akarnánk megtudni, pontosan mi is, nem járnánk túl jól.","shortLead":"Megkezdődött a nagyszebeni EU-csúcs, amelynek hosszú idő után nem a Brexit vagy a migráció a fő témája. Ám ha a magyar...","id":"20190509_Orban_Viktor_Nagyszebenben_Messze_meg_a_vege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e21b930e-262a-47d6-b6cf-fe26eb1149fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a398ba7a-42e2-4b4b-b230-e727bf958609","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190509_Orban_Viktor_Nagyszebenben_Messze_meg_a_vege","timestamp":"2019. május. 09. 13:17","title":"Orbán Viktor Nagyszebenben: Messze még a vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7efce6d2-2ff4-4b06-98b7-18ce0cdf622f","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Fontosnak fontos, de attól még egyáltalán nem kell eltúlozni az Orbán–Trump-találkozó jelentőségét. Fél-egy óra a védelmi beszerzésekről, az energiáról és Oroszországról, majd nagyobb fordulat nélkül minden megy tovább a maga megszokott módján – így lehetne talán a legrövidebben összegezni a magyar kormányfő amerikai útját.","shortLead":"Fontosnak fontos, de attól még egyáltalán nem kell eltúlozni az Orbán–Trump-találkozó jelentőségét. Fél-egy óra...","id":"20190510_Uzletet_visz_cserebe_idot_kap_Orban_Viktor_Washingtonban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7efce6d2-2ff4-4b06-98b7-18ce0cdf622f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"237519b4-cfc9-4a6b-8267-808605249dda","keywords":null,"link":"/itthon/20190510_Uzletet_visz_cserebe_idot_kap_Orban_Viktor_Washingtonban","timestamp":"2019. május. 10. 06:30","title":"Orbán Viktor üzletet visz, cserébe időt kap Washingtonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"515157e6-9bac-40cb-810b-9cf58667c3fb","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Forgalomban tartják a pénzt akkor is, ha hibás szöveggel nyomtatták ki.","shortLead":"Forgalomban tartják a pénzt akkor is, ha hibás szöveggel nyomtatták ki.","id":"20190510_Helyesirasi_hibaval_rontottak_el_az_ausztralok_46_millio_bankjegyet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=515157e6-9bac-40cb-810b-9cf58667c3fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c102643-6dfe-4f3d-9695-31acb1620ea6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190510_Helyesirasi_hibaval_rontottak_el_az_ausztralok_46_millio_bankjegyet","timestamp":"2019. május. 10. 10:11","title":"Helyesírási hibával rontottak el az ausztrálok 46 millió bankjegyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]