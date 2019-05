Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"98612b25-bd82-4d4a-8f73-99c6c70ca4c2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az iskola és a szakember is állítja, hogy nem ők bántották a méheket.","shortLead":"Az iskola és a szakember is állítja, hogy nem ők bántották a méheket.","id":"20190509_Elve_kidobtak_a_kukaba_egy_teljes_mehrajt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98612b25-bd82-4d4a-8f73-99c6c70ca4c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20c52c4d-3900-4647-b1b8-9cb3a255943f","keywords":null,"link":"/itthon/20190509_Elve_kidobtak_a_kukaba_egy_teljes_mehrajt","timestamp":"2019. május. 09. 20:31","title":"Élve kidobtak a kukába egy teljes méhrajt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db1ff859-8a83-4f87-ab76-1accf5357dc8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Nyíregyházán adták át az első töltőpontot, a hálózatba nemsokára még hét várost bekapcsolnak.","shortLead":"Nyíregyházán adták át az első töltőpontot, a hálózatba nemsokára még hét várost bekapcsolnak.","id":"20190509_Orszagos_elektromosautotolto_halozatot_epit_ki_az_Aldi_es_az_EOn","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=db1ff859-8a83-4f87-ab76-1accf5357dc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b9575bf-16ee-4f38-b8e8-880ceb85291e","keywords":null,"link":"/kkv/20190509_Orszagos_elektromosautotolto_halozatot_epit_ki_az_Aldi_es_az_EOn","timestamp":"2019. május. 09. 15:04","title":"Országos elektromosautó-töltő hálózatot épít ki az Aldi és az E.On","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Három autó ütközött. ","shortLead":"Három autó ütközött. ","id":"20190510_Teljes_utlezaras_az_M3as_autopalyan_Hatvan_kozeleben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fda42521-58ea-4915-a725-11f29e388186","keywords":null,"link":"/cegauto/20190510_Teljes_utlezaras_az_M3as_autopalyan_Hatvan_kozeleben","timestamp":"2019. május. 10. 05:55","title":"Teljes útlezárás az M3-as autópályán Hatvan közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"666346ce-5564-4d6c-ade8-328fea868947","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A volt modell maga alá került, miután lakását és stúdióját is elárverezték. Azt mondta, nincs hova mennie, ráadásul többször elájult, és a szíve is rossz.","shortLead":"A volt modell maga alá került, miután lakását és stúdióját is elárverezték. Azt mondta, nincs hova mennie, ráadásul...","id":"20190509_Biro_Ica_neha_arra_gondolok_jobb_lenne_vegleg_elaludni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=666346ce-5564-4d6c-ade8-328fea868947&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dc2acc2-bc45-4dd6-b2a0-fda5e7552605","keywords":null,"link":"/elet/20190509_Biro_Ica_neha_arra_gondolok_jobb_lenne_vegleg_elaludni","timestamp":"2019. május. 09. 11:42","title":"Bíró Ica: \"Néha arra gondolok, jobb lenne végleg elaludni\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdfba924-20bc-4bb8-9bb3-a587e9c4b58e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bár van egy másik lift, az egy másik utcában lévő épületszárnyban található – tudósított az RTL Híradó. A lifttel állítólag hónapok óta gond van. ","shortLead":"Bár van egy másik lift, az egy másik utcában lévő épületszárnyban található – tudósított az RTL Híradó. A lifttel...","id":"20190510_Nem_mukodik_a_lift_a_Honvedkorhazban_a_kemoterapiara_erkezo_betegeknek_is_lepcsozniuk_kell","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fdfba924-20bc-4bb8-9bb3-a587e9c4b58e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f83bfc6-9570-44a9-b11c-99fdff4b1af2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190510_Nem_mukodik_a_lift_a_Honvedkorhazban_a_kemoterapiara_erkezo_betegeknek_is_lepcsozniuk_kell","timestamp":"2019. május. 10. 12:51","title":"Nem jó a lift a Honvédkórház egyik épületében, a kemoterápiára érkező betegek is lépcsőznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9767681a-6477-48cd-9ee7-06d25ed7662c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A zenészt agyérgörcs miatt vitték kórházba.","shortLead":"A zenészt agyérgörcs miatt vitték kórházba.","id":"20190509_Felebredt_az_altatasbol_Demjen_Ferenc","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9767681a-6477-48cd-9ee7-06d25ed7662c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0c3f8ae-1564-40ec-8424-ecd20ed8d72f","keywords":null,"link":"/elet/20190509_Felebredt_az_altatasbol_Demjen_Ferenc","timestamp":"2019. május. 09. 13:55","title":"Felébredt az altatásból Demjén Ferenc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcfae794-8da2-4a26-b529-ac83a0b49754","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A jármű veszélyes anyagot szállított, de a mérések alapján a lakosság nincs veszélyben. ","shortLead":"A jármű veszélyes anyagot szállított, de a mérések alapján a lakosság nincs veszélyben. ","id":"20190510_Megerkeztek_a_fotok_az_M0son_felborult_kamionrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fcfae794-8da2-4a26-b529-ac83a0b49754&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b04da71c-b22f-41ab-99aa-df0381e2fe3c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190510_Megerkeztek_a_fotok_az_M0son_felborult_kamionrol","timestamp":"2019. május. 10. 17:46","title":"Megérkeztek a fotók az M0-son felborult kamionról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01eb5777-ca4c-4a50-90a4-440f8719cfcc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nagy teljesítményű prémium sportkocsik esetében nem túl gyakori a gázosítás, de most itt egy ilyen autó. ","shortLead":"A nagy teljesítményű prémium sportkocsik esetében nem túl gyakori a gázosítás, de most itt egy ilyen autó. ","id":"20190510_sporolos_porsche_itt_egy_gazuzemu_911es_kabrio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=01eb5777-ca4c-4a50-90a4-440f8719cfcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3a54d1f-1c52-4c87-b34a-e484a5b60fcd","keywords":null,"link":"/cegauto/20190510_sporolos_porsche_itt_egy_gazuzemu_911es_kabrio","timestamp":"2019. május. 10. 06:41","title":"Spórolós Porsche: itt egy gázüzemű 911-es kabrió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]