Az EP-választás kampánya alatt minden párt lehetőséget kap, hogy politikai reklámot jelentessen meg a közmédiában.

A Momentum Facebook-oldalán arról számolt be, hogy saját reklámspotjaik egy részében Hadházy Ákos ügyét, az Európai Ügyészséghez való csatlakozást népszerűsítik, az erről készült filmet küldték hát be vetítésre. Az ő megfogalmazásuk szerint sikerült elérniuk, hogy "a közmédiának be kell számolnia az Orbán-család korrupciós ügyeiről."

A videó leadásának két érdekessége is van, az egyik, hogy azt korábban megtagadta a köztévé. A Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatója Dobos Menyhért szerint ugyanis az Európai Ügyészséghez csatlakozást népszerűsítő videó "mondanivalójának közérdekű jellege nem állapítható meg."

A másik, hogy az eredetivel ellentétben ebben a verzióban kitakart arccal jelenik meg Garancsi István, Tiborcz István és Mészáros Lőrinc. Az eredeti ez volt:

Tiborcz Istvánról, Orbán Viktor vejéről amúgy épp a napokban mondta ki a Kúria, hogy nem közszereplő és tilos leadni, amit mond.