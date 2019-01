Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ce500fe7-0e92-4779-881e-5e5a59137175","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A bergamói csapat kiütötte a címvédőt az Olasz Kupa szerdai negyeddöntőjében. A Fiorentina is meglepetést okozott.","shortLead":"A bergamói csapat kiütötte a címvédőt az Olasz Kupa szerdai negyeddöntőjében. A Fiorentina is meglepetést okozott.","id":"20190131_juventus_atalanta_fiorentina_roma_olasz_kupa_negyeddonto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce500fe7-0e92-4779-881e-5e5a59137175&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"286ac422-0210-44d7-b269-8e6e11d42691","keywords":null,"link":"/sport/20190131_juventus_atalanta_fiorentina_roma_olasz_kupa_negyeddonto","timestamp":"2019. január. 31. 07:59","title":"Lenullázta a Juventust az Atalanta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dab0ebf5-db33-411c-b4e4-1fc875fd2629","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A két és fél éve újjáépített vasútállomás liftjeinek meghibásodására a polgármester Facebook-videójában hívta fel a figyelmet, szerinte korábban is rendszeresen elromlottak, és mindig hónapokig tartott megjavítani őket.","shortLead":"A két és fél éve újjáépített vasútállomás liftjeinek meghibásodására a polgármester Facebook-videójában hívta fel...","id":"20190130_Egy_lift_sem_mukodik_a_35_milliardert_felujitott_bekescsabai_vasutallomason","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dab0ebf5-db33-411c-b4e4-1fc875fd2629&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ea1e101-f2f4-4b4c-8450-d503ada36dee","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190130_Egy_lift_sem_mukodik_a_35_milliardert_felujitott_bekescsabai_vasutallomason","timestamp":"2019. január. 30. 16:00","title":"Egy lift sem működik a 35 milliárdért felújított békéscsabai vasútállomáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54dc03ef-7327-4856-87bb-04f7c950c894","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Európa egyik legnagyobb szakszervezeti szövetsége segített a magyar érdekképviseletek vezetőinek képzésében.","shortLead":"Európa egyik legnagyobb szakszervezeti szövetsége segített a magyar érdekképviseletek vezetőinek képzésében.","id":"20190130_Nemet_szakszervezetek_tanitottak_a_sztrajkot_szervezo_audisokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=54dc03ef-7327-4856-87bb-04f7c950c894&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d7e0255-322a-4ef5-a43b-6ddd54e324b8","keywords":null,"link":"/kkv/20190130_Nemet_szakszervezetek_tanitottak_a_sztrajkot_szervezo_audisokat","timestamp":"2019. január. 30. 11:20","title":"A győri audisok mögött áll a legnagyobb német szakszervezet is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0412c991-22e0-4109-bc70-4916c84faa34","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Lada Vesta sportosra hangolt csúcsmodellje közel 40 százalékkal erősebb az alapmodellnél. És szó szerint képes szinte teljesen kifektetni a kilométeróra mutatóját.","shortLead":"A Lada Vesta sportosra hangolt csúcsmodellje közel 40 százalékkal erősebb az alapmodellnél. És szó szerint képes szinte...","id":"20190130_orosz_erofitogtatas_piacon_az_uj_lada_vesta_sport","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0412c991-22e0-4109-bc70-4916c84faa34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9005ab03-5244-4d67-a16d-740a29b7bbe0","keywords":null,"link":"/cegauto/20190130_orosz_erofitogtatas_piacon_az_uj_lada_vesta_sport","timestamp":"2019. január. 30. 14:21","title":"Orosz erőfitogtatás: piacon az új Lada Vesta Sport","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f6cf1da-e06b-4e5e-839b-243aae8de411","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Bocuse d'Or hivatalos Twitter-oldalára már felkerültek a fotók a versenyen készült ételekről. ","shortLead":"A Bocuse d'Or hivatalos Twitter-oldalára már felkerültek a fotók a versenyen készült ételekről. ","id":"20190129_Ime_ezt_talalta_a_magyar_csapat_a_Bocuse_dOron__fotok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1f6cf1da-e06b-4e5e-839b-243aae8de411&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fd505c4-eb8b-4330-aa99-028f11053a68","keywords":null,"link":"/elet/20190129_Ime_ezt_talalta_a_magyar_csapat_a_Bocuse_dOron__fotok","timestamp":"2019. január. 29. 14:10","title":"Íme ezt tálalta a magyar csapat a Bocuse d'Or-on – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30e96be9-aaae-41dd-9210-269cb7262380","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Caversaccio Aurelio egy korábbi ügy miatt kerülhet börtönbe.","shortLead":"Caversaccio Aurelio egy korábbi ügy miatt kerülhet börtönbe.","id":"20190130_Letoltendo_bortont_kertek_a_Valo_Vilag_korabbi_gyoztesere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=30e96be9-aaae-41dd-9210-269cb7262380&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4afa6867-5bbc-4fc9-9598-6788289f9a4b","keywords":null,"link":"/elet/20190130_Letoltendo_bortont_kertek_a_Valo_Vilag_korabbi_gyoztesere","timestamp":"2019. január. 30. 11:45","title":"Letöltendő börtönt kértek a Való Világ korábbi győztesére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"296c0b67-5b8a-400f-84cb-1bd376a77bf7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Shield nevű projekt eddig csak az Egyesült Államokban védte a túlterheléses támadásoktól (DDoS) a politikával kapcsolatos szereplőket, mostantól viszont Európában ugyanezt teszi majd.","shortLead":"A Shield nevű projekt eddig csak az Egyesült Államokban védte a túlterheléses támadásoktól (DDoS) a politikával...","id":"20190129_google_jigsaw_project_shield_ddos_tamadas_hacker","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=296c0b67-5b8a-400f-84cb-1bd376a77bf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1d8d231-6395-471a-8d4a-a17000bcb27f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190129_google_jigsaw_project_shield_ddos_tamadas_hacker","timestamp":"2019. január. 29. 16:03","title":"Fontos bejelentést tett a Google: megvédik a hackerektől az EP-választásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a68e7a64-6f2d-4365-8065-a6ac17999960","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A visszavonulását bejelentő teniszező fájdalmait csökkenti a tervek szerint az újabb beavatkozás.","shortLead":"A visszavonulását bejelentő teniszező fájdalmait csökkenti a tervek szerint az újabb beavatkozás.","id":"20190129_Ujra_megmutottek_Andy_Murrayt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a68e7a64-6f2d-4365-8065-a6ac17999960&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ce8bcb3-6df4-4732-b7ea-f131faa3f0ca","keywords":null,"link":"/sport/20190129_Ujra_megmutottek_Andy_Murrayt","timestamp":"2019. január. 29. 12:15","title":"Újra megműtötték Andy Murray-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]