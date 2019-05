Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ff5c6f80-c6e1-4406-b710-548aba24105a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A brit monarchia csúcsra járatja a családpolitikai marketinget.","shortLead":"A brit monarchia csúcsra járatja a családpolitikai marketinget.","id":"20190520_A_kis_Lajos_herceg_mar_tud_jarni_es_errol_fotonk_is_van","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ff5c6f80-c6e1-4406-b710-548aba24105a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff7ed51e-7223-4a66-9e5d-639c4024f402","keywords":null,"link":"/elet/20190520_A_kis_Lajos_herceg_mar_tud_jarni_es_errol_fotonk_is_van","timestamp":"2019. május. 20. 08:27","title":"A kis Lajos herceg már tud járni, és erről fotónk is van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"feec27c8-f250-45d7-8133-6b28c30ca6a0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök a Twitteren utalt erre.","shortLead":"Az amerikai elnök a Twitteren utalt erre.","id":"20190519_Abortusz_Alabama_Donald_Trump_kampany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=feec27c8-f250-45d7-8133-6b28c30ca6a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47858bf3-0484-46de-841a-f5b7f2484f35","keywords":null,"link":"/vilag/20190519_Abortusz_Alabama_Donald_Trump_kampany","timestamp":"2019. május. 19. 19:20","title":"Az abortusz lehet Trump 2020-as kampányának központi témája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d692445-eda0-4e4f-b0ee-2fdd0650105f","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"47 termékből 18-at kivontak a forgalomból. ","shortLead":"47 termékből 18-at kivontak a forgalomból. ","id":"20190520_Gyerekekre_veszelyes_bebijarmuveket_vontak_ki_a_forgalombol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0d692445-eda0-4e4f-b0ee-2fdd0650105f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d911f851-4cfb-4db9-a68b-e97d6743983a","keywords":null,"link":"/kkv/20190520_Gyerekekre_veszelyes_bebijarmuveket_vontak_ki_a_forgalombol","timestamp":"2019. május. 20. 10:10","title":"Gyerekekre veszélyes bébijárműveket vontak ki a forgalomból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60b4d4f8-fb69-44c1-a081-e52850e78929","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Theresa May brit miniszterelnök szerint a kormány \"új, merész\" javaslatot terjeszt az alsóház elé, amikor a jövő hónapban szavazásra bocsátja a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) törvénybe iktatását célzó tervezetet.\r

","shortLead":"Theresa May brit miniszterelnök szerint a kormány \"új, merész\" javaslatot terjeszt az alsóház elé, amikor a jövő...","id":"20190519_Theresa_May_vaganykodik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=60b4d4f8-fb69-44c1-a081-e52850e78929&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d76215ab-d86f-49fa-a478-6cf79262c075","keywords":null,"link":"/vilag/20190519_Theresa_May_vaganykodik","timestamp":"2019. május. 19. 13:28","title":"Theresa May vagánykodik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d872e54b-e206-4dc2-a3e1-1cdd93381b5c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem sikerült túl jól a Samsung összehajtható telefonjának bemutatkozása, azonban a gyártó állítólag máris úrrá lett a problémán.","shortLead":"Nem sikerült túl jól a Samsung összehajtható telefonjának bemutatkozása, azonban a gyártó állítólag máris úrrá lett...","id":"20190520_samsung_galaxy_fold_megjelenes_junius","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d872e54b-e206-4dc2-a3e1-1cdd93381b5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"213b29c3-c048-4447-9bcd-9492b36c08aa","keywords":null,"link":"/tudomany/20190520_samsung_galaxy_fold_megjelenes_junius","timestamp":"2019. május. 20. 10:03","title":"Úrrá lett a Samsung a Galaxy Fold problémáján?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d98139d-1798-43c7-af4d-5e3a1dc11b9d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Épp egy évvel ezelőtt házasodtak össze. 