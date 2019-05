Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d8416236-8ac6-4eee-aad5-bf8e105b6720","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elmagyarázták a bírósági döntést és utaltak arra, hogy tudomásul kéne venni a döntést. ","shortLead":"Elmagyarázták a bírósági döntést és utaltak arra, hogy tudomásul kéne venni a döntést. ","id":"20190521_Foldtorvenyvita_valaszolt_az_EB_a_kormanynak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d8416236-8ac6-4eee-aad5-bf8e105b6720&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d18e04c-18af-4c93-abfd-d9efc2f79c21","keywords":null,"link":"/itthon/20190521_Foldtorvenyvita_valaszolt_az_EB_a_kormanynak","timestamp":"2019. május. 21. 20:09","title":"Földtörvény-vita: válaszolt az EB a kormánynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cd06823-690d-4441-8cfb-64bc85e3331f","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az áruházláncok nem árulnának ketreces tyúktartásból származó tojást, de a termelők szerint ez komoly problémákat fog okozni a magyaroknak. ","shortLead":"Az áruházláncok nem árulnának ketreces tyúktartásból származó tojást, de a termelők szerint ez komoly problémákat fog...","id":"20190522_Nincs_eleg_penze_a_gazdaknak_a_ketreces_tyuktartas_megvaltoztatasahoz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2cd06823-690d-4441-8cfb-64bc85e3331f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dbf61a4-a7e2-4a71-bce2-1aa995613ff4","keywords":null,"link":"/kkv/20190522_Nincs_eleg_penze_a_gazdaknak_a_ketreces_tyuktartas_megvaltoztatasahoz","timestamp":"2019. május. 22. 12:20","title":"Nincs elég pénze a gazdáknak a ketreces tyúktartás megváltoztatásához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"477263ef-1344-4963-9949-22d48d4f9a66","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Csányi tavaly több mint 4 milliárd forint támogatást kapott, míg egy átlagos gazda kevesebb mint egymilliót. ","shortLead":"Csányi tavaly több mint 4 milliárd forint támogatást kapott, míg egy átlagos gazda kevesebb mint egymilliót. ","id":"20190521_Evek_ota_Csanyi_es_Meszaros_jussolja_a_legtobbet_az_unios_mezogazdasagi_penzekbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=477263ef-1344-4963-9949-22d48d4f9a66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8186e3a5-3661-4b94-9a42-00aa8b42f8fc","keywords":null,"link":"/kkv/20190521_Evek_ota_Csanyi_es_Meszaros_jussolja_a_legtobbet_az_unios_mezogazdasagi_penzekbol","timestamp":"2019. május. 21. 21:23","title":"Évek óta Csányi és Mészáros kapja a legtöbbet az uniós mezőgazdasági pénzekből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"878b3644-1b3a-4d3d-965e-c91a1629703a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az eltérő véleménye miatt nyugdíjazzák, állítja a Debreceni Egyetem oktatója, Ádány Róza egészségügyi szakértő. A Putyinnak és Matolcsy Györgynek díszdoktori címet adó egyetemnek már volt gondja az övétől eltérő véleményekkel, világlátással.","shortLead":"Az eltérő véleménye miatt nyugdíjazzák, állítja a Debreceni Egyetem oktatója, Ádány Róza egészségügyi szakértő...","id":"20190523_Nyugdijazza_az_egyetemi_oktatojat_a_Debreceni_Egyetem_aki_bosszut_sejt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=878b3644-1b3a-4d3d-965e-c91a1629703a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6fbc1a5-1ff0-4874-8d2a-81b3a1546ca7","keywords":null,"link":"/itthon/20190523_Nyugdijazza_az_egyetemi_oktatojat_a_Debreceni_Egyetem_aki_bosszut_sejt","timestamp":"2019. május. 23. 09:32","title":"Nyugdíjazza az oktatóját a Debreceni Egyetem, aki bosszút sejt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e82d398d-bec1-4f03-b438-f78702d9c3b3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, néhány gyártó ráállt a szokottnál magasabb képformátumú kijelzőre. Az egyik ilyen a Sony (amúgy az első volt a sorban), aki állítólag már készül a következő, mozizásra is ideális, középkategóriás telefonjával.","shortLead":"Úgy tűnik, néhány gyártó ráállt a szokottnál magasabb képformátumú kijelzőre. Az egyik ilyen a Sony (amúgy az első volt...","id":"20190522_sony_xperia_20_extramagas_kozepkategorias_telefon_renderelt_kepek_360_fokos_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e82d398d-bec1-4f03-b438-f78702d9c3b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd176062-8fde-4b16-b052-02d7e26ad4ca","keywords":null,"link":"/tudomany/20190522_sony_xperia_20_extramagas_kozepkategorias_telefon_renderelt_kepek_360_fokos_video","timestamp":"2019. május. 22. 17:03","title":"Újabb mozis telefont készít a Sony?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cb0421b-6546-4a16-92a2-633dfb212f6d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei igyekszik felkészülni arra az eshetőségre, hogy végleg elveszíti a jogot a Play áruház használatára. Most kitaláltak egy B tervet.","shortLead":"A Huawei igyekszik felkészülni arra az eshetőségre, hogy végleg elveszíti a jogot a Play áruház használatára. Most...","id":"20190523_google_play_aruhaz_google_huawei_bojkott_aptoide","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4cb0421b-6546-4a16-92a2-633dfb212f6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fa70b38-36a7-4870-9331-65ff3a3040f5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190523_google_play_aruhaz_google_huawei_bojkott_aptoide","timestamp":"2019. május. 23. 12:33","title":"Kitalálta a Huawei, hogyan válthatnák ki a Google Play áruházat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7f723d5-3a58-45cc-b6dd-eacfb069d329","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az autóipari beszállító a dízelbotrányban játszott szerepe miatt kapta a büntetést.","shortLead":"Az autóipari beszállító a dízelbotrányban játszott szerepe miatt kapta a büntetést.","id":"20190523_Bosch_dizelbotrany_birsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e7f723d5-3a58-45cc-b6dd-eacfb069d329&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50c4ec20-dcb3-446c-9db4-afb9fcc2d3a4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190523_Bosch_dizelbotrany_birsag","timestamp":"2019. május. 23. 14:54","title":"Szó nélkül kifizeti 90 millió eurós bírságát a Bosch","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3aab022-bf3b-454c-a9cc-0f95956508c6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Többször gyorshajtásért is megbüntették őket, akkor csak annyit kellett ráírni a csekkre, hogy \"Rogán Antal\". Orbán Viktor Facebookjának kezelője pedig egy gyöngyház fényezéses Lexusszal járt. Az autókat egy Mercarius nevű cégtől bérelték, amely azóta milliárdos tendereket nyert, de a Roszatom is tőlük bérelhet majd autót.","shortLead":"Többször gyorshajtásért is megbüntették őket, akkor csak annyit kellett ráírni a csekkre, hogy \"Rogán Antal\". Orbán...","id":"20190523_Inkabb_meregdraga_autokat_bereltek_Roganek_csakhogy_ne_tudjak_hogy_ok_hasznaljak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d3aab022-bf3b-454c-a9cc-0f95956508c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4888169b-c512-40b8-bdd4-e060a44193e0","keywords":null,"link":"/cegauto/20190523_Inkabb_meregdraga_autokat_bereltek_Roganek_csakhogy_ne_tudjak_hogy_ok_hasznaljak","timestamp":"2019. május. 23. 08:24","title":"Éveken át bérelt Audikkal furikázott Rogán Antal, felesége és volt alpolgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]