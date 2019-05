Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"66281fc6-b69b-4cc6-bc39-d40ec02b6cb5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A vezetékes szolgáltatások és a műholdas tévé után mobilon is terjeszkedik a Digi.","shortLead":"A vezetékes szolgáltatások és a műholdas tévé után mobilon is terjeszkedik a Digi.","id":"20190527_Digi_mobil","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=66281fc6-b69b-4cc6-bc39-d40ec02b6cb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c64db74b-0233-499b-9480-011d07e4367b","keywords":null,"link":"/kkv/20190527_Digi_mobil","timestamp":"2019. május. 27. 15:18","title":"Elindította a Digi a mobilszolgáltatásait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"958d9e13-42ba-438c-a2a0-f4d4921d47f7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A bankoknál és az életbiztosítóknál vezetett számlák mellett a Magyar Államkincstárnál (MÁK) lévő számlák tulajdonosainak is azonosítaniuk kell magukat, amennyiben a MÁK-nál nincsenek meg a jogszabályokban előírt adatok. Az Államkincstár tájékoztatja az érintetteket, így aki nem kap értesítést, annak nincs feladata ezzel.","shortLead":"A bankoknál és az életbiztosítóknál vezetett számlák mellett a Magyar Államkincstárnál (MÁK) lévő számlák...","id":"20190526_Szamlaja_van_az_Allamkincstarnal_Ha_nem_vegzi_el_az_adategyeztetest_azt_is_zarolhatjak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=958d9e13-42ba-438c-a2a0-f4d4921d47f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ff97612-4f81-4587-97ff-3a5b638bb17b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190526_Szamlaja_van_az_Allamkincstarnal_Ha_nem_vegzi_el_az_adategyeztetest_azt_is_zarolhatjak","timestamp":"2019. május. 26. 11:43","title":"Számlája van az Államkincstárnál? Ha nem végzi el az adategyeztetést, azt is zárolhatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c69139ac-6ef9-46a2-92e8-99f6def27309","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Veszprém 27-27-es döntetlent játszott a Szeged otthonában a férfi kézilabda NB I. döntőjének vasárnapi visszavágóján, így 62-51-es összesítéssel megnyerte a párharcot.","shortLead":"A Veszprém 27-27-es döntetlent játszott a Szeged otthonában a férfi kézilabda NB I. döntőjének vasárnapi visszavágóján...","id":"20190526_Ferfi_kezilabda_NB_I_szegedi_dontetlennel_bajnok_a_Veszprem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c69139ac-6ef9-46a2-92e8-99f6def27309&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50dd2a33-0897-44fb-bd05-2dd703a00b02","keywords":null,"link":"/sport/20190526_Ferfi_kezilabda_NB_I_szegedi_dontetlennel_bajnok_a_Veszprem","timestamp":"2019. május. 26. 19:55","title":"Férfi kézilabda NB I: a Veszprém nyerte a bajnoki címet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cf15362-2811-4289-a85e-8ff66381c4e4","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"vilag","description":"Színesebbé vált az EU újjáalakuló parlamentje, a nagy frakciók mellett komolyabb szerepet kaphatnak a kisebb pártcsaládok és az euroszkeptikus, szélsőséges erők is. Ám ez legfeljebb a tárgyalási taktikát változtatja meg, az irányt aligha.","shortLead":"Színesebbé vált az EU újjáalakuló parlamentje, a nagy frakciók mellett komolyabb szerepet kaphatnak a kisebb...","id":"20190527_EUellenes_erok_az_EPben_tagadasban_es_vedekezesben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3cf15362-2811-4289-a85e-8ff66381c4e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96ff0506-26a0-4367-aa0f-d0a89f531554","keywords":null,"link":"/vilag/20190527_EUellenes_erok_az_EPben_tagadasban_es_vedekezesben","timestamp":"2019. május. 27. 05:33","title":"Orbán, Salvini és a haverok: marad a tagadás és a védekezés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75dc8ca7-3add-4c7e-84bd-c6f94a7e6ff8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Már a válság éveiben növekedésnek indultak a diákmunkás bérek, a legjobban fizetett munkakörökben ma már az ötezer forintos (bruttó) órabér sem példa nélküli. ","shortLead":"Már a válság éveiben növekedésnek indultak a diákmunkás bérek, a legjobban fizetett munkakörökben ma már az ötezer...","id":"20190526_Diakmunkaskent_tobbet_keres_a_gyerek_mint_a_szulei_Nem_lehetetlen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=75dc8ca7-3add-4c7e-84bd-c6f94a7e6ff8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1640976-3cb7-4182-81e6-a5daf64a1b6e","keywords":null,"link":"/kkv/20190526_Diakmunkaskent_tobbet_keres_a_gyerek_mint_a_szulei_Nem_lehetetlen","timestamp":"2019. május. 26. 18:04","title":"Diákmunkásként többet keres a gyerek, mint a szülei? Nem lehetetlen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90b447ea-b269-47ef-8e99-8f4c8f0d503f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hivatalos nyilatkozatokban optimista az LMP, azonban beszéltünk olyan párttaggal, aki szörnyű estére számít. ","shortLead":"A hivatalos nyilatkozatokban optimista az LMP, azonban beszéltünk olyan párttaggal, aki szörnyű estére számít. ","id":"20190526_LMP_Szamunkra_tragedia_siralom_halal_verhanyas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=90b447ea-b269-47ef-8e99-8f4c8f0d503f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bf6d60e-651f-4737-a5f0-22758bd5c7f7","keywords":null,"link":"/itthon/20190526_LMP_Szamunkra_tragedia_siralom_halal_verhanyas","timestamp":"2019. május. 26. 19:33","title":"LMP: \"Számunkra tragédia, siralom, halál, vérhányás\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6762dd72-7c9e-44d0-bc04-7f0bc14bdda2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"YouTube-sztár lett az orosz férfiból, aki egy pofonnal képes leteríteni másokat.","shortLead":"YouTube-sztár lett az orosz férfiból, aki egy pofonnal képes leteríteni másokat.","id":"20190527_Ezt_az_orosz_pofont_meg_nezni_is_faj","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6762dd72-7c9e-44d0-bc04-7f0bc14bdda2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35649159-9171-400c-a3dc-38af9ff294c5","keywords":null,"link":"/elet/20190527_Ezt_az_orosz_pofont_meg_nezni_is_faj","timestamp":"2019. május. 27. 08:45","title":"Ezt az orosz pofont még nézni is fáj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60cb4774-fd12-42df-9f96-5bda1950c2ea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"1979-ben, kereken negyven éve jelent meg először a HVG. Az RTL Klub XXI. század című műsora hétfő este lapunk négy évtizedét mutatja be, felidézve az indulást, a sorsfordító pillanatokat, és felvillantva jelenünket. Nézze meg a műsor előzetesét itt, illetve 00.10-kor az adást az RTL Klubon.","shortLead":"1979-ben, kereken negyven éve jelent meg először a HVG. Az RTL Klub XXI. század című műsora hétfő este lapunk négy...","id":"20190527_HVG_40_a_XXI_szazadban_lapunk_negy_evtizede_ma_ejszaka_az_RTL_Klubon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=60cb4774-fd12-42df-9f96-5bda1950c2ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b11eeb3e-46bd-4ac6-84f0-b4a791f61cfb","keywords":null,"link":"/itthon/20190527_HVG_40_a_XXI_szazadban_lapunk_negy_evtizede_ma_ejszaka_az_RTL_Klubon","timestamp":"2019. május. 27. 10:15","title":"HVG 40 a XXI. században: lapunk négy évtizede ma éjszaka az RTL Klubon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]