[{"available":true,"c_guid":"fba33f54-73cb-4e1b-9768-6a96d73d6627","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple hamarosan szigorúbban veszi majd, hogy mi kerül a gyerekeknek szóló alkalmazásokba, így megszűnik majd a lehetőség, hogy az appok \"kövessék\" őket.","shortLead":"Az Apple hamarosan szigorúbban veszi majd, hogy mi kerül a gyerekeknek szóló alkalmazásokba, így megszűnik majd...","id":"20190531_apple_wwdc_2019_fejlesztoi_konferencia_kiberbiztonsag_kovetes_applikacio_tracking","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fba33f54-73cb-4e1b-9768-6a96d73d6627&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bcb80ca-b86e-4ad2-b994-c2975f3a61e2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190531_apple_wwdc_2019_fejlesztoi_konferencia_kiberbiztonsag_kovetes_applikacio_tracking","timestamp":"2019. május. 31. 20:03","title":"Olyan lépésre készül az Apple, aminek minden szülő örülni fog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"477263ef-1344-4963-9949-22d48d4f9a66","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Csányi Sándorról van szó, és a KITE Mezőgazdasági Zrt.-ről.","shortLead":"Csányi Sándorról van szó, és a KITE Mezőgazdasági Zrt.-ről.","id":"20190530_Jol_jart_a_leggazdagabb_magyar_csak_Nadudvaron_4_milliardot_keresett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=477263ef-1344-4963-9949-22d48d4f9a66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc08495d-ee31-4f64-b04a-c74e580e657d","keywords":null,"link":"/kkv/20190530_Jol_jart_a_leggazdagabb_magyar_csak_Nadudvaron_4_milliardot_keresett","timestamp":"2019. május. 30. 11:14","title":"Jól járt a leggazdagabb magyar, csak Nádudvaron 4 milliárdot keresett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"674fb2fe-5ff1-4d88-aab0-abc290c10eff","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem csak a HVG plakátjait eltüntető Mahir Cityposter zárt jó évet tavaly, de a volt Simicska birodalom másik nagy köztéri hirdetőcége, a Publimont is - derül ki a most közölt éves beszámolóból.","shortLead":"Nem csak a HVG plakátjait eltüntető Mahir Cityposter zárt jó évet tavaly, de a volt Simicska birodalom másik nagy...","id":"20190531_Szep_penzt_hoztak_Meszaros_Lorincnek_is_a_plakatkampanyok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=674fb2fe-5ff1-4d88-aab0-abc290c10eff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a90d0a90-c064-4dcc-95ae-86140b8830f6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190531_Szep_penzt_hoztak_Meszaros_Lorincnek_is_a_plakatkampanyok","timestamp":"2019. május. 31. 13:19","title":"Szép pénzt hoztak Mészáros Lőrincnek is a plakátkampányok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39523d11-7cad-404a-be3b-4c253a5a01d9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mun Dzse In dél-koreai elnök telefonon beszélt csütörtökön Orbán Viktor miniszterelnökkel, és arra kérte a magyar kormányt, hogy továbbra is tegyen meg minden tőle telhetőt a budapesti hajóbalesetben eltűnt dél-koreai turisták mentésében – közölte a szöuli elnöki hivatal szóvivője.","shortLead":"Mun Dzse In dél-koreai elnök telefonon beszélt csütörtökön Orbán Viktor miniszterelnökkel, és arra kérte a magyar...","id":"20190530_A_delkoreai_elnok_Orbannak_Magyarorszag_tegyen_meg_mindent_a_mentesben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39523d11-7cad-404a-be3b-4c253a5a01d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68374b70-1f1e-445f-a7c0-c58f1149eec9","keywords":null,"link":"/itthon/20190530_A_delkoreai_elnok_Orbannak_Magyarorszag_tegyen_meg_mindent_a_mentesben","timestamp":"2019. május. 30. 13:07","title":"A dél-koreai elnök Orbánnak: Magyarország tegyen meg mindent a mentésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b45abe36-3ac3-42bd-b031-621e34b4331b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pénteken délután a Pécs környéki zivatarban jelent meg a tuba. ","shortLead":"Pénteken délután a Pécs környéki zivatarban jelent meg a tuba. ","id":"20190531_Latvanyos_tubat_fotoztak_Pecsnel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b45abe36-3ac3-42bd-b031-621e34b4331b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"511a5df9-8ef6-40a0-b7ba-f5d6c655f028","keywords":null,"link":"/elet/20190531_Latvanyos_tubat_fotoztak_Pecsnel","timestamp":"2019. május. 31. 18:31","title":"Látványos tubát fotóztak Pécsnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39523d11-7cad-404a-be3b-4c253a5a01d9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Térképen és idővonalon és megpróbáltuk rekonstruálni, pontosan hogyan történhetett a szerda esti budapesti hajóbaleset.\r

","shortLead":"Térképen és idővonalon és megpróbáltuk rekonstruálni, pontosan hogyan történhetett a szerda esti budapesti...","id":"20190530_Dunai_hajobaleset_kronologia_infografika","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39523d11-7cad-404a-be3b-4c253a5a01d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c79685ed-b040-454b-ac7b-5081b7ce3720","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190530_Dunai_hajobaleset_kronologia_infografika","timestamp":"2019. május. 30. 14:50","title":"Így történhetett a dunai hajóbaleset - interaktív térkép, idővonal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d37521d7-56be-4dc6-9140-c6c5795f92c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint nem kell félni a Fidesznek a fővárosi önkormányzati választáson. A Kormányinfón arról is beszélt, a kormányközeli médiaalapítványban olyan lapok vannak, amelyek nem voltak balliberálisok, és sok közülük \"falusi hírmondó\". De szóba került a Strache-videó is, az MTA és a CEU-ügy is. \r

\r

","shortLead":"A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint nem kell félni a Fidesznek a fővárosi önkormányzati választáson...","id":"20190530_Gulyas_Gergely_Budapesten_nagy_gyozelmet_fogunk_aratni_az_onkormanyzati_valasztasokon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d37521d7-56be-4dc6-9140-c6c5795f92c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"880bd94d-5fc2-48fc-9faf-9f550b08ea54","keywords":null,"link":"/itthon/20190530_Gulyas_Gergely_Budapesten_nagy_gyozelmet_fogunk_aratni_az_onkormanyzati_valasztasokon","timestamp":"2019. május. 30. 12:30","title":"Gulyás Gergely: Budapesten nagy győzelmet fogunk aratni az önkormányzati választásokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e503889d-5ad6-486e-a60e-67283f21c92d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Nagybajcson jelenleg árad a Duna, ott reggel 546 centiméter volt a vízállás. ","shortLead":"Nagybajcson jelenleg árad a Duna, ott reggel 546 centiméter volt a vízállás. ","id":"20190531_OVF_csaknem_750_kilometeren_van_arvizvedelmi_keszultseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e503889d-5ad6-486e-a60e-67283f21c92d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1291558f-6aa5-4669-ad53-e18d0b27e176","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190531_OVF_csaknem_750_kilometeren_van_arvizvedelmi_keszultseg","timestamp":"2019. május. 31. 12:27","title":"OVF: csaknem 750 kilométeren van árvízvédelmi készültség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]