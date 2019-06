Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b40cf21c-ea10-4f00-ba7d-76f79dc8b5da","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Meglepően sok. ","shortLead":"Meglepően sok. ","id":"20190603_Megmondtak_a_kutatok_mennyi_kave_az_ami_meg_egeszseges_egy_nap","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b40cf21c-ea10-4f00-ba7d-76f79dc8b5da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13f76fe0-dc1c-474d-9eaf-6064705e51a5","keywords":null,"link":"/elet/20190603_Megmondtak_a_kutatok_mennyi_kave_az_ami_meg_egeszseges_egy_nap","timestamp":"2019. június. 03. 09:07","title":"Megmondták a kutatók, mennyi kávé az, ami még egészséges egy nap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfffd8bd-eb24-4849-a28a-93478e400fa3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Öt népszavazási kérdést adott be a Nyugdíjas Parlament. ","shortLead":"Öt népszavazási kérdést adott be a Nyugdíjas Parlament. ","id":"20190603_A_nyugdijakrol_tartana_nepszavazasokat_a_Nyugdijas_Parlament","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cfffd8bd-eb24-4849-a28a-93478e400fa3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97c5f98b-2d61-407f-bc7e-447b6db9bb64","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190603_A_nyugdijakrol_tartana_nepszavazasokat_a_Nyugdijas_Parlament","timestamp":"2019. június. 03. 13:47","title":"A nyugdíjakról tartana népszavazásokat a Nyugdíjas Parlament","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3dedd14-a4bf-423b-b6a5-74ec6114eeb9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MTA kutatóintézeteinek elvételéhez hasonlóan, erővel, az érintettek teljes tiltakozása mellett nyúl hozzá a kormány Magyarország legnagyobb közgyűjteményéhez, a Természettudományi Múzeumhoz is. Az intézmény Debrecenbe költöztetéséről korábban csak elképzelések szintjén volt szó, ám a hvg.hu információi szerint immár eldőlt, hogy a múzeumnak mennie kell Budapestről. A kormányzati érvelés pedig félelmetesen hasonlít az akadémiai vitában látottra.","shortLead":"Az MTA kutatóintézeteinek elvételéhez hasonlóan, erővel, az érintettek teljes tiltakozása mellett nyúl hozzá a kormány...","id":"20190604_Termeszettudomanyi_Muzeum_koltozes_debrecen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d3dedd14-a4bf-423b-b6a5-74ec6114eeb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"058492ac-9062-4139-a759-a5d0b8537547","keywords":null,"link":"/itthon/20190604_Termeszettudomanyi_Muzeum_koltozes_debrecen","timestamp":"2019. június. 04. 06:30","title":"\"Majd keresünk új muzeológusokat\" – A Természettudományi Múzeumot is lenyomja a kormányzati arrogancia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70347d27-8ca0-411c-80d6-6eff58f15c12","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagy változásra számíthatnak a játékosok a számítógépes és konzolos karakterek hajszerkezete terén néhány, csak most kiadott videó alapján. ","shortLead":"Nagy változásra számíthatnak a játékosok a számítógépes és konzolos karakterek hajszerkezete terén néhány, csak most...","id":"20190604_electronic_arts_ea_frostbite_motor_haj_hajak_videojatek_konzolgeneracio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=70347d27-8ca0-411c-80d6-6eff58f15c12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b56b2d05-a492-4fe4-a878-7a1a8a4b5f95","keywords":null,"link":"/tudomany/20190604_electronic_arts_ea_frostbite_motor_haj_hajak_videojatek_konzolgeneracio","timestamp":"2019. június. 04. 10:33","title":"Döbbenet, milyenek lesznek a hajak a jövő játékaiban – beszédes videók jöttek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"470d217f-cfc5-4285-9810-9b1b46e9b1ab","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt másfél évben a mobilgyártók azon dolgoztak, hogy minél kisebb legyen az okostelefonok kijelzőjébe belógó szenzorsziget. Az Oppónak most sikerült új szintre lépnie a fejlesztéssel, bár a technológia még így is gyerekcipőben jár.","shortLead":"Az elmúlt másfél évben a mobilgyártók azon dolgoztak, hogy minél kisebb legyen az okostelefonok kijelzőjébe belógó...","id":"20190603_oppo_kijelzo_ala_rejtett_szelfikamera","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=470d217f-cfc5-4285-9810-9b1b46e9b1ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9058a853-1d6f-46a5-b232-6d696936ccb9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190603_oppo_kijelzo_ala_rejtett_szelfikamera","timestamp":"2019. június. 03. 09:33","title":"Videó: A kijelző alá dugta a szelfikamerát az Oppo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1433fb33-66bb-476a-baff-87cf236e01bd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szennyvíz és az esővíz ugyanis egy helyre kerül a dél-pesti tisztítóban, és annak kapacitása nem elég a megnövekedett mennyiség megtisztítására. Így a szennyvíz és az esővíz többlete együtt a Dunába ömlik.","shortLead":"A szennyvíz és az esővíz ugyanis egy helyre kerül a dél-pesti tisztítóban, és annak kapacitása nem elég a megnövekedett...","id":"20190603_Ha_nagy_eso_zudul_Budapestre_a_szennyviz_egy_reszevel_egyutt_tisztitatlanul_omlik_a_Dunaba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1433fb33-66bb-476a-baff-87cf236e01bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0addeb2-6ed6-4c83-8f3d-230e864097d5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190603_Ha_nagy_eso_zudul_Budapestre_a_szennyviz_egy_reszevel_egyutt_tisztitatlanul_omlik_a_Dunaba","timestamp":"2019. június. 03. 08:08","title":"Ha nagy eső zúdul Budapestre, a szennyvíz egy része tisztítatlanul ömlik a Dunába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9086af33-ffea-48db-820a-1f68dcee49fa","c_author":"Z. B.","category":"cegauto","description":"Ez a frissen felújított szakasz, de nem azzal, hanem egy orosz metrószerelvénnyel volt gond.","shortLead":"Ez a frissen felújított szakasz, de nem azzal, hanem egy orosz metrószerelvénnyel volt gond.","id":"20190604_Nem_jar_a_3as_metro_az_Arpad_hid_es_Ujpestkozpont_kozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9086af33-ffea-48db-820a-1f68dcee49fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a94ab58-727c-4b39-acd6-d0a67488c7b6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190604_Nem_jar_a_3as_metro_az_Arpad_hid_es_Ujpestkozpont_kozott","timestamp":"2019. június. 04. 08:38","title":"Nem járt a 3-as metró az Árpád híd és Újpest-központ között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bcbd740-2a63-4077-a62e-ce91f0b38270","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"A Magyar Telekom eladja a Száva utcai adótornyot, a kormány határozatban rendelkezett az ingatlan megvásárlásáról 1,7 milliárd forintért.","shortLead":"A Magyar Telekom eladja a Száva utcai adótornyot, a kormány határozatban rendelkezett az ingatlan megvásárlásáról 1,7...","id":"20190604_A_kormany_megveszi_Budapest_harmadik_legmagasabb_epitmenyet_tudja_melyik_az","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7bcbd740-2a63-4077-a62e-ce91f0b38270&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf36e64a-c153-4635-978c-d8ea477cc7ec","keywords":null,"link":"/kkv/20190604_A_kormany_megveszi_Budapest_harmadik_legmagasabb_epitmenyet_tudja_melyik_az","timestamp":"2019. június. 04. 13:05","title":"A kormány megveszi Budapest harmadik legmagasabb építményét, tudja, melyik az?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]