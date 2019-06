Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"afbf1e09-64bc-49a7-a401-bcf342240e2e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A legutóbb a cseh Slovan Liberecnél dolgozó Hornyák Zsoltot szerződtették a futballcsapat vezetőedzőjének. ","shortLead":"A legutóbb a cseh Slovan Liberecnél dolgozó Hornyák Zsoltot szerződtették a futballcsapat vezetőedzőjének. ","id":"20190603_puskas_akademia_hornyak_zsolt_uj_edzo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=afbf1e09-64bc-49a7-a401-bcf342240e2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a69031e-ccf8-41f1-aef6-b5c6b1973ef9","keywords":null,"link":"/sport/20190603_puskas_akademia_hornyak_zsolt_uj_edzo","timestamp":"2019. június. 03. 16:50","title":"Megint új edzője van a Puskás Akadémiának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35f95341-5f85-49e1-a7e1-1c042bac4301","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az EP-bukás után lemondott a Jobbik elnöksége, egyetlen mandátumot nyertek, amit az eddigi frakcióvezető, Gyöngyösi Márton vitte el. A párt elnöksége Jakab Pétert jelöli a helyére.","shortLead":"Az EP-bukás után lemondott a Jobbik elnöksége, egyetlen mandátumot nyertek, amit az eddigi frakcióvezető, Gyöngyösi...","id":"20190602_Jakab_Peter_lehet_a_Jobbik_frakciovezetoje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=35f95341-5f85-49e1-a7e1-1c042bac4301&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb939f86-30a0-404b-bb75-1464d0df0630","keywords":null,"link":"/itthon/20190602_Jakab_Peter_lehet_a_Jobbik_frakciovezetoje","timestamp":"2019. június. 02. 13:35","title":"Jakab Péter lehet a Jobbik frakcióvezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adb702d2-ac68-4a50-a71a-2d0561436c74","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen-konszern cseh márkája az eddigi legnagyobb divatterepjárójából készítette ezt az egyedi újdonságot.","shortLead":"A Volkswagen-konszern cseh márkája az eddigi legnagyobb divatterepjárójából készítette ezt az egyedi újdonságot.","id":"20190604_meno_terepes_itt_a_skoda_mountiaq","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=adb702d2-ac68-4a50-a71a-2d0561436c74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a60e7af-d4c5-4ecd-aeb7-d71753d5e082","keywords":null,"link":"/cegauto/20190604_meno_terepes_itt_a_skoda_mountiaq","timestamp":"2019. június. 04. 08:21","title":"Menő terepes: itt a Škoda Mountiaq","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcf01f9c-f037-4730-bb96-c7b5097c96c9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Donald Trump Twitter-bejegyzésben arra kérte az AT&T előfizetőit, bontsanak szerződést a szolgáltatóval, hogy ezzel gyakoroljanak nyomást a CNN-re.","shortLead":"Donald Trump Twitter-bejegyzésben arra kérte az AT&T előfizetőit, bontsanak szerződést a szolgáltatóval, hogy ezzel...","id":"20190604_bojkott_atandt_donald_trump","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bcf01f9c-f037-4730-bb96-c7b5097c96c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7c469ac-a63e-4345-a10e-2367db25c10a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190604_bojkott_atandt_donald_trump","timestamp":"2019. június. 04. 09:03","title":"Az AT&T bojkottjára szólított fel Donald Trump, hogy megregulázza a CNN-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9336abdc-ea3e-4e98-8167-4cbcbdca50c3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Különleges szettel készül az emberiség egyik legfontosabb eseménye, a Hold meghódításának 50. évfordulójára a Lego.","shortLead":"Különleges szettel készül az emberiség egyik legfontosabb eseménye, a Hold meghódításának 50. évfordulójára a Lego.","id":"20190602_lego_apollo_11_lunar_lander_holdra_szallas_50_evfordulo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9336abdc-ea3e-4e98-8167-4cbcbdca50c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"259f26b4-aacd-4a44-be92-bbe2b8f4af55","keywords":null,"link":"/tudomany/20190602_lego_apollo_11_lunar_lander_holdra_szallas_50_evfordulo","timestamp":"2019. június. 02. 13:03","title":"Apollo 11-es szettet adott ki a Lego","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d8b512b-2d7e-45f2-b740-59cec7a2d8b9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elsősorban azt nézik, hogy a kereskedők adtak-e nyugtát, illetve számlát a vevőnek. ","shortLead":"Elsősorban azt nézik, hogy a kereskedők adtak-e nyugtát, illetve számlát a vevőnek. ","id":"20190604_Zoldseg_es_gyumolcskereskedoknel_tart_razziat_a_NAV","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3d8b512b-2d7e-45f2-b740-59cec7a2d8b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14e0139a-74ea-452e-aa1f-c7ca544cc35e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190604_Zoldseg_es_gyumolcskereskedoknel_tart_razziat_a_NAV","timestamp":"2019. június. 04. 07:29","title":"Zöldség- és gyümölcskereskedőknél tart razziát a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f68f116d-f502-4bb4-bf38-056217e0215f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A teljesítmény, a sebesség és a stílus ötvözete a formatervezéssel: így mutatta be a Samsung új notebookjait, a Notebook 7-et és a Notebook 7 Force-ot.","shortLead":"A teljesítmény, a sebesség és a stílus ötvözete a formatervezéssel: így mutatta be a Samsung új notebookjait...","id":"20190604_samsung_notebook_7_force_specifikacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f68f116d-f502-4bb4-bf38-056217e0215f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b8cf6d7-237b-4a59-95df-e660a4f421e6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190604_samsung_notebook_7_force_specifikacio","timestamp":"2019. június. 04. 11:33","title":"Nem gyengék: új notebookokat jelentett be a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff8b1a0e-1244-4776-9fb5-0eb659f7ab40","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az oroszok jelenlegi tervei szerint 2020-tól már csak az Északi Áramlaton át juthat gáz a közép-kelet-európai országokba. És jóval drágábban, mint most.","shortLead":"Az oroszok jelenlegi tervei szerint 2020-tól már csak az Északi Áramlaton át juthat gáz a közép-kelet-európai...","id":"20190603_orosz_gaz_dragabb_lesz_monopolium_Gazprom","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ff8b1a0e-1244-4776-9fb5-0eb659f7ab40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb1a97fb-9412-4879-bdfa-76ba5453f392","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190603_orosz_gaz_dragabb_lesz_monopolium_Gazprom","timestamp":"2019. június. 03. 10:48","title":"2020-tól lehet, hogy csak orosz gáz érkezhet hazánkba, jóval drágábban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]