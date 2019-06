Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"15ef6af4-8c75-4be6-99fa-44bf4a0f3350","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A K&H és az Erste kapott jó híreket.","shortLead":"A K&H és az Erste kapott jó híreket.","id":"20190618_Magyar_bankok_osztalyzatait_javitotta_a_Moodys","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=15ef6af4-8c75-4be6-99fa-44bf4a0f3350&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18a93838-d1a7-4e13-9d9e-9edd8b5ad024","keywords":null,"link":"/kkv/20190618_Magyar_bankok_osztalyzatait_javitotta_a_Moodys","timestamp":"2019. június. 18. 19:11","title":"Magyar bankok osztályzatait javította a Moody's","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64efc6d4-31e8-485d-b176-4b3020575e65","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az internetről rendelhető MMS szer sem a HIV-et, sem a rákot nem gyógyítja, viszont veseelégtelenséget és fulladást is okozhat. A WHO másodjára ad ki miatta figyelmeztetést.","shortLead":"Az internetről rendelhető MMS szer sem a HIV-et, sem a rákot nem gyógyítja, viszont veseelégtelenséget és fulladást is...","id":"20190617_mms_szer_csepp_hiv_rak_veseelegtelenseg_fulladas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=64efc6d4-31e8-485d-b176-4b3020575e65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33c01547-5703-409c-a144-422ea97f0b7c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190617_mms_szer_csepp_hiv_rak_veseelegtelenseg_fulladas","timestamp":"2019. június. 17. 19:33","title":"Veszélyes, Magyarországon is elérhető \"csodagyógyszer\" miatt adtak ki figyelmeztetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c857d589-ec43-4812-a144-56e87aae9283","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"És együtt több mint 700 kilogramm hulladékot gyűjtöttek.","shortLead":"És együtt több mint 700 kilogramm hulladékot gyűjtöttek.","id":"20190617_Vilagrekord_az_oceantisztitasban_633_buvar_dolgozott_egyszerre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c857d589-ec43-4812-a144-56e87aae9283&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57cb5669-b26d-4f51-943b-d90081fef5c7","keywords":null,"link":"/vilag/20190617_Vilagrekord_az_oceantisztitasban_633_buvar_dolgozott_egyszerre","timestamp":"2019. június. 17. 15:52","title":"Világrekord az óceántisztításban: 633 búvár dolgozott egyszerre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b4701c4-488e-4b6e-9ec0-2c2a625d2171","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Magyarországon leginkább a Montalbano felügyelőről szóló történeteiről ismert Andrea Camillerit egy római kórház intenzív osztályán ápolják.","shortLead":"A Magyarországon leginkább a Montalbano felügyelőről szóló történeteiről ismert Andrea Camillerit egy római kórház...","id":"20190618_Szivinfarktust_kapott_Andrea_Camilleri_a_legnepszerubb_olasz_krimiiro","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b4701c4-488e-4b6e-9ec0-2c2a625d2171&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1eea216d-0f0b-4267-8977-08499958570d","keywords":null,"link":"/kultura/20190618_Szivinfarktust_kapott_Andrea_Camilleri_a_legnepszerubb_olasz_krimiiro","timestamp":"2019. június. 18. 17:28","title":"Szívinfarktust kapott Andrea Camilleri, a legnépszerűbb olasz krimiíró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4084a7e-b1ce-4226-84b2-86bfee71fb8a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Josh Homme vezette zenekar Insta-üzenetet küldött rajongóinak.","shortLead":"A Josh Homme vezette zenekar Insta-üzenetet küldött rajongóinak.","id":"20190617_Tett_egy_nagyon_szimpatikus_gesztust_a_Pridenak_a_Queens_Of_The_Stone_Age","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b4084a7e-b1ce-4226-84b2-86bfee71fb8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8184f8f-e3a7-4ebd-8152-f1963536008a","keywords":null,"link":"/kultura/20190617_Tett_egy_nagyon_szimpatikus_gesztust_a_Pridenak_a_Queens_Of_The_Stone_Age","timestamp":"2019. június. 17. 16:30","title":"Tett egy nagyon szimpatikus gesztust a Pride-nak a Queens of the Stone Age","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b82f964d-0ef5-47c9-91e6-18899fb5ab16","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mindenki, aki mostanság próbálja elérni a Google Naptárat, a jól ismert 404-es hibaüzenetbe fut bele. ","shortLead":"Mindenki, aki mostanság próbálja elérni a Google Naptárat, a jól ismert 404-es hibaüzenetbe fut bele. ","id":"20190618_google_calendar_naptar_nem_elerheto_hiba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b82f964d-0ef5-47c9-91e6-18899fb5ab16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"988e0efd-8222-43e0-bc83-1ea5c5e40395","keywords":null,"link":"/tudomany/20190618_google_calendar_naptar_nem_elerheto_hiba","timestamp":"2019. június. 18. 17:56","title":"Nem csak önnél ütött be a baj, világszerte gondok vannak a Google naptárával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fc198f1-2355-488f-9a4b-e9307ad97bb2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Adobe és a Kaliforniai Egyetem csapata olyan neurális hálót fejlesztettek, amelyik csak egy dologra jó, abban viszont egyre profibb. Kiszúrja, ha a kép valamely részét előzőleg manipulálták.","shortLead":"Az Adobe és a Kaliforniai Egyetem csapata olyan neurális hálót fejlesztettek, amelyik csak egy dologra jó, abban...","id":"20190617_adobe_photoshop_kepmanipulacio_szerkesztett_foto_neuralis_halo_mesterseges_intelligencia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9fc198f1-2355-488f-9a4b-e9307ad97bb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0370bfa8-3761-4707-ba65-4a1895061b27","keywords":null,"link":"/tudomany/20190617_adobe_photoshop_kepmanipulacio_szerkesztett_foto_neuralis_halo_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2019. június. 17. 13:03","title":"Kész a program, ami szól, ha egy képet photoshopoltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89b10171-055c-4069-8a80-11b1038df003","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A lengyel rendszámú buszon 32-en utaztak.","shortLead":"A lengyel rendszámú buszon 32-en utaztak.","id":"20190617_buszbaleset_m3_gyerekek_serultek_mentok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=89b10171-055c-4069-8a80-11b1038df003&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de939ddc-de4a-48d1-b1bc-df85e8038ce6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190617_buszbaleset_m3_gyerekek_serultek_mentok","timestamp":"2019. június. 17. 19:15","title":"Heten sérültek meg a gyerekeket szállító busz balesetében – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]