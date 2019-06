Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"62088e6a-070e-4019-950a-3877df5d32d6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hosszú videóban magyarázta a fotót (ami nem is szelfi szerinte), és lenyomorultozta az őt ezért kritizáló kommentelőket. \r

\r

","shortLead":"Hosszú videóban magyarázta a fotót (ami nem is szelfi szerinte), és lenyomorultozta az őt ezért kritizáló...","id":"20190623_Temetesen_szelfizett_Schobert_Norbi_majd_videoban_szidta_durvan_a_kritizaloit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=62088e6a-070e-4019-950a-3877df5d32d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14f3ac8d-ba2f-4f2b-b9e4-9c78a75a72ff","keywords":null,"link":"/elet/20190623_Temetesen_szelfizett_Schobert_Norbi_majd_videoban_szidta_durvan_a_kritizaloit","timestamp":"2019. június. 23. 15:51","title":"Temetésen szelfizett Schobert Norbi, majd videóban szidta durván a kritizálóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4614d90-f0b2-45d8-836a-fe0a0fb3c836","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Megtartották vasárnap az elmúlt években már hagyománnyá vált melegfelvonulást Kijev belvárosában, amelyen idén először katonák is részt vettek.","shortLead":"Megtartották vasárnap az elmúlt években már hagyománnyá vált melegfelvonulást Kijev belvárosában, amelyen idén először...","id":"20190623_Az_eddigi_legbekesebb_es_legnagyobb_melegfelvonulast_tartottak_Kijevben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d4614d90-f0b2-45d8-836a-fe0a0fb3c836&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25ad89e2-c47f-4cab-b721-4cbd49fdcdd4","keywords":null,"link":"/vilag/20190623_Az_eddigi_legbekesebb_es_legnagyobb_melegfelvonulast_tartottak_Kijevben","timestamp":"2019. június. 23. 16:49","title":"Az eddigi legbékésebb és legnagyobb melegfelvonulást tartották Kijevben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbc4ecb0-0b5c-45d4-adea-6ccb7fab499f","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Izraeli egyetemisták találták ki, szerintük a rendszert könnyű és egyszerű beépíteni, ráadásul olcsó. ","shortLead":"Izraeli egyetemisták találták ki, szerintük a rendszert könnyű és egyszerű beépíteni, ráadásul olcsó. ","id":"20190624_Megcsinaltak_az_eszkozt_amellyel_jo_esellyel_egy_gyermek_vagy_kutya_sem_hal_meg_tobbe_felforrosodott_kocsiban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fbc4ecb0-0b5c-45d4-adea-6ccb7fab499f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b505c6e-5f81-4b3a-8471-0ebd69007064","keywords":null,"link":"/cegauto/20190624_Megcsinaltak_az_eszkozt_amellyel_jo_esellyel_egy_gyermek_vagy_kutya_sem_hal_meg_tobbe_felforrosodott_kocsiban","timestamp":"2019. június. 24. 17:41","title":"Megcsinálták az eszközt, amellyel jó eséllyel egy gyermek vagy kutya sem hal meg többé felforrósodott kocsiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2eb71c25-c959-4590-9422-82663e64f015","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Boris Johnson volt brit külügyminiszter szombaton megerősítette azt a véleményét, hogy a jelenleg érvényes október 31-i határnapig végrehajtható a Brexit. Jeremy Hunt, a külügyi tárca jelenlegi vezetője ugynakkor kijelentette: ha a Konzervatív Párt tagjai \"nem a megfelelő személyt\" választják, abból \"katasztrófa\" lehet.","shortLead":"Boris Johnson volt brit külügyminiszter szombaton megerősítette azt a véleményét, hogy a jelenleg érvényes október 31-i...","id":"20190622_Boris_Johnson_Oktober_31ig_osszejohet_a_Brexit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2eb71c25-c959-4590-9422-82663e64f015&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b96a016f-c51f-4a8a-b766-5da326a129b9","keywords":null,"link":"/vilag/20190622_Boris_Johnson_Oktober_31ig_osszejohet_a_Brexit","timestamp":"2019. június. 22. 20:05","title":"Boris Johnson: Október 31-ig összejöhet a Brexit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a07c2ca-4ff1-444f-b580-f9de6d23c156","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy idő után a gázzal is trükközni kezdett.","shortLead":"Egy idő után a gázzal is trükközni kezdett.","id":"20190623_Tobb_mint_egy_evtizeden_at_lopta_az_aramot_egy_ferfi_Pecsen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a07c2ca-4ff1-444f-b580-f9de6d23c156&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c410de04-8476-40ac-8208-124eda5741a3","keywords":null,"link":"/itthon/20190623_Tobb_mint_egy_evtizeden_at_lopta_az_aramot_egy_ferfi_Pecsen","timestamp":"2019. június. 23. 08:59","title":"Több mint egy évtizeden át lopta az áramot egy férfi Pécsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2047aee1-bd70-47b6-840d-d1351ad5c5df","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Egy kiborított vörösbor és egy elfajuló veszekedés lehet a veszte Boris Johnsonnak. Vagy éppen az, ha péntek esti botránya után mégis megválasztják az Egyesült Királyság új miniszterelnökének.","shortLead":"Egy kiborított vörösbor és egy elfajuló veszekedés lehet a veszte Boris Johnsonnak. Vagy éppen az, ha péntek esti...","id":"20190624_Boris_Johnson_es_a_kannibal_orgiak_kiheverheti_meg_a_botranyt_a_Brexit_foalakja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2047aee1-bd70-47b6-840d-d1351ad5c5df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4c745c5-044f-476d-a5aa-353f4ff987f4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190624_Boris_Johnson_es_a_kannibal_orgiak_kiheverheti_meg_a_botranyt_a_Brexit_foalakja","timestamp":"2019. június. 24. 17:50","title":"Boris Johnson és a kannibál orgiák: kiheverheti még a botrányt a Brexit főalakja?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7149f9e-ae5e-437f-8b2c-f619bf9bbcd5","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"A hvg.hu megszerzett egy titkos Emmi-előterjesztést, amelyben összeszedték a Magyarságkutató Intézet „többletigényeit”.","shortLead":"A hvg.hu megszerzett egy titkos Emmi-előterjesztést, amelyben összeszedték a Magyarságkutató Intézet „többletigényeit”.","id":"20190624_kasler_miklos_magyarsagkutato_intezet_tervek_eloterjesztes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f7149f9e-ae5e-437f-8b2c-f619bf9bbcd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13256d6a-9bad-437a-a47f-f413a17a9137","keywords":null,"link":"/itthon/20190624_kasler_miklos_magyarsagkutato_intezet_tervek_eloterjesztes","timestamp":"2019. június. 24. 06:30","title":"Káslerék milliárdos javaslata: 2 új múzeum és 650 ezres bér a magyarságkutatóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2c14249-db38-406f-983b-1e9e632898a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Először egy lábszárra bukkantak, most pedig a holttestet is megtalálták a Veszprém megyei Mezőlak határában. Az azonban továbbra is rejtély, hogy mi történhetett. Az áldozatot munkások találták meg a nádasban, egy mély vizesárokban. Sikerült azonosítani, mert nála voltak a papírjai. Nem környékbeli, valószínűleg hajléktalan lehetett. A falu polgármestere azt mondta, sokkolta a látvány.\r

","shortLead":"Először egy lábszárra bukkantak, most pedig a holttestet is megtalálták a Veszprém megyei Mezőlak határában. Az azonban...","id":"20190623_A_labszar_utan_a_holttestet_is_megtalaltak_Mezolaknal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e2c14249-db38-406f-983b-1e9e632898a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82ce368c-ea0f-47ac-832b-c2ec794fac64","keywords":null,"link":"/itthon/20190623_A_labszar_utan_a_holttestet_is_megtalaltak_Mezolaknal","timestamp":"2019. június. 23. 17:58","title":"A lábszár után a holttestet is megtalálták Mezőlaknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]