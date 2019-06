Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1bfdcdbc-5db6-437f-ade8-56bd7498137f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De csak olyan vitát tud elképzelni, amin \"nem előre megbeszélt témák vannak súgóemberekkel\".","shortLead":"De csak olyan vitát tud elképzelni, amin \"nem előre megbeszélt témák vannak súgóemberekkel\".","id":"20190627_Tarlos_nem_zarja_ki_a_fopolgarmesterjelolti_vitat_Karacsonnyal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1bfdcdbc-5db6-437f-ade8-56bd7498137f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1eda963d-ac69-4fcb-9a06-443d53882168","keywords":null,"link":"/itthon/20190627_Tarlos_nem_zarja_ki_a_fopolgarmesterjelolti_vitat_Karacsonnyal","timestamp":"2019. június. 27. 12:54","title":"Tarlós nem zárja ki a főpolgármester-jelölti vitát Karácsonnyal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abbea8c0-3bff-4c7a-9fb0-050e3a1bfd9b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Átlátszó szerint a közútról nem látni, mi rejtőzik a sűrű növényzet és a magas kerítés mögött, de a levegőből igen: egy hatalmas úszómedencés villa. ","shortLead":"Az Átlátszó szerint a közútról nem látni, mi rejtőzik a sűrű növényzet és a magas kerítés mögött, de a levegőből igen...","id":"20190627_Uszomedences_birtokot_vett_Tiborcz_Istvan_a_Balatonnal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=abbea8c0-3bff-4c7a-9fb0-050e3a1bfd9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5488657f-13ad-4a2e-91fb-46cc89159b6b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190627_Uszomedences_birtokot_vett_Tiborcz_Istvan_a_Balatonnal","timestamp":"2019. június. 27. 10:58","title":"Úszómedencés birtokot vett Tiborcz István a Balatonnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49244746-9b42-4f16-8c3f-90991d7d8c87","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Többek között halászhálókhoz használt nejlonmaradványokból fog készülni a kollekció. ","shortLead":"Többek között halászhálókhoz használt nejlonmaradványokból fog készülni a kollekció. ","id":"20190626_Oceani_muanyaghulladekbol_keszit_taskat_a_Prada","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=49244746-9b42-4f16-8c3f-90991d7d8c87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe0b1931-f583-4153-820a-f69e7cd46cd7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190626_Oceani_muanyaghulladekbol_keszit_taskat_a_Prada","timestamp":"2019. június. 26. 15:12","title":"Óceáni műanyaghulladékból készít táskát a Prada","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43ea5dac-ddbe-423c-9e8d-aae60d175092","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A bevételeik 6 milliárd forinttal nőttek, mégis kevesebbet fizettek be az államkasszába a kaszinós cégek, mint az előző évben.","shortLead":"A bevételeik 6 milliárd forinttal nőttek, mégis kevesebbet fizettek be az államkasszába a kaszinós cégek, mint az előző...","id":"20190625_kaszinos_ceg_kormany_ado_koncesszios_dij","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=43ea5dac-ddbe-423c-9e8d-aae60d175092&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9cd7367-f2c2-4522-b5c6-9c2109a45f73","keywords":null,"link":"/kkv/20190625_kaszinos_ceg_kormany_ado_koncesszios_dij","timestamp":"2019. június. 25. 21:55","title":"Több mint 4,6 milliárd forint adót engedett el a kormány tavaly a kaszinós cégeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4104e37f-a690-4229-89c3-f56f92bf66b7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Húsz ukrán illegálisan eladta a veséjét Kazahsztánban – jelentette be Vjacseszlav Abroszkin, az ukrán országos rendőrfőnök helyettese Facebook-oldalán.","shortLead":"Húsz ukrán illegálisan eladta a veséjét Kazahsztánban – jelentette be Vjacseszlav Abroszkin, az ukrán országos...","id":"20190626_Kazahsztanban_adjak_el_vesejuket_az_ukranok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4104e37f-a690-4229-89c3-f56f92bf66b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dd8a10f-8ae5-47a8-a69c-acfd0bac6a99","keywords":null,"link":"/vilag/20190626_Kazahsztanban_adjak_el_vesejuket_az_ukranok","timestamp":"2019. június. 26. 14:46","title":"Kazahsztánban adják el veséjüket az ukránok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f0cbb8d-f720-4a38-8fe6-4ca5fb2c765a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nehéz megjósolni a minőséget, szeszélyes volt az időjárás.","shortLead":"Nehéz megjósolni a minőséget, szeszélyes volt az időjárás.","id":"20190626_Meg_annal_is_rosszabb_lesz_a_buzatermes_mint_vartak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9f0cbb8d-f720-4a38-8fe6-4ca5fb2c765a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d2bcb81-ef75-4ece-b721-0c371958fbb0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190626_Meg_annal_is_rosszabb_lesz_a_buzatermes_mint_vartak","timestamp":"2019. június. 26. 11:28","title":"Még annál is rosszabb lesz a búzatermés, mint várták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"230c137a-90dd-43b7-895a-c91c1dc203b6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Verses hirdetésben árulja Ásotthalom önkormányzata egy mezőőri járművét, az öreg, migránsválság idején jó pár skalpot begyűjtő Lada Nivában állításuk szerint csak 35 ezer km van, de ez nem igaz. Most ódát írtak hozzá, 2015-ben még szégyenfoltként hívták az autót. Update: időközben javították a számot, egy 1-est lehagytak az elejéről. \r

\r

","shortLead":"Verses hirdetésben árulja Ásotthalom önkormányzata egy mezőőri járművét, az öreg, migránsválság idején jó pár skalpot...","id":"20190627_Nem_mond_igazat_Toroczkai_onkormanyzata_az_eladasra_kinalt_Ladarol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=230c137a-90dd-43b7-895a-c91c1dc203b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa43b9cd-01d2-4254-9b47-60b1f057d844","keywords":null,"link":"/cegauto/20190627_Nem_mond_igazat_Toroczkai_onkormanyzata_az_eladasra_kinalt_Ladarol","timestamp":"2019. június. 27. 14:48","title":"Nem mondott igazat Toroczkai önkormányzata az eladásra kínált Ladáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4834ea2-5047-475e-9ea2-597b03f4b09d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jön egy értesítés, majd még kettő, a Facebook felületén megsokasodnak a piros pöttyök – ismerős a helyzet? Na, ez hamarosan megszűnik, feltéve, ha ön is akarja.","shortLead":"Jön egy értesítés, majd még kettő, a Facebook felületén megsokasodnak a piros pöttyök – ismerős a helyzet? Na...","id":"20190627_facebook_funkcio_ertesitesi_potty_kikapcsolasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c4834ea2-5047-475e-9ea2-597b03f4b09d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d7d90ac-8205-4c6d-93bf-6907353b7770","keywords":null,"link":"/tudomany/20190627_facebook_funkcio_ertesitesi_potty_kikapcsolasa","timestamp":"2019. június. 27. 08:03","title":"Hamarosan kikapcsolhatja azokat az idegesítő kis Facebook-értesítéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]