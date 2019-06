Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"10a449f1-6d9d-4bfe-841a-7333af3d060f","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Minden leendő munkavállalóját több szintű háttérellenőrzésnek veti alá a Moszkvából Budapestre költöző Nemzetközi Beruházási Bank, elnökhelyettese szerint nem szivároghatnak be titkosszolgálati emberek a soraik közé.","shortLead":"Minden leendő munkavállalóját több szintű háttérellenőrzésnek veti alá a Moszkvából Budapestre költöző Nemzetközi...","id":"20190627_Eros_kemelharitasrol_szamolt_be_a_kemkedessel_gyanusitott_moszkvai_bank_vezetoje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=10a449f1-6d9d-4bfe-841a-7333af3d060f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cc84d8a-12ca-447b-a694-2039f2c61efe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190627_Eros_kemelharitasrol_szamolt_be_a_kemkedessel_gyanusitott_moszkvai_bank_vezetoje","timestamp":"2019. június. 27. 06:15","title":"Erős kémelhárításról számolt be a kémkedéssel gyanúsított moszkvai bank vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ac56bf7-5ac5-4187-8708-a8c94a55038a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"40 kutya maradt szállás nélkül az udvaron, miután a hidegfront kitombolta magát Mátészalkán.\r

\r

","shortLead":"40 kutya maradt szállás nélkül az udvaron, miután a hidegfront kitombolta magát Mátészalkán.\r

\r

","id":"20190627_Egy_kutyamenhelyt_is_letarolt_a_vihar_Mateszalkan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ac56bf7-5ac5-4187-8708-a8c94a55038a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e1f3f67-1100-46dd-a9b1-f8b77e34ffa8","keywords":null,"link":"/kkv/20190627_Egy_kutyamenhelyt_is_letarolt_a_vihar_Mateszalkan","timestamp":"2019. június. 27. 20:46","title":"Egy kutyamenhelyt is letarolt a vihar Mátészalkán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49244746-9b42-4f16-8c3f-90991d7d8c87","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Többek között halászhálókhoz használt nejlonmaradványokból fog készülni a kollekció. ","shortLead":"Többek között halászhálókhoz használt nejlonmaradványokból fog készülni a kollekció. ","id":"20190626_Oceani_muanyaghulladekbol_keszit_taskat_a_Prada","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=49244746-9b42-4f16-8c3f-90991d7d8c87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe0b1931-f583-4153-820a-f69e7cd46cd7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190626_Oceani_muanyaghulladekbol_keszit_taskat_a_Prada","timestamp":"2019. június. 26. 15:12","title":"Óceáni műanyaghulladékból készít táskát a Prada","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e67caea0-4561-401b-a769-5433ed92d440","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nyilvánosság előtt tiltakoznak a kutatóintézetek átszervezése ellen. ","shortLead":"A nyilvánosság előtt tiltakoznak a kutatóintézetek átszervezése ellen. ","id":"20190627_Mar_a_Corvinus_professzorai_is_kiallnak_az_Akademia_mellett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e67caea0-4561-401b-a769-5433ed92d440&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba647f9e-d452-4ffb-a755-509354edcf68","keywords":null,"link":"/itthon/20190627_Mar_a_Corvinus_professzorai_is_kiallnak_az_Akademia_mellett","timestamp":"2019. június. 27. 12:19","title":"Már a Corvinus professzorai is kiállnak az Akadémia mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7452a28-d26f-4b84-b82e-1627d89de77a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mutatjuk, hogy hogyan fest a nagy RS Audik, M-es BMW-k és AMG Mercedesek amerikai kihívója.","shortLead":"Mutatjuk, hogy hogyan fest a nagy RS Audik, M-es BMW-k és AMG Mercedesek amerikai kihívója.","id":"20190628_707_loeros_izomauto_a_csaladnak_itt_a_legujabb_Dodge","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b7452a28-d26f-4b84-b82e-1627d89de77a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20dd948b-d815-4aef-a7e5-a74d8439838a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190628_707_loeros_izomauto_a_csaladnak_itt_a_legujabb_Dodge","timestamp":"2019. június. 28. 11:21","title":"707 lóerős izomautó a családnak, itt a legújabb Dodge","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdadd521-c769-446d-a81d-4162ca32378d","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"tudomany","description":"Azt már eddig is tudni lehetett, hogy a tengerekban és óceánokban felhalmozódó szemét milyen súlyos problémát jelent az élővilágra nézve, most azonban egy egészen újkeletű problémára hívták fel a figyelmet portugál kutatók.","shortLead":"Azt már eddig is tudni lehetett, hogy a tengerekban és óceánokban felhalmozódó szemét milyen súlyos problémát jelent...","id":"20190626_muanyag_szemet_ocean_szennyezettseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bdadd521-c769-446d-a81d-4162ca32378d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f66f18b-401f-4b1f-abf5-dc21e1ffa887","keywords":null,"link":"/tudomany/20190626_muanyag_szemet_ocean_szennyezettseg","timestamp":"2019. június. 26. 17:03","title":"Annyi a szemét az óceánokban, hogy \"műanyagréteg\" jelent meg a part menti sziklákon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e77908c-04a0-4818-836d-b0cd82dc3c0f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A meglévő eszközöket terjeszthetik ki, hogy a 90 napon túli hitelkésedelemben lévőket megmentsék a kilakoltatástól. ","shortLead":"A meglévő eszközöket terjeszthetik ki, hogy a 90 napon túli hitelkésedelemben lévőket megmentsék a kilakoltatástól. ","id":"20190628_Uj_tervekben_remenykedhetnek_a_kilakoltatas_elott_allo_csaladok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e77908c-04a0-4818-836d-b0cd82dc3c0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59fbc2c9-279b-4a7a-bf7c-9fa00b29b31d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190628_Uj_tervekben_remenykedhetnek_a_kilakoltatas_elott_allo_csaladok","timestamp":"2019. június. 28. 10:53","title":"Új tervek miatt reménykedhetnek a kilakoltatás előtt álló családok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"230c137a-90dd-43b7-895a-c91c1dc203b6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Verses hirdetésben árulja Ásotthalom önkormányzata egy mezőőri járművét, az öreg, migránsválság idején jó pár skalpot begyűjtő Lada Nivában állításuk szerint csak 35 ezer km van, de ez nem igaz. Most ódát írtak hozzá, 2015-ben még szégyenfoltként hívták az autót. Update: időközben javították a számot, egy 1-est lehagytak az elejéről. \r

\r

","shortLead":"Verses hirdetésben árulja Ásotthalom önkormányzata egy mezőőri járművét, az öreg, migránsválság idején jó pár skalpot...","id":"20190627_Nem_mond_igazat_Toroczkai_onkormanyzata_az_eladasra_kinalt_Ladarol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=230c137a-90dd-43b7-895a-c91c1dc203b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa43b9cd-01d2-4254-9b47-60b1f057d844","keywords":null,"link":"/cegauto/20190627_Nem_mond_igazat_Toroczkai_onkormanyzata_az_eladasra_kinalt_Ladarol","timestamp":"2019. június. 27. 14:48","title":"Nem mondott igazat Toroczkai önkormányzata az eladásra kínált Ladáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]