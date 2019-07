Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0f75ce8d-71a9-4765-a359-1b2ac92f8229","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"28-33 fok lehet, és legfeljebb futó zápor.","shortLead":"28-33 fok lehet, és legfeljebb futó zápor.","id":"20190705_meleg_csapadek_nelkul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f75ce8d-71a9-4765-a359-1b2ac92f8229&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ece621e-a19e-46c5-a362-7a125a202677","keywords":null,"link":"/itthon/20190705_meleg_csapadek_nelkul","timestamp":"2019. július. 05. 05:26","title":"Kellemes nyári nap készülődik, extrém sugárzással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b58ee54-c91e-4ea3-8cde-c2774088d327","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Szombaton elnököt választ magának az LMP. Annyira elfogytak az emberek, hogy női társelnök már nem is lesz.","shortLead":"Szombaton elnököt választ magának az LMP. Annyira elfogytak az emberek, hogy női társelnök már nem is lesz.","id":"20190705_lmp_partkongresszus_politika_elnokseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b58ee54-c91e-4ea3-8cde-c2774088d327&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cac87447-98d4-42b1-b3e9-b38ade691818","keywords":null,"link":"/itthon/20190705_lmp_partkongresszus_politika_elnokseg","timestamp":"2019. július. 05. 17:00","title":"A tét az, hogy megmarad-e az LMP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"621a105a-3b24-4c76-b37e-e34e48202c8d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szombaton délután 3-kor kezdődik a Budapest Pride, és ezúttal először nem lesznek kordonok. Ami azt jelenti, hogy bárhol be lehet csatlakozni vagy el lehet hagyni a menetet.","shortLead":"Szombaton délután 3-kor kezdődik a Budapest Pride, és ezúttal először nem lesznek kordonok. Ami azt jelenti...","id":"20190706_Iden_nem_a_Prideon_vonulokat_hanem_az_ellentuntetoket_kordonozzak_korbe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=621a105a-3b24-4c76-b37e-e34e48202c8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a13ba3ff-9d34-4493-bf99-6cea3b90e8c4","keywords":null,"link":"/elet/20190706_Iden_nem_a_Prideon_vonulokat_hanem_az_ellentuntetoket_kordonozzak_korbe","timestamp":"2019. július. 06. 14:05","title":"Idén nem a Pride-on vonulókat, hanem az ellentüntetőket kordonozzák körbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a21cf81-5560-40a7-9e5c-7e15190ed8fe","c_author":"Keresztes Imre","category":"cegauto","description":"Hatodik lett a győri Széchenyi István Egyetem csapata a londoni üzemanyag-hatékonysági diákversenyen, amelyen közel harminc ország majd másfélszáz együttese szerepelt. Először rendezték a viadalt weybridge-i Mercedes-Benz Worldben, ahol a világ első, autóversenyzésre szánt pályáját is építették.","shortLead":"Hatodik lett a győri Széchenyi István Egyetem csapata a londoni üzemanyag-hatékonysági diákversenyen, amelyen közel...","id":"20190705_shell_eco_marathon_verseny_london_szechenyi_istvan_egyetem_uzemanyag_hatekonysag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a21cf81-5560-40a7-9e5c-7e15190ed8fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4750467-b190-49dd-b603-fc5b853378f8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190705_shell_eco_marathon_verseny_london_szechenyi_istvan_egyetem_uzemanyag_hatekonysag","timestamp":"2019. július. 05. 18:41","title":"Magyar siker a Londonban megrendezett Shell Eco-marathon versenyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72a1689f-ae3d-4a1d-8ba3-7ed280716c9f","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Öt új nevet tanul Európa, mi megpróbáljuk megjósolni, a magyar kormány milyen jelzőt aggat majd eléjük, mikor válnak baráttá vagy \"Soros emberévé\". Sok jóval nem tudjuk biztatni Orbán Viktort.","shortLead":"Öt új nevet tanul Európa, mi megpróbáljuk megjósolni, a magyar kormány milyen jelzőt aggat majd eléjük, mikor válnak...","id":"20190705_europai_vezetok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=72a1689f-ae3d-4a1d-8ba3-7ed280716c9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42f89820-e182-4f6b-81be-be557483f06b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190705_europai_vezetok","timestamp":"2019. július. 05. 06:30","title":"Az EU új szupercsapata: az elítélt francia, a hétgyerekes német és a katalán, aki az asztalra csap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99719a76-3478-4b01-8056-a9d9a0091434","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Nem fogunk szépen csendben betagozódni, van ugyanis egy határ, amit nem léphetünk át” – mondta az Akadémiai Dolgozók Fórumának alapítója, a hvg.hu podcastjának, a Fülkének a vendége.","shortLead":"„Nem fogunk szépen csendben betagozódni, van ugyanis egy határ, amit nem léphetünk át” – mondta az Akadémiai Dolgozók...","id":"20190706_Az_MTAugy_a_Fulkeben_van_amikor_az_asztalra_kell_csapni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=99719a76-3478-4b01-8056-a9d9a0091434&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8d463db-49c1-4506-b514-45d74b8a91a9","keywords":null,"link":"/itthon/20190706_Az_MTAugy_a_Fulkeben_van_amikor_az_asztalra_kell_csapni","timestamp":"2019. július. 06. 10:00","title":"Az MTA-ügy a Fülkében: Van, amikor az asztalra kell csapni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80b9b21c-3c9a-45c5-bc08-0e36f593fef1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sértő megjegyzései és cselekedetei által veszélyeztette a diákok erkölcsi és érzelmi fejlődését, illetve megsértette diákjai emberi méltóságát egy soroksári tanárt. Öt évig nem taníthat.\r

\r

","shortLead":"Sértő megjegyzései és cselekedetei által veszélyeztette a diákok erkölcsi és érzelmi fejlődését, illetve megsértette...","id":"20190705_Ciganyozo_es_szexualis_megjegyzeseket_tevo_tanart_itelt_el_a_birosag_felfuggesztett_bortonre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=80b9b21c-3c9a-45c5-bc08-0e36f593fef1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"215ee5db-33af-4857-b428-555cba5cfd6e","keywords":null,"link":"/itthon/20190705_Ciganyozo_es_szexualis_megjegyzeseket_tevo_tanart_itelt_el_a_birosag_felfuggesztett_bortonre","timestamp":"2019. július. 05. 17:43","title":"Cigányozó és szexuális megjegyzéseket tevő tanár kapott felfüggesztett börtönt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d825ebb-4f0d-45fe-b16e-5c0530fa7351","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Extrém UV-B-sugárzás várható, már negyed óra után le lehet égni. ","shortLead":"Extrém UV-B-sugárzás várható, már negyed óra után le lehet égni. ","id":"20190704_Ne_menjen_a_napra_penteken_ha_jot_akar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d825ebb-4f0d-45fe-b16e-5c0530fa7351&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8a1ea27-6a5e-4bca-8390-5c597ca88cda","keywords":null,"link":"/itthon/20190704_Ne_menjen_a_napra_penteken_ha_jot_akar","timestamp":"2019. július. 04. 20:41","title":"Ne menjen a napra pénteken, ha jót akar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]