[{"available":true,"c_guid":"accb4f2c-d721-454d-8456-f1092b0913ca","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hamarosan induló bajnokságban 4x4-es hajtású elektromos autók mennek a világ legextrémebb terepviszonyai között.","shortLead":"A hamarosan induló bajnokságban 4x4-es hajtású elektromos autók mennek a világ legextrémebb terepviszonyai között.","id":"20190716_Ilyen_autokkal_mennek_majd_Extreme_Eben_amelyet_a_Himalajan_Deli_Sarkon_az_Amazonasnal_rendeznek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=accb4f2c-d721-454d-8456-f1092b0913ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41a4d3d4-5ed4-4be7-9bf4-f6aedd072883","keywords":null,"link":"/cegauto/20190716_Ilyen_autokkal_mennek_majd_Extreme_Eben_amelyet_a_Himalajan_Deli_Sarkon_az_Amazonasnal_rendeznek","timestamp":"2019. július. 16. 14:42","title":"Ilyen autókkal mennek majd az Extreme E-ben: a Himaláján, a Déli-sarkon, az Amazonasnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2be3f378-2ea7-485a-a36a-b4f36a4daf4c","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190716_marabu_feknyuz_civil_abcug","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2be3f378-2ea7-485a-a36a-b4f36a4daf4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e17a1ec-debe-45a4-bc9e-8aed2f342165","keywords":null,"link":"/itthon/20190716_marabu_feknyuz_civil_abcug","timestamp":"2019. július. 16. 16:56","title":"Marabu Féknyúz: Civil abcúg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35ad6373-1517-420f-a950-b655f3cab820","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem igazán szoktunk indiai fejlesztésű társasjátékokról írni, de mivel könnyen lehet, hogy a jövő év társasjátéka lesz a Shasn – amelyen a résztvevők politikai csatározások szereplőivé válhatnak –, és mivel a játékhoz a reklámszpotot Pálfi György rendezte, ezért most kivételt teszünk. ","shortLead":"Nem igazán szoktunk indiai fejlesztésű társasjátékokról írni, de mivel könnyen lehet, hogy a jövő év társasjátéka lesz...","id":"20190716_Politikai_tarsasjatekhoz_forgatott_videoklipet_Palfi_Gyorgy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35ad6373-1517-420f-a950-b655f3cab820&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8116bba-a066-43d8-a757-5d26aa0774e3","keywords":null,"link":"/kultura/20190716_Politikai_tarsasjatekhoz_forgatott_videoklipet_Palfi_Gyorgy","timestamp":"2019. július. 16. 16:28","title":"Politikai társasjátékhoz forgatott klipet Pálfi György","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c75e434-7815-4f5e-bb38-2086466d0e16","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Donald Trump amerikai elnök hétfőn rendeletet írt alá arról, hogy a kormányzati hivataloknak és ügynökségeknek a beszerzéseiknél növekvő mértékben kell amerikai árukat vásárolniuk.","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök hétfőn rendeletet írt alá arról, hogy a kormányzati hivataloknak és ügynökségeknek...","id":"20190716_Trump_elrendelte_inkabb_amerika_arut_vegyenek_az_allami_hivatalok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7c75e434-7815-4f5e-bb38-2086466d0e16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"582ed333-c5ed-48e6-adfc-b249dbb63cfe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190716_Trump_elrendelte_inkabb_amerika_arut_vegyenek_az_allami_hivatalok","timestamp":"2019. július. 16. 07:26","title":"Trump elrendelte: inkább amerikai árut vegyenek az állami hivatalok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86375f25-5490-494e-ba59-0db6fc22200a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Meglepték a tech-világot a Huawei-elnök szavai, ugyanis kiderült, a mostanság oly sokat emlegetett HongMenget – egyelőre – mégsem az Android kiváltására szánják.","shortLead":"Meglepték a tech-világot a Huawei-elnök szavai, ugyanis kiderült, a mostanság oly sokat emlegetett HongMenget –...","id":"20190715_huawei_operacios_rendszer_hongmeng_os_android_ios_eszkozok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=86375f25-5490-494e-ba59-0db6fc22200a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5331919a-2f13-4be9-805f-ef37b8040cfa","keywords":null,"link":"/tudomany/20190715_huawei_operacios_rendszer_hongmeng_os_android_ios_eszkozok","timestamp":"2019. július. 15. 15:03","title":"Kavarás a Huaweinél: most azt mondják, mégsem váltja az Androidot a HongMeng","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af39976c-4fd5-4eb9-bee1-c9fe9570125a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Steve Wozniakot talán senkinek sem kell bemutatni, hiszen az Apple társalapítójáról még azok is hallhattak, akik soha nem használták a cég eszközeit. A ma is aktív legenda ősszel hazánkba látogat.","shortLead":"Steve Wozniakot talán senkinek sem kell bemutatni, hiszen az Apple társalapítójáról még azok is hallhattak, akik soha...","id":"20190715_steve_wozniak_budapest_apple_steve_jobs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af39976c-4fd5-4eb9-bee1-c9fe9570125a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0de04923-2bf5-4423-a093-0c18df871778","keywords":null,"link":"/tudomany/20190715_steve_wozniak_budapest_apple_steve_jobs","timestamp":"2019. július. 15. 14:03","title":"Magyarországra jön Steve Jobs jobbkeze, akivel együtt alapították az Apple-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dcd9398-fd29-4de3-852c-f87cd1b3892d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Donyec-medence számára különleges státust kellene adni, amit az ukrán alkotmányban végleges hatállyal rögzíteni kellene. Kína nem jelent fenyegetést Oroszország számára, az Iránnal szembeni erőfitogtatás csak veszélyes helyzetet teremthet, és Moszkva kész megfontolni a Grúziával szemben hozott szankciók feloldását – egyebek között erről beszélt Szergej Lavrov orosz külügyminiszter az Argumenti i Fakti című lapnak adott, szerdán megjelent interjújában.","shortLead":"A Donyec-medence számára különleges státust kellene adni, amit az ukrán alkotmányban végleges hatállyal rögzíteni...","id":"20190717_Elmondta_az_orosz_kulugyminiszter_mit_is_kene_Ukrajnaban_csinalni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6dcd9398-fd29-4de3-852c-f87cd1b3892d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66d6bc3b-1ff4-4f4b-b19d-2aa6151ab799","keywords":null,"link":"/vilag/20190717_Elmondta_az_orosz_kulugyminiszter_mit_is_kene_Ukrajnaban_csinalni","timestamp":"2019. július. 17. 06:05","title":"Elmondta az orosz külügyminiszter, mit is kéne Ukrajnában csinálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca9dfe1c-35d4-4568-9ead-1f739d081609","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Még tavasszal vásárolta be magát erre a területre.","shortLead":"Még tavasszal vásárolta be magát erre a területre.","id":"20190715_Paks_tavfuteseert_is_Meszaros_Lorinc_felel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ca9dfe1c-35d4-4568-9ead-1f739d081609&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf693342-7bd3-44a1-beb6-70d054c9eaf3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190715_Paks_tavfuteseert_is_Meszaros_Lorinc_felel","timestamp":"2019. július. 15. 14:33","title":"Paks távfűtéséért is Mészáros Lőrinc felel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]