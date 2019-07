Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9f1fad19-7cb3-4cd7-b031-6184e9c4b02a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Magyarországról is megfigyelhető volt a részleges holdfogyatkozás kedd este.","shortLead":"Magyarországról is megfigyelhető volt a részleges holdfogyatkozás kedd este.","id":"20190717_Gyonyoru_volt_az_esti_holdfogyatkozas_kepek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9f1fad19-7cb3-4cd7-b031-6184e9c4b02a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0bd166f-7dc1-44a7-8c2b-2054e58758c5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190717_Gyonyoru_volt_az_esti_holdfogyatkozas_kepek","timestamp":"2019. július. 17. 05:48","title":"Látványos volt az esti holdfogyatkozás (képek)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08e0c9ca-1b9b-4199-a553-729558a11c7b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem annak örült ennyire, hogy távozik a védelmi miniszteri poszttól, a német kancellár születésnapjáról emlékezett meg. ","shortLead":"Nem annak örült ennyire, hogy távozik a védelmi miniszteri poszttól, a német kancellár születésnapjáról emlékezett meg. ","id":"20190717_Erzekeny_bucsu_viragcsokorral_koszontotte_Merkelt_Ursula_von_der_Leyen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=08e0c9ca-1b9b-4199-a553-729558a11c7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7582e1cb-c66b-4f1b-b3a5-0085d0e061e9","keywords":null,"link":"/vilag/20190717_Erzekeny_bucsu_viragcsokorral_koszontotte_Merkelt_Ursula_von_der_Leyen","timestamp":"2019. július. 17. 11:31","title":"Érzékeny búcsú: virágcsokorral köszöntötte Merkelt Ursula von der Leyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a03d74aa-0d1c-49b4-80cd-b5736a630a09","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple még 2013-ban állított fel egy speciális egységet, hogy elejét vegye a szivárogtatásoknak. A nyomozásuk során igencsak meglepte őket, amit az egyik kínai gyárban találtak.","shortLead":"Az Apple még 2013-ban állított fel egy speciális egységet, hogy elejét vegye a szivárogtatásoknak. A nyomozásuk során...","id":"20190718_kina_okostelefon_iphone_iphone_5c","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a03d74aa-0d1c-49b4-80cd-b5736a630a09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5df3f443-beb5-4700-997f-f009df1bdc65","keywords":null,"link":"/tudomany/20190718_kina_okostelefon_iphone_iphone_5c","timestamp":"2019. július. 18. 14:03","title":"Alagutat ástak a munkások egy kínai gyárban, hogy kicsempésszék az iPhone-alkatrészeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c403b224-6d09-443d-8b80-1e4ea0ceb81e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Magyarországon nagyon olcsó a lakossági energia, a Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint a „politikai stabilitás” bánná, ha nagyot drágulna.","shortLead":"Magyarországon nagyon olcsó a lakossági energia, a Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint a „politikai...","id":"20190718_Gulyas_arra_utalt_a_Fidesz_belebukna_ha_nagyot_dragulna_a_rezsi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c403b224-6d09-443d-8b80-1e4ea0ceb81e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f6c6998-60fc-41d9-8a07-a95aa4949a60","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190718_Gulyas_arra_utalt_a_Fidesz_belebukna_ha_nagyot_dragulna_a_rezsi","timestamp":"2019. július. 18. 12:55","title":"Gulyás arra utalt, a Fidesz belebukna, ha nagyot drágulna a rezsi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6507ac4-8501-48dc-93dd-68e2377e7e2d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy szenátusi meghallgatáson jelentette be a Google, hogy kukázta a Dragonfly projektet, amely egy sokak által vitatott keresőprogram fejlesztését írta elő. A \"megrendelő\" Kína volt.","shortLead":"Egy szenátusi meghallgatáson jelentette be a Google, hogy kukázta a Dragonfly projektet, amely egy sokak által vitatott...","id":"20190717_kina_google_dragonfly_cenzurazott_kereso","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e6507ac4-8501-48dc-93dd-68e2377e7e2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b308284-4fd0-41a1-bf5e-57066e2ac9c9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190717_kina_google_dragonfly_cenzurazott_kereso","timestamp":"2019. július. 17. 17:15","title":"Döntöttek, a Google mégsem épít cenzúrázott keresőt Kínának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f930f156-51ef-4882-a5c6-c7e7a6e2fd30","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Varga Judit miniszter érkezett, többeknek távozniuk kellett.","shortLead":"Varga Judit miniszter érkezett, többeknek távozniuk kellett.","id":"20190718_Felmentettek_Schmitt_Pal_unokaoccset_az_Igazsagugyi_Miniszteriumban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f930f156-51ef-4882-a5c6-c7e7a6e2fd30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b084be3-9d5a-47ed-8b84-c191afd53dfe","keywords":null,"link":"/itthon/20190718_Felmentettek_Schmitt_Pal_unokaoccset_az_Igazsagugyi_Miniszteriumban","timestamp":"2019. július. 18. 05:50","title":"Felmentették Schmitt Pál unokaöccsét az Igazságügyi Minisztériumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"241912f2-9b56-4156-9a8d-b65267a3c909","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Még a nyugati világban sincs konszenzus a generációk elnevezéseivel kapcsolatban. Lássuk, hogyan alakultak ki a legnépszerűbb címkék!","shortLead":"Még a nyugati világban sincs konszenzus a generációk elnevezéseivel kapcsolatban. Lássuk, hogyan alakultak ki...","id":"20190718_Honnan_erednek_az_egyes_generaciok_nevei","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=241912f2-9b56-4156-9a8d-b65267a3c909&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"780fe604-3918-4360-a016-f4637bf681b8","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190718_Honnan_erednek_az_egyes_generaciok_nevei","timestamp":"2019. július. 18. 14:15","title":"Honnan erednek az egyes generációk nevei?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d1cf94c-fcc0-48c7-9a91-30f690dd7f77","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google Térkép mostantól nem csak azt mutatja meg, hol találhatók közösségi kerékpárgyűjtő állomások a városokban, azt is, hány szabad kétkerekű érhető el az adott ponton – többek közt Budapesten.","shortLead":"A Google Térkép mostantól nem csak azt mutatja meg, hol találhatók közösségi kerékpárgyűjtő állomások a városokban, azt...","id":"20190717_google_terkep_maps_kerekparozas_kerekpargyujto_pont_allomas_kozossegi_kozlekedes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d1cf94c-fcc0-48c7-9a91-30f690dd7f77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"701b9cf6-0a2c-4df1-ac73-f53a611e6947","keywords":null,"link":"/tudomany/20190717_google_terkep_maps_kerekparozas_kerekpargyujto_pont_allomas_kozossegi_kozlekedes","timestamp":"2019. július. 17. 16:03","title":"Nagyszerű újítás került a Google Mapsbe, a bringások imádni fogják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]