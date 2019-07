Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"593968e9-5518-46f8-97fa-85c765738a28","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Összesen 186 milliárd forint bevételt termeltek az autópályák az első fél évben. A külföldiek és a belföldiek aránya 35-65 százalék volt.","shortLead":"Összesen 186 milliárd forint bevételt termeltek az autópályák az első fél évben. A külföldiek és a belföldiek aránya...","id":"20190718_Az_autosok_majd_50_milliard_forintot_fizettek_az_autopalyakert_fel_ev_alatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=593968e9-5518-46f8-97fa-85c765738a28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1e395f8-6e72-4047-a53e-710902f3156a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190718_Az_autosok_majd_50_milliard_forintot_fizettek_az_autopalyakert_fel_ev_alatt","timestamp":"2019. július. 18. 12:37","title":"Az autósok majd’ 50 milliárd forintot fizettek az autópályákért fél év alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Mol 7 forinttal megemelte a benzin, és 5 forinttal a gázolaj nagykereskedelmi árát szerdán.","shortLead":"A Mol 7 forinttal megemelte a benzin, és 5 forinttal a gázolaj nagykereskedelmi árát szerdán.","id":"20190717_benzinar_mol_tankolas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"050955a2-6b8d-4ee9-ae31-339a5140c5e5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190717_benzinar_mol_tankolas","timestamp":"2019. július. 17. 05:01","title":"Ismét drágulásra ébredhetnek az autósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35f6ee68-0d2e-480f-b535-8e8f09c2a118","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy frissítés után sokkal látványosabb eredményt állít elő a felhasználót megöregítő FaceApp, amely most ismét hódításba kezdett. A szakértők azonban úgy vélik, nincs minden rendben az alkalmazás körül, így óvatosságra intik azokat, akik kipróbálnák.","shortLead":"Egy frissítés után sokkal látványosabb eredményt állít elő a felhasználót megöregítő FaceApp, amely most ismét...","id":"20190717_faceapp_alkalmazas_fotok_atalakitasa_oregites_szemelyes_adat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=35f6ee68-0d2e-480f-b535-8e8f09c2a118&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6347fdf2-133c-4898-996d-60038195eeb8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190717_faceapp_alkalmazas_fotok_atalakitasa_oregites_szemelyes_adat","timestamp":"2019. július. 17. 15:03","title":"Vigyázzon az öregítő slágeralkalmazással, a szakértők szerint veszélyes használni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1d851bd-1a5e-48ac-a70a-27494a3d4179","c_author":"Kovács Gábor","category":"elet","description":"Míg pár évtizeddel ezelőtt vezető hír lehetett a szomjasok megnyugtatására, hogy idehaza nem lesz nyáron sörhiány, manapság nem győzünk válogatni a csapolt, üveges honi és az egyre több meglepetéssel szolgáló nemzetközi kínálatból. Ha pedig közel-távol utazunk, szerte a világon valóságos sörboom élvezői lehetünk. ","shortLead":"Míg pár évtizeddel ezelőtt vezető hír lehetett a szomjasok megnyugtatására, hogy idehaza nem lesz nyáron sörhiány...","id":"20190717_A_vilag_legnagyobb_sorgyarto_orszagai__meglepetessel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d1d851bd-1a5e-48ac-a70a-27494a3d4179&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f44f398b-442e-458a-b14c-9beedf4e09aa","keywords":null,"link":"/elet/20190717_A_vilag_legnagyobb_sorgyarto_orszagai__meglepetessel","timestamp":"2019. július. 17. 17:56","title":"A világ sörgyártó nagyhatalmai – meglepetéssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a7da774-a9e0-41c6-a00f-30727beb661e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Idén már a szigetes fesztiválokon (például a VOLT-on, a Balaton Soundon) is könnyebb nyomon követni a karszalagra feltöltött összeget, és automatikussá tehető a maradék egyenleg visszaigénylése is. ","shortLead":"Idén már a szigetes fesztiválokon (például a VOLT-on, a Balaton Soundon) is könnyebb nyomon követni a karszalagra...","id":"20190717_Konnyebben_fogjuk_visszakapni_a_maradek_penzunket_a_Szigeten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1a7da774-a9e0-41c6-a00f-30727beb661e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27c589a7-2a49-4d09-9a6a-1faebb461f3e","keywords":null,"link":"/kkv/20190717_Konnyebben_fogjuk_visszakapni_a_maradek_penzunket_a_Szigeten","timestamp":"2019. július. 17. 15:38","title":"Könnyebben fogják visszakapni a maradék pénzüket a fesztiválozók a Szigeten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99f523a4-bd1a-46cb-af89-3ac7dafa03e6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az elmúlt hat hónap megpróbáltatásairól beszélt egy interjúban az ismert diáktüntető. Azt mondta, volt olyan tanára, aki kijelentette, nem hajlandó egy tablón szerepelni Nagy Blankával.","shortLead":"Az elmúlt hat hónap megpróbáltatásairól beszélt egy interjúban az ismert diáktüntető. Azt mondta, volt olyan tanára...","id":"20190718_Nagy_Blanka_Pokoli_volt_ez_a_fel_ev","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=99f523a4-bd1a-46cb-af89-3ac7dafa03e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82f19f52-e778-4d3b-a87b-47f9b8dee707","keywords":null,"link":"/elet/20190718_Nagy_Blanka_Pokoli_volt_ez_a_fel_ev","timestamp":"2019. július. 18. 10:47","title":"Nagy Blanka: Pokoli volt ez a fél év","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cacceb5d-6e75-4148-8a39-91eb8f9aba03","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A magyar miniszterelnök Wizz Air-ezett egy hangzatosat, de nem ő az egyetlen ismert utazó, aki még csak az elsőbbségi beszállást sem használja ki, ha repül.","shortLead":"A magyar miniszterelnök Wizz Air-ezett egy hangzatosat, de nem ő az egyetlen ismert utazó, aki még csak az elsőbbségi...","id":"20190718_Arsenal_volt_edzoje_a_turistaosztalyon_Arsene_Wenger","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cacceb5d-6e75-4148-8a39-91eb8f9aba03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1135b56f-a24e-415d-9978-d183258d7f22","keywords":null,"link":"/elet/20190718_Arsenal_volt_edzoje_a_turistaosztalyon_Arsene_Wenger","timestamp":"2019. július. 18. 10:21","title":"Turistaosztályon fotóztuk, pedig 22 évig volt az Arsenal ura","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dcd9398-fd29-4de3-852c-f87cd1b3892d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Donyec-medence számára különleges státust kellene adni, amit az ukrán alkotmányban végleges hatállyal rögzíteni kellene. Kína nem jelent fenyegetést Oroszország számára, az Iránnal szembeni erőfitogtatás csak veszélyes helyzetet teremthet, és Moszkva kész megfontolni a Grúziával szemben hozott szankciók feloldását – egyebek között erről beszélt Szergej Lavrov orosz külügyminiszter az Argumenti i Fakti című lapnak adott, szerdán megjelent interjújában.","shortLead":"A Donyec-medence számára különleges státust kellene adni, amit az ukrán alkotmányban végleges hatállyal rögzíteni...","id":"20190717_Elmondta_az_orosz_kulugyminiszter_mit_is_kene_Ukrajnaban_csinalni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6dcd9398-fd29-4de3-852c-f87cd1b3892d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66d6bc3b-1ff4-4f4b-b19d-2aa6151ab799","keywords":null,"link":"/vilag/20190717_Elmondta_az_orosz_kulugyminiszter_mit_is_kene_Ukrajnaban_csinalni","timestamp":"2019. július. 17. 06:05","title":"Elmondta az orosz külügyminiszter, mit is kéne Ukrajnában csinálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]