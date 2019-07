Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"684b7e9d-c081-41b9-bff3-b47342c949f7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Amatőr raliban, vagy szlalomban eredményes lehetne.","shortLead":"Amatőr raliban, vagy szlalomban eredményes lehetne.","id":"20190719_Eleg_ugyesen_menekult_egy_autos_a_rendorok_elol__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=684b7e9d-c081-41b9-bff3-b47342c949f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc4f5bc4-3060-461a-a759-bcc8ebe21d21","keywords":null,"link":"/cegauto/20190719_Eleg_ugyesen_menekult_egy_autos_a_rendorok_elol__video","timestamp":"2019. július. 19. 12:28","title":"Elég ügyesen menekült egy autós a rendőrök elől – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2d00bd0-1e5f-462f-9a5d-72173504fc6c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) nem tárt fel olyan piaci zavart a bankkártya-elfogadás piacán, amely versenyfelügyeleti eljárás megindítását alapozná meg, ám azonosított a versenyviszonyokat is érintő piaci problémákat.","shortLead":"A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) nem tárt fel olyan piaci zavart a bankkártya-elfogadás piacán, amely...","id":"20190718_A_GVH_problemakat_talalt_a_bankkartyaelfogadas_piacan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c2d00bd0-1e5f-462f-9a5d-72173504fc6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0030531d-2de2-40a0-bd61-f2a53e6dd045","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190718_A_GVH_problemakat_talalt_a_bankkartyaelfogadas_piacan","timestamp":"2019. július. 18. 16:33","title":"A GVH problémákat talált a bankkártya-elfogadás piacán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b442c1d8-a0f3-4b94-b8dc-70fe3aff3a77","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Letartóztattak egy 41 éves nőt, valamint a fiát és egyik lányát, mert a gyanú szerint évek óta több embert is rabszolgaként tartottak és használtak ki Pakodon – erősítette meg a Zalai Hírlap információját csütörtökön a Zala Megyei Főügyészség szóvivője.","shortLead":"Letartóztattak egy 41 éves nőt, valamint a fiát és egyik lányát, mert a gyanú szerint évek óta több embert is...","id":"20190718_Rabszolgatarto_csalad_tagjait_tartoztattak_le_Zalaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b442c1d8-a0f3-4b94-b8dc-70fe3aff3a77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"557834ac-e24a-4f6a-b1da-33ef677fd82a","keywords":null,"link":"/itthon/20190718_Rabszolgatarto_csalad_tagjait_tartoztattak_le_Zalaban","timestamp":"2019. július. 18. 10:27","title":"Rabszolgatartó családot tartóztattak le Zalában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01babef8-3454-46cf-9ffb-70bed446ef52","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Átfogó tűzbiztonsági ellenőrzést tartottak a szlovák szakemberek a szabadulószobákban. Mint kiderült, csak minden tizedik szobarendszerben van vészkijárat, viszont van szoba, ahol a játék során nyílt lángot is használni kell. 106 hiányosságot tártak fel.","shortLead":"Átfogó tűzbiztonsági ellenőrzést tartottak a szlovák szakemberek a szabadulószobákban. Mint kiderült, csak minden...","id":"20190717_Atfesultek_Szlovakiaban_a_szabaduloszobakat_a_tobbseguk_egyaltalan_nem_biztonsagos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=01babef8-3454-46cf-9ffb-70bed446ef52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed81549a-3540-4fb4-bec6-30cdc19ada9c","keywords":null,"link":"/elet/20190717_Atfesultek_Szlovakiaban_a_szabaduloszobakat_a_tobbseguk_egyaltalan_nem_biztonsagos","timestamp":"2019. július. 17. 19:16","title":"Átfésülték Szlovákiában a szabadulószobákat: a többségük egyáltalán nem biztonságos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e64253c-9de2-4512-ace6-5b7ef6db5b89","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"3,5 milliárd forintért vásárolt meg egy 9 ingatlanból álló csomagot. Ő volt az egyedüli licitáló.","shortLead":"3,5 milliárd forintért vásárolt meg egy 9 ingatlanból álló csomagot. Ő volt az egyedüli licitáló.","id":"20190718_Valaki_megvasarolta_a_regi_Svabhegyi_Gyermekkorhaz_epuletet_de_nem_tudni_kicsoda","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e64253c-9de2-4512-ace6-5b7ef6db5b89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e337f19f-0a82-44ff-862f-b06c6ffccd37","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190718_Valaki_megvasarolta_a_regi_Svabhegyi_Gyermekkorhaz_epuletet_de_nem_tudni_kicsoda","timestamp":"2019. július. 18. 20:43","title":"Valaki megvásárolta a régi Svábhegyi Gyermekkórház épületét, de nem tudni, kicsoda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1386c690-16ec-41c1-9474-15e3c02a7862","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Miután az emberekre és a háztáji állatokra nézve is veszélyesnek nyilvánítottak egy barna medvét Olaszországban, nagy erőkkel keresik az egyszer már befogott, de azóta megszökött állatot. Ki akarják lőni, ez ellen azonban a környezetvédelmi miniszter és állatvédők is tiltakoznak.","shortLead":"Miután az emberekre és a háztáji állatokra nézve is veszélyesnek nyilvánítottak egy barna medvét Olaszországban, nagy...","id":"20190717_A_villanypasztortol_sem_riad_vissza_az_a_barnamedve_melyet_nagy_erokkel_keresnek_Olaszorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1386c690-16ec-41c1-9474-15e3c02a7862&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c7e5dfd-7bf5-4c75-a2ca-92973cdca735","keywords":null,"link":"/elet/20190717_A_villanypasztortol_sem_riad_vissza_az_a_barnamedve_melyet_nagy_erokkel_keresnek_Olaszorszagban","timestamp":"2019. július. 17. 15:23","title":"A villanypásztortól sem riadt vissza az a barna medve, amit nagy erőkkel keresnek Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19981db6-a4ca-4e15-85ca-4066bb06ac80","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Új információkhoz jutott a rendőrség, így már megtalálta az elkövetőket. ","shortLead":"Új információkhoz jutott a rendőrség, így már megtalálta az elkövetőket. ","id":"20190718_Het_ev_utan_fogtak_el_a_kisbolt_rabloit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=19981db6-a4ca-4e15-85ca-4066bb06ac80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dd89304-203a-4a4f-b0f0-9c574edf5edf","keywords":null,"link":"/itthon/20190718_Het_ev_utan_fogtak_el_a_kisbolt_rabloit","timestamp":"2019. július. 18. 16:39","title":"Hét év után fogták el a kisbolt rablóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf230e21-9cea-41f0-9741-2bfde27d2327","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Két keverék kutyával eredtünk a világ egyik legdrágább finomságának a nyomába a motovuni erdőben. A szarvasgomba az ókor óta számít különlegességnek, ám Horvátországban húsz éve tanulták meg, hogyan csináljanak igazi üzletet a legdrágább, isztriai változatából.","shortLead":"Két keverék kutyával eredtünk a világ egyik legdrágább finomságának a nyomába a motovuni erdőben. A szarvasgomba...","id":"20190717_szarvasgomba_isztria_vaddiszno_kutyak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf230e21-9cea-41f0-9741-2bfde27d2327&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fb788a4-d08c-4bc5-91bc-276203040077","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190717_szarvasgomba_isztria_vaddiszno_kutyak","timestamp":"2019. július. 17. 20:00","title":"Agresszív vaddisznók helyett szeleburdi kutyák a titokzatos gomba nyomában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]