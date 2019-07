Sétány épül a Duna-parton Pesterzsébeten, melyről a víz is elérhető lesz - írja a Pesterzsébet című újságra hivatkozva a pestbuda.hu.

A sétány közösségi tervezéssel épül meg, a fejlesztésre a Fővárosi Önkormányzat TÉR_ KÖZ pályázatának elnyerésével nyílt lehetősége az önkormányzatnak. A sétány miatt idén áprilisban lakossági konzultációt tartottak, de online kérdőívben is kikérték a lakosság véleményét.

Ezután zajlott le egy tervegyeztetés, majd a tervezők által készített koncepciójavaslatot is bemutatták. A lap szerint ez egybecseng a kérdőívezés eredményével és az önkormányzat elképzeléseivel, vagyis, hogy egy bejárható parti sétány épüljön a Gubacsi-hídtól a soroksári kerülethatárig tartó 900 méteres részen.

A sétány a jódos-sós gyógyfürdőtől kezdve a csónakházak és éttermek előtt fut majd, és a jelenleginél jóval egyszerűbben, több helyen lehet majd megközelíteni a Vízisport utca felől - írta a kerületi lap.

A sétányhoz stégek is készülnek, melyeken napozóteraszok kapnak helyet, az egyes részek közé pedig hálókat helyeznének el, melyeken szintén pihenni lehetne. A kerületi lap szerint a sétányon a közvilágítás is lesz, továbbá térfigyelő kamerákat is kihelyeznek. A tervekben új funkciók létrehozása és a régiek megújítása is szerepel.

A megvalósítási határidő két év, de az önkormányzat már jövő nyáron szeretné megnyitni.