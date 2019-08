Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fef3d812-44ea-49a9-925e-f3ef42131e51","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Összesen 54 villanyoszlopot alakítottak át.","shortLead":"Összesen 54 villanyoszlopot alakítottak át.","id":"20190801_Madarbarat_villanyoszlopokat_epitettek_ki_a_Gemencben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fef3d812-44ea-49a9-925e-f3ef42131e51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52ee6e12-9938-4421-b419-116103beed7d","keywords":null,"link":"/elet/20190801_Madarbarat_villanyoszlopokat_epitettek_ki_a_Gemencben","timestamp":"2019. augusztus. 01. 16:50","title":"Madárbarát villanyoszlopokat építettek ki a Gemencben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fd8f317-8691-49e5-8fe5-20db623532f6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Rétvári szerint az első közbeszerzés érvénytelen volt, a másodikat még nem sikerült kiírni. ","shortLead":"Rétvári szerint az első közbeszerzés érvénytelen volt, a másodikat még nem sikerült kiírni. ","id":"20190730_168_milliobol_epulne_gyermekotthon_de_evek_ota_egy_kapavagas_sem_tortent_Szombathelyen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3fd8f317-8691-49e5-8fe5-20db623532f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"387f3d68-7a0d-4fe4-9fa1-6c6fee552d64","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190730_168_milliobol_epulne_gyermekotthon_de_evek_ota_egy_kapavagas_sem_tortent_Szombathelyen","timestamp":"2019. július. 30. 20:09","title":"168 millióból épülne gyermekotthon, de évek óta egy kapavágás sem történt Szombathelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4878293f-b190-4551-91b9-fa103a139c78","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem csak mi, emberek szenvedjük meg a hőhullámokat, a grönlandi jégmezőkön sem jobb a helyzet. A legutolsó jókora bajt csinált. ","shortLead":"Nem csak mi, emberek szenvedjük meg a hőhullámokat, a grönlandi jégmezőkön sem jobb a helyzet. A legutolsó jókora bajt...","id":"20190801_gronland_jegmezo_olvadas_hohullam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4878293f-b190-4551-91b9-fa103a139c78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b44305c-8c70-4409-8864-78ec75003654","keywords":null,"link":"/tudomany/20190801_gronland_jegmezo_olvadas_hohullam","timestamp":"2019. augusztus. 01. 08:33","title":"Úgy olvadnak a grönlandi jégmezők, mintha egy hatalmas hajszárítóval melegítenék őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79dec512-8015-48b3-ae94-d1d28ef65c44","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Wizz Air negyedmilliárd forint kompenzációban részesíti a Wizz Flex szolgáltatást igénybe vevőket, miután sikerült megállapodniuk a GVH-val.","shortLead":"A Wizz Air negyedmilliárd forint kompenzációban részesíti a Wizz Flex szolgáltatást igénybe vevőket, miután sikerült...","id":"20190731_Megallapodtak_akar_200_ezer_Wizz_Air_utas_is_kaphat_kompenzaciot_a_cegtol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=79dec512-8015-48b3-ae94-d1d28ef65c44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb6c229a-dc1a-49c8-bedc-e61c565235c1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190731_Megallapodtak_akar_200_ezer_Wizz_Air_utas_is_kaphat_kompenzaciot_a_cegtol","timestamp":"2019. július. 31. 11:40","title":"200 ezer Wizz Air-utas kaphat kompenzációt a cégtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc0a92fc-645d-4995-85ed-4c9f2f14d98e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ha már bekerült a magyar túró a hírekbe, itt az ideje egy jó túrógombócnak, vagy rétesnek!","shortLead":"Ha már bekerült a magyar túró a hírekbe, itt az ideje egy jó túrógombócnak, vagy rétesnek!","id":"20190801_Rogos_turo_turos_receptek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc0a92fc-645d-4995-85ed-4c9f2f14d98e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05d3a354-534c-4446-a670-4834e67dd213","keywords":null,"link":"/elet/20190801_Rogos_turo_turos_receptek","timestamp":"2019. augusztus. 01. 14:35","title":"A mai nap sztárja a rögös túró! Mutatunk néhány tuti receptet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35992752-c441-48d7-8903-26ac671d518d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A faluban kézmosókkal és védőoltással próbálják megakadályozni a járvány terjedését. ","shortLead":"A faluban kézmosókkal és védőoltással próbálják megakadályozni a járvány terjedését. ","id":"20190731_Fertozo_majgyulladasban_betegedtek_meg_tobben_egy_szabolcsi_faluban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=35992752-c441-48d7-8903-26ac671d518d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a382a9c5-82db-4ae7-8859-aad9d8775836","keywords":null,"link":"/itthon/20190731_Fertozo_majgyulladasban_betegedtek_meg_tobben_egy_szabolcsi_faluban","timestamp":"2019. július. 31. 20:55","title":"Fertőző májgyulladásban betegedtek meg többen egy szabolcsi faluban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"984e21f0-329f-4def-bfd2-cc6ac211c672","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Pár héten belül kétszer is fapados járattal utazott a kormányfő, aki korábban büszkén vállalta, hogy 30 éve veszi igénybe baráti üzletemberek magánrepülőit. Nemrég mutattuk be a fotót a milánói reptéren lekapott, utastársakkal vegyülő Orbánról, akit ezúttal akkor örökítettek meg, amikor az oroszországi nyaralásáról tért haza – ismét a Wizz Air járatát választva. ","shortLead":"Pár héten belül kétszer is fapados járattal utazott a kormányfő, aki korábban büszkén vállalta, hogy 30 éve veszi...","id":"20190731_Orban_Viktor_rakapott_a_fapados_jaratokra_a_maganrepulo_helyett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=984e21f0-329f-4def-bfd2-cc6ac211c672&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d847c1c2-a991-4a1b-9412-01efb69e4d51","keywords":null,"link":"/itthon/20190731_Orban_Viktor_rakapott_a_fapados_jaratokra_a_maganrepulo_helyett","timestamp":"2019. július. 31. 06:15","title":"Megint egy fapados gépen fotózták le Orbán Viktort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d2abc66-f313-4227-84af-3a2613e0d79b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kellemetlen, ha a feladott poggyász végül mégsem érkezik meg oda, ahol az utas leszállt. Az Air France egyik új fejlesztése ezt is kiküszöböli.","shortLead":"Kellemetlen, ha a feladott poggyász végül mégsem érkezik meg oda, ahol az utas leszállt. Az Air France egyik új...","id":"20190801_ferihegy_repuloter_radiofrekvencias_azonositas_air_france","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d2abc66-f313-4227-84af-3a2613e0d79b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"747d4142-545d-4a51-b34e-374c67a2605c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190801_ferihegy_repuloter_radiofrekvencias_azonositas_air_france","timestamp":"2019. augusztus. 01. 10:03","title":"Nyomkövetőt tesz a poggyászokra egy légitársaság, hogy ne vesszenek el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]