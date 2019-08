Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"31f95044-d357-4238-a931-74258e1fa84c","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Az Egyesült Államok bejelentette, hivatalosan is kilép a Közepes hatótávolságú atomrakétákról szóló szerződésből (INF). Washington azt is közölte, azt tervezi, hogy megkezdi egy új rakéta tesztelését.","shortLead":"Az Egyesült Államok bejelentette, hivatalosan is kilép a Közepes hatótávolságú atomrakétákról szóló szerződésből (INF...","id":"20190802_inf_szerzodes_oroszorszag_usa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=31f95044-d357-4238-a931-74258e1fa84c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e148bff7-9c91-42ad-b900-d3f100569bf5","keywords":null,"link":"/vilag/20190802_inf_szerzodes_oroszorszag_usa","timestamp":"2019. augusztus. 02. 17:45","title":"Véget ért egy korszak, kevésbé biztonságos lett a világ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dec0a6ab-0927-4140-9ba5-bc4f9d04c69c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Babos Tímea győzelemmel mutatkozott be a 2,83 millió dollár (833 millió forint) összdíjazású torontói kemény pályás női tenisztorna selejtezőjében.","shortLead":"Babos Tímea győzelemmel mutatkozott be a 2,83 millió dollár (833 millió forint) összdíjazású torontói kemény pályás női...","id":"20190803_Gyozelemmel_kezdett_Torontoban_Babos_Timea","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dec0a6ab-0927-4140-9ba5-bc4f9d04c69c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30e74edd-c305-4cdc-b329-774b63eb5707","keywords":null,"link":"/sport/20190803_Gyozelemmel_kezdett_Torontoban_Babos_Timea","timestamp":"2019. augusztus. 03. 19:30","title":"Győzelemmel kezdett Torontóban Babos Tímea","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"846c59c0-dad1-4c7f-a516-f198cf391511","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ecaterina Andronescu az áldozatot elmarasztaló megjegyzéseket tett. Néhány napja a belügyminiszter mondott le a gyilkosság miatt. ","shortLead":"Ecaterina Andronescu az áldozatot elmarasztaló megjegyzéseket tett. Néhány napja a belügyminiszter mondott le...","id":"20190802_A_roman_oktatasi_miniszter_is_belebukott_a_meggyilkolt_15_eves_lany_ugyebe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=846c59c0-dad1-4c7f-a516-f198cf391511&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db1ac436-88ec-4d04-9788-b31cde7b3c44","keywords":null,"link":"/vilag/20190802_A_roman_oktatasi_miniszter_is_belebukott_a_meggyilkolt_15_eves_lany_ugyebe","timestamp":"2019. augusztus. 02. 15:02","title":"A román oktatási miniszter is belebukott a meggyilkolt 15 éves lány ügyébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecb80b27-fb85-4df1-9d5d-aa5cbf7a00ed","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A világbajnoki címvédő és az összetettben jelenleg is vezető Lewis Hamilton, a Mercedes brit pilótája pályacsúcsot futva nyerte meg szombaton a 34. Forma-1-es Magyar Nagydíj harmadik szabadedzését.","shortLead":"A világbajnoki címvédő és az összetettben jelenleg is vezető Lewis Hamilton, a Mercedes brit pilótája pályacsúcsot...","id":"20190803_Hamilton_volt_a_leggyorsabb_a_harmadik_szabadedzesen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ecb80b27-fb85-4df1-9d5d-aa5cbf7a00ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"797348d1-5fd2-42b1-be6e-1aefd0a9253c","keywords":null,"link":"/sport/20190803_Hamilton_volt_a_leggyorsabb_a_harmadik_szabadedzesen","timestamp":"2019. augusztus. 03. 13:45","title":"Hamilton pályacsúcsot ment a Hungaroringen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14da0855-2518-4c68-ad7e-6d2870c50e4e","c_author":"Vándor Éva","category":"sport","description":"Pierre Gasly hatalmasat ugrott előre a Forma–1-es ranglétrán azzal, hogy alig egy évnyi tapasztalattal beülhetett egy Red Bullba. Joggal gondolhatnánk, hogy frusztráló lehet a sportág egyik legfényesebb csillagának kikiáltott Max Verstappen csapattársának lenni, de a fiatal francia versenyző másként gondolja.","shortLead":"Pierre Gasly hatalmasat ugrott előre a Forma–1-es ranglétrán azzal, hogy alig egy évnyi tapasztalattal beülhetett...","id":"20190802_Mekkora_buli_Max_Verstappen_csapattarsanak_lenni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=14da0855-2518-4c68-ad7e-6d2870c50e4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"beb6f870-bfb3-4b74-b6b9-f1e09ab0ac89","keywords":null,"link":"/sport/20190802_Mekkora_buli_Max_Verstappen_csapattarsanak_lenni","timestamp":"2019. augusztus. 02. 13:45","title":"Mekkora buli Max Verstappen csapattársának lenni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5123611b-0cc4-481b-b200-de5098597f0a","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az állatok nagyon ritkán szaporodnak fogságban, Nyíregyházán viszont két bocs is született. ","shortLead":"Az állatok nagyon ritkán szaporodnak fogságban, Nyíregyházán viszont két bocs is született. ","id":"20190802_Ha_mindig_hathetes_macskamedveikreket_akart_latni_most_itt_az_alkalom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5123611b-0cc4-481b-b200-de5098597f0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"298ba361-2560-4a9c-bc19-e2888c6991f6","keywords":null,"link":"/elet/20190802_Ha_mindig_hathetes_macskamedveikreket_akart_latni_most_itt_az_alkalom","timestamp":"2019. augusztus. 02. 14:30","title":"Ha mindig hathetes macskamedveikreket akart látni, most itt az alkalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e5dbcb7-a1bc-4832-837d-6e40c2fe3187","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A két ország Eilatból építene Szaúd-Arábiába gázvezetéket, s az arab állam Izraeltől venne energiahordozót. A nem hivatalos megbeszélések jelentőségét az adja, hogy a terv csak akkor valósulhat meg, ha Rijád hivatalosan is elismeri Izrael szuverenitását.","shortLead":"A két ország Eilatból építene Szaúd-Arábiába gázvezetéket, s az arab állam Izraeltől venne energiahordozót. A nem...","id":"20190803_Gazvasarlasrol_targyalt_Izrael_es_SzaudArabia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2e5dbcb7-a1bc-4832-837d-6e40c2fe3187&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31818b81-89f4-4aad-9cd7-a3e7a0f7de5b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190803_Gazvasarlasrol_targyalt_Izrael_es_SzaudArabia","timestamp":"2019. augusztus. 03. 18:15","title":"Gázvásárlásról tárgyalhatott Izrael és Szaúd-Arábia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"323aa86a-c4af-4246-8427-50b6ce1103d1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kereszténydemokrata mezőgazdasági miniszter felhívásához egyre többen csatlakoznak. ","shortLead":"A kereszténydemokrata mezőgazdasági miniszter felhívásához egyre többen csatlakoznak. ","id":"20190802_Mar_a_nemet_kormanytagok_is_betiltanak_a_burkat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=323aa86a-c4af-4246-8427-50b6ce1103d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d72895d-7207-4a69-8f66-78993375ccb6","keywords":null,"link":"/elet/20190802_Mar_a_nemet_kormanytagok_is_betiltanak_a_burkat","timestamp":"2019. augusztus. 02. 14:20","title":"Már a német kormánytagok is betiltanák a burkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]