Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5454c8c2-0684-4e15-9522-2e22e5e7d936","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem kizárólag televízión fut majd a Huawei HongMeng nevű rendszere, legalábbis ez tűnik ki abból, hogy a kínai gyártó olyan mobil kiadására készül, amely ezt a felületet használja.","shortLead":"Nem kizárólag televízión fut majd a Huawei HongMeng nevű rendszere, legalábbis ez tűnik ki abból, hogy a kínai gyártó...","id":"20190806_hongmeng_operacios_rendszer_huawei_mobiltelefon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5454c8c2-0684-4e15-9522-2e22e5e7d936&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5b7faa3-dedc-4892-91da-2d60a5bc69b3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190806_hongmeng_operacios_rendszer_huawei_mobiltelefon","timestamp":"2019. augusztus. 06. 09:33","title":"Új mobilt ad ki a Huawei, de nem Android lesz rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd34c263-4b2b-42bc-bb3d-f21489f83ee9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A fiú elszökhetett a gondozói elől, ugyanis általában két ember kísérte mindenhova. A ledobott kisfiú Franciaországból érkezett vakációzni a szüleivel. ","shortLead":"A fiú elszökhetett a gondozói elől, ugyanis általában két ember kísérte mindenhova. A ledobott kisfiú Franciaországból...","id":"20190806_Skizofrenias_lehet_a_kisfiut_a_Tate_Modernbol_ledobo_fiatal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd34c263-4b2b-42bc-bb3d-f21489f83ee9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a16cfddd-3d56-4475-9ac0-af836b6fc405","keywords":null,"link":"/vilag/20190806_Skizofrenias_lehet_a_kisfiut_a_Tate_Modernbol_ledobo_fiatal","timestamp":"2019. augusztus. 06. 17:17","title":"Skizofréniás lehet a kisfiút a Tate Modernből ledobó fiatal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4adf015-53e0-455d-a16f-47c600f4cb4e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már a nemzetközi sajtó is beszámolt arról, hogy a fideszes Boldog István a Coca-Cola-termékek bojkottjára szólított fel az üdítős cég melegbarát reklámkampánya miatt. Közben az internetes népművészet is beindult.","shortLead":"Már a nemzetközi sajtó is beszámolt arról, hogy a fideszes Boldog István a Coca-Cola-termékek bojkottjára szólított fel...","id":"20190806_memek_coca_cola_boldog_istvan_fidesz_bojkott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d4adf015-53e0-455d-a16f-47c600f4cb4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bf9a641-44c3-481b-a0f0-03571f376f6a","keywords":null,"link":"/itthon/20190806_memek_coca_cola_boldog_istvan_fidesz_bojkott","timestamp":"2019. augusztus. 06. 13:59","title":"Gyűlnek a mémek a kólabojkott meghirdetése után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a877fcc8-50e3-49ef-ab6c-a0319e3ab24f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"2009. augusztus 7-én halt meg Cseh Tamás, de dalai ma is ugyanolyan lehengerlőek, mint 20 vagy 40 éve. Valószínűleg sokaknak van saját Cseh Tamás-listájuk, nekünk most épp ez a TOP10. ","shortLead":"2009. augusztus 7-én halt meg Cseh Tamás, de dalai ma is ugyanolyan lehengerlőek, mint 20 vagy 40 éve. Valószínűleg...","id":"20190807_Tiz_ev_mulva_is_ugyanazok_a_dalok_vannak__pont_tiz_eve_hagyott_itt_minket_Cseh_Tamas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a877fcc8-50e3-49ef-ab6c-a0319e3ab24f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31afc0dd-5aea-4e2b-b3e1-8b51c2b35310","keywords":null,"link":"/kultura/20190807_Tiz_ev_mulva_is_ugyanazok_a_dalok_vannak__pont_tiz_eve_hagyott_itt_minket_Cseh_Tamas","timestamp":"2019. augusztus. 07. 07:36","title":"Tíz év múlva is ugyanazok a dalok vannak – pont egy évtizede nincs velünk Cseh Tamás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4adf015-53e0-455d-a16f-47c600f4cb4e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kiborulás után cselekedtek is: a plakát ellen indított petíció aláírására buzdítanak. ","shortLead":"A kiborulás után cselekedtek is: a plakát ellen indított petíció aláírására buzdítanak. ","id":"20190806_A_Hit_Gyulekezete_is_kiborult_a_CocaCola_melegbarat_plakatjain","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d4adf015-53e0-455d-a16f-47c600f4cb4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09bda5e5-7a7b-4dc3-8fc7-cc8e62cca1e4","keywords":null,"link":"/elet/20190806_A_Hit_Gyulekezete_is_kiborult_a_CocaCola_melegbarat_plakatjain","timestamp":"2019. augusztus. 06. 09:48","title":"A Hit Gyülekezete is kiborult a Coca-Cola melegbarát plakátjain","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2de7fc78-3185-4bcf-b5c6-92b0cb33078f","c_author":"Illényi Balázs","category":"tudomany","description":"Nemcsak általában a fényszennyezést növeli, de balesetveszélyes és az egészségre is ártalmas lehet az energiatakarékos, ezért mindent elárasztó LED-világítás.","shortLead":"Nemcsak általában a fényszennyezést növeli, de balesetveszélyes és az egészségre is ártalmas lehet az energiatakarékos...","id":"201931__a_led_arnyoldalai__karos_hullamhosszok__irritalo_fenytelapo__adnak_hideget_meleget","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2de7fc78-3185-4bcf-b5c6-92b0cb33078f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f80d4d48-1068-460a-bf88-00e2e3967234","keywords":null,"link":"/tudomany/201931__a_led_arnyoldalai__karos_hullamhosszok__irritalo_fenytelapo__adnak_hideget_meleget","timestamp":"2019. augusztus. 05. 14:30","title":"A gyerekekre kifejezetten káros lehet, ha rossz LED-izzót választ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48d362af-d0af-4342-9c27-465067bb4b2e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ez is egy újabb mérföldkő a transzneműek elfogadásában.","shortLead":"Ez is egy újabb mérföldkő a transzneműek elfogadásában.","id":"20190806_Transznemu_angyala_is_lett_a_Victorias_Secretnek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=48d362af-d0af-4342-9c27-465067bb4b2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2aab56e-64b8-42d1-a9e2-01d916aa2741","keywords":null,"link":"/elet/20190806_Transznemu_angyala_is_lett_a_Victorias_Secretnek","timestamp":"2019. augusztus. 06. 16:01","title":"Transznemű angyala is lett a Victoria’s Secretnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9cb63d0-d3c7-4859-b47b-516e245f1d6f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A mozgáskorlátozottak tiltakozására csak egy reakció van, elnézést kérni, írta ki a rendező a Facebookra.\r

\r

","shortLead":"A mozgáskorlátozottak tiltakozására csak egy reakció van, elnézést kérni, írta ki a rendező a Facebookra.\r

\r

","id":"20190807_Alfoldi_a_Pesti_Sracoknak_Egy_tisztesseges_becsuletes_ferfi_ilyenkor_bocsanatot_ker","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b9cb63d0-d3c7-4859-b47b-516e245f1d6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64136481-90d1-4fd5-acaf-943aacc8c8f8","keywords":null,"link":"/kultura/20190807_Alfoldi_a_Pesti_Sracoknak_Egy_tisztesseges_becsuletes_ferfi_ilyenkor_bocsanatot_ker","timestamp":"2019. augusztus. 07. 09:46","title":"Alföldi üzent a Pesti Srácoknak: \"Egy tisztességes, becsületes férfi ilyenkor bocsánatot kér\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]