Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9928a26e-106b-4f5e-9b0a-3e22ea2d8e20","c_author":"Nyusztay Máté - Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Van bármi értelme egy szombati munkanapnak? Sokaknak fog eszükbe jutni ez a kérdés hétvégén, amikor az augusztus 19-i, hétfői nap helyett kell bemenni munkába. Gyakran próbálnak számolgatni, mennyit ér egyetlen ledolgozott nap, és ennek nem nagyon örülnek a statisztikusok.","shortLead":"Van bármi értelme egy szombati munkanapnak? Sokaknak fog eszükbe jutni ez a kérdés hétvégén, amikor az augusztus 19-i...","id":"20190807_szombat_munkanap_ksh_statisztika_pihenonap","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9928a26e-106b-4f5e-9b0a-3e22ea2d8e20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"266d1752-f821-415c-9904-f2e2022787d3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190807_szombat_munkanap_ksh_statisztika_pihenonap","timestamp":"2019. augusztus. 07. 17:00","title":"Úgy érzi, nincs értelme a szombati munkanapnak? Utánajártunk, így van-e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fa5dece-4817-4b37-9346-3491d8742782","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Budapestig hosszabbítja meg Prága–Bécs-járatát a RegioJet vasúttársaság.","shortLead":"Budapestig hosszabbítja meg Prága–Bécs-járatát a RegioJet vasúttársaság.","id":"20190808_Maganvasut_jon_Budapestre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4fa5dece-4817-4b37-9346-3491d8742782&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e6d8dca-4b43-47b5-9b2a-a9d617a4659c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190808_Maganvasut_jon_Budapestre","timestamp":"2019. augusztus. 08. 13:49","title":"Magánvasút jön Budapestre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d48b6eaf-9b45-4468-bd51-dce96fb9c461","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hat férfi holttestére bukkantak a tragédia áldozatainak keresésekor, nem merült fel bűncselekmény gyanúja egyik esetben sem.\r

\r

","shortLead":"Hat férfi holttestére bukkantak a tragédia áldozatainak keresésekor, nem merült fel bűncselekmény gyanúja egyik esetben...","id":"20190807_Azonositottak_a_Hableany_aldozatainak_keresesekor_a_Dunaban_talalt_holttesteket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d48b6eaf-9b45-4468-bd51-dce96fb9c461&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72cb2d90-76d0-4ade-99da-fc42807b2cf4","keywords":null,"link":"/itthon/20190807_Azonositottak_a_Hableany_aldozatainak_keresesekor_a_Dunaban_talalt_holttesteket","timestamp":"2019. augusztus. 07. 12:02","title":"Azonosították a Hableány áldozatainak keresésekor a Dunában talált holttesteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"712f143c-6e42-46d7-9055-93104446697e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hely szerint a nő ruhájával volt a baj, a férfi szerint azt mondták nekik, hogy a roma viseletre emlékeztet a ruhája, és ez a baj. ","shortLead":"A hely szerint a nő ruhájával volt a baj, a férfi szerint azt mondták nekik, hogy a roma viseletre emlékeztet a ruhája...","id":"20190807_Egy_ferfi_szerint_roma_szarmazasa_miatt_nem_engedtek_be_a_feleseget_egy_pecsi_diszkoba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=712f143c-6e42-46d7-9055-93104446697e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5f8d683-bef7-448e-91e5-6fd5666d5730","keywords":null,"link":"/itthon/20190807_Egy_ferfi_szerint_roma_szarmazasa_miatt_nem_engedtek_be_a_feleseget_egy_pecsi_diszkoba","timestamp":"2019. augusztus. 07. 20:41","title":"Egy férfi szerint roma származása miatt nem engedték be a feleségét egy pécsi diszkóba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5a3870d-f29c-406f-b42e-2979ca177d5a","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Három év alatt átlagosan 35 százalékkal drágultak a lakások Magyarországon, Európában messze a leggyorsabb ütemben. 2018-ban 7 évnyi átlagkeresetnek megfelelő összegért lehetett venni egy 70 négyzetméteres lakást.","shortLead":"Három év alatt átlagosan 35 százalékkal drágultak a lakások Magyarországon, Európában messze a leggyorsabb ütemben...","id":"20190807_Magyarorszag_nagyon_kilog_a_sorbol_ami_a_lakasok_dragulasat_illeti","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a5a3870d-f29c-406f-b42e-2979ca177d5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32e9b2fc-bff2-4c27-b2f9-e5a42571b2de","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190807_Magyarorszag_nagyon_kilog_a_sorbol_ami_a_lakasok_dragulasat_illeti","timestamp":"2019. augusztus. 07. 14:37","title":"Magyarország nagyon kilóg a sorból, ami a lakások drágulását illeti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6de09ed-d16e-4f62-85f4-a42f304f7b06","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"750 a csapolt Dreher, 470 egy deci bor, ásványvizet 490 forintért árulnak. ","shortLead":"750 a csapolt Dreher, 470 egy deci bor, ásványvizet 490 forintért árulnak. ","id":"20190807_Ilyen_arak_vannak_az_idei_Szigeten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d6de09ed-d16e-4f62-85f4-a42f304f7b06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56fb849d-3067-435f-a9d5-9c5c55e16b64","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190807_Ilyen_arak_vannak_az_idei_Szigeten","timestamp":"2019. augusztus. 07. 17:02","title":"Ilyen árak vannak az idei Szigeten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd026e1e-39ba-4529-93fa-806f3a913237","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google asztali verziója is megkapta a mobilosnál néhány napja már működő okosságot, ami megkönnyítheti a vásárlók dolgát.","shortLead":"A Google asztali verziója is megkapta a mobilosnál néhány napja már működő okosságot, ami megkönnyítheti a vásárlók...","id":"20190807_google_kepek_kereso","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fd026e1e-39ba-4529-93fa-806f3a913237&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dabe4e1-23f3-44ec-9ba6-057d5ab5b643","keywords":null,"link":"/tudomany/20190807_google_kepek_kereso","timestamp":"2019. augusztus. 07. 10:33","title":"Észrevette? Egy kicsit okosabb lett a Google képkeresője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c86499c-886a-4757-ba39-6a2a18c7db2d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Átalakítanák a főpályaudvar koncepcióját, és megvennék a debreceni erőművet is. ","shortLead":"Átalakítanák a főpályaudvar koncepcióját, és megvennék a debreceni erőművet is. ","id":"20190807_Elektromos_buszok_berlakasprogram__meghirdette_debreceni_programjat_az_ellenzek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7c86499c-886a-4757-ba39-6a2a18c7db2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c3daa5a-234d-40ec-9980-013833d2d64e","keywords":null,"link":"/itthon/20190807_Elektromos_buszok_berlakasprogram__meghirdette_debreceni_programjat_az_ellenzek","timestamp":"2019. augusztus. 07. 16:17","title":"Elektromos buszok, bérlakásprogram – meghirdette debreceni programját az ellenzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]