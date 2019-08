Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"15105cbd-1c71-4a70-aa0a-7b04122a28ea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Győrben garázdálkodott egy 39 éves férfi, két órán belül elfogták.\r

\r

","shortLead":"Győrben garázdálkodott egy 39 éves férfi, két órán belül elfogták.\r

\r

","id":"20190808_Hatulrol_vert_veletlenszeruen_kivalasztott_noket_a_bator_gyori_ferfi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15105cbd-1c71-4a70-aa0a-7b04122a28ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54d43b19-80a4-43dc-b535-fe184b391f6e","keywords":null,"link":"/itthon/20190808_Hatulrol_vert_veletlenszeruen_kivalasztott_noket_a_bator_gyori_ferfi","timestamp":"2019. augusztus. 08. 16:21","title":"Hátulról ütlegelt véletlenszerűen kiválasztott nőket a bátor győri férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d78f139-05bf-404a-9472-61ab9dc9f5e7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nem éppen kétfilléres apró retró járgány mellé 1984-es parkolócetlit és napilapot is mellékel az eladó.","shortLead":"A nem éppen kétfilléres apró retró járgány mellé 1984-es parkolócetlit és napilapot is mellékel az eladó.","id":"20190810_27_millio_forint_a_legdragabb_elado_hazai_kispolszki","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d78f139-05bf-404a-9472-61ab9dc9f5e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc133f76-a6b6-4c98-b1f5-17ff9255f699","keywords":null,"link":"/cegauto/20190810_27_millio_forint_a_legdragabb_elado_hazai_kispolszki","timestamp":"2019. augusztus. 10. 06:41","title":"2,7 millió forint a legdrágább eladó hazai Kispolszki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7948ce8-b36e-4714-a1fc-a2d6ada072ff","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Magyar Nemzeti Bank volt vezetője szerint Magyarország jobban teljesít, de nem az Orbán-kormány miatt, hanem inkább az Orbán-kormány ellenére.","shortLead":"A Magyar Nemzeti Bank volt vezetője szerint Magyarország jobban teljesít, de nem az Orbán-kormány miatt, hanem inkább...","id":"20190809_Bod_Peter_Akos_A_kormany_kiadasainak_egy_resze_bicskanyitogato_urizalas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e7948ce8-b36e-4714-a1fc-a2d6ada072ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b726398-76d2-480d-9171-9ad2afecaf53","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190809_Bod_Peter_Akos_A_kormany_kiadasainak_egy_resze_bicskanyitogato_urizalas","timestamp":"2019. augusztus. 09. 13:06","title":"Bod Péter Ákos: A kormány kiadásainak egy része bicskanyitogató urizálás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8e24d04-c70b-4dec-b74a-5b83d391bbe1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rothschlild-zsiráf (Giraffa camelopardalis rothschildi) született a Nyíregyházi Állatparkban, az utóddal együtt már hét zsiráf látható a sóstógyógyfürdői látványosságban.","shortLead":"Rothschlild-zsiráf (Giraffa camelopardalis rothschildi) született a Nyíregyházi Állatparkban, az utóddal együtt már hét...","id":"20190808_Zsirafborju_szuletett_a_Nyiregyhazi_Allatparkban__fotok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d8e24d04-c70b-4dec-b74a-5b83d391bbe1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7fa7241-08f1-4d0c-a3c1-6e471ec8877c","keywords":null,"link":"/elet/20190808_Zsirafborju_szuletett_a_Nyiregyhazi_Allatparkban__fotok","timestamp":"2019. augusztus. 08. 14:30","title":"Zsiráfborjú született a Nyíregyházi Állatparkban – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a40f816-7371-46ca-9da8-506722f0374a","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Elköltözik Németországból Aj Vej-vej világhírű kínai ellenzéki művész, döntését a német társadalom zártságával indokolta egy pénteki lapinterjúban.","shortLead":"Elköltözik Németországból Aj Vej-vej világhírű kínai ellenzéki művész, döntését a német társadalom zártságával...","id":"20190809_Zartnak_tartja_es_elhagyja_Nemetorszagot_VejVej","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a40f816-7371-46ca-9da8-506722f0374a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31384944-295a-4a99-ad57-546129adff1f","keywords":null,"link":"/kultura/20190809_Zartnak_tartja_es_elhagyja_Nemetorszagot_VejVej","timestamp":"2019. augusztus. 09. 13:40","title":"Zártnak tartja és elhagyja Németországot Vej-Vej","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"083f3ab2-da60-4a2d-9315-23817eb97c3a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány évvel ezelőtt még a Mátrix és más fantasztikus filmek témája volt, hogy az emberi agyat közvetlenül a számítógépekre csatlakoztassák. Ma már ígéretes kutatásokról beszélhetünk.","shortLead":"Néhány évvel ezelőtt még a Mátrix és más fantasztikus filmek témája volt, hogy az emberi agyat közvetlenül...","id":"20190808_agy_szamitogep_interfesz_mesterseges_intelligencia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=083f3ab2-da60-4a2d-9315-23817eb97c3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdfe9485-65ec-41f6-9c47-042e57431d27","keywords":null,"link":"/tudomany/20190808_agy_szamitogep_interfesz_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2019. augusztus. 08. 15:33","title":"Mátrixból valóság: összekapcsolnák az emberi agyat a számítógéppel és az internettel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a75bab95-e85f-4792-83d6-1b8b49aa59a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A közéleti anyagok előbb egy külön dobozba kerültek át, de az is, és később a cikkek is eltűntek onnan. A blog.hu-s tárhelyet az Indamedia működteti.","shortLead":"A közéleti anyagok előbb egy külön dobozba kerültek át, de az is, és később a cikkek is eltűntek onnan. A blog.hu-s...","id":"20190810_Eltuntek_az_Index_fooldalarol_a_politikai_tartalmu_blogok_a_portal_nem_hagyta_annyiban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a75bab95-e85f-4792-83d6-1b8b49aa59a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41720b91-24f3-49a1-82ba-d8d93b62d6eb","keywords":null,"link":"/itthon/20190810_Eltuntek_az_Index_fooldalarol_a_politikai_tartalmu_blogok_a_portal_nem_hagyta_annyiban","timestamp":"2019. augusztus. 10. 12:22","title":"Eltűntek az Index főoldaláról a politikai tartalmú blogok, a portál nem hagyta annyiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9515c06-6752-48f7-ad80-604b672a1841","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már 119 forint, a termelők szerint ez is kevés.","shortLead":"Már 119 forint, a termelők szerint ez is kevés.","id":"20190809_Husz_forinttal_emelte_a_dinnye_arat_a_Lidl","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c9515c06-6752-48f7-ad80-604b672a1841&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6267e17b-d305-4ab2-87b3-748fd47e56eb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190809_Husz_forinttal_emelte_a_dinnye_arat_a_Lidl","timestamp":"2019. augusztus. 09. 16:10","title":"Húsz forinttal emelte a dinnye árát a Lidl","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]