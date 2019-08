Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a55c291e-b7a4-4d4f-8eba-058871aa17b9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A katasztrófavédelem ilyenkor csak a közvetlen életveszélyt tudja megszüntetni.","shortLead":"A katasztrófavédelem ilyenkor csak a közvetlen életveszélyt tudja megszüntetni.","id":"20190827_parkolo_auto_totalkar_katasztrofavedelem_meglazult_homlokzat_biztositas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a55c291e-b7a4-4d4f-8eba-058871aa17b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c20ecdb1-fcd7-42a1-8338-ef9b644ececd","keywords":null,"link":"/itthon/20190827_parkolo_auto_totalkar_katasztrofavedelem_meglazult_homlokzat_biztositas","timestamp":"2019. augusztus. 27. 18:20","title":"Parkoló kocsit zúztak totálkárosra lezuhanó téglák a belvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14211e98-0db4-436c-a07d-eebac910128c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy pekingi kórházból 5G-s vezeték nélküli technológia segítségével, távirányítással operáltak meg egy nőt.","shortLead":"Egy pekingi kórházból 5G-s vezeték nélküli technológia segítségével, távirányítással operáltak meg egy nőt.","id":"20190827_operacio_mutet_peking_kinai_orvosok_5g_taviranyitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=14211e98-0db4-436c-a07d-eebac910128c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2102f144-1159-4732-8c0c-2e830827b334","keywords":null,"link":"/tudomany/20190827_operacio_mutet_peking_kinai_orvosok_5g_taviranyitas","timestamp":"2019. augusztus. 27. 20:38","title":"136 kilométerre volt a sebészektől a beteg, mégis sikerült megműteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d393b4bc-8865-4ec4-9d22-39bdcb8c7b46","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung bejelentette a korábban bemutatott Galaxy A30 és Galaxy A50 készülékek némileg módosított változatait. Hamarosan piacra kerülhet a Galaxy A30s és a Galaxy A50s.","shortLead":"A Samsung bejelentette a korábban bemutatott Galaxy A30 és Galaxy A50 készülékek némileg módosított változatait...","id":"20190827_samsung_galaxy_a30s_es_galaxy_a50s_specifikacio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d393b4bc-8865-4ec4-9d22-39bdcb8c7b46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20b07b05-63a0-49f1-b2d8-f264576b1b47","keywords":null,"link":"/tudomany/20190827_samsung_galaxy_a30s_es_galaxy_a50s_specifikacio","timestamp":"2019. augusztus. 27. 12:03","title":"Két új, olcsóbb telefont is kiad a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"782da11d-1647-46f9-9d2c-839ca036ab42","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzék főpolgármester-jelöltje Isztambul főpolgármesterével tárgyalt.","shortLead":"Az ellenzék főpolgármester-jelöltje Isztambul főpolgármesterével tárgyalt.","id":"20190828_Erdogan_legyozojenel_jart_Karacsony","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=782da11d-1647-46f9-9d2c-839ca036ab42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a392ecf-7a58-44ed-ae0e-5daa9032c155","keywords":null,"link":"/itthon/20190828_Erdogan_legyozojenel_jart_Karacsony","timestamp":"2019. augusztus. 28. 16:09","title":"Erdogan legyőzőjénél járt Karácsony","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39c8e3da-f698-41dc-b43b-346d52ba43c7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több száz alvállalkozó segítségével elemezte a Messenger-beszélgetéseket a Facebook. A cég akkor tagadta, hogy európai felhasználók is érintettek lennének a botrányában, ám a Politico most arról ír: EU-s országokból származó hangmintákat is rögzítettek.","shortLead":"Több száz alvállalkozó segítségével elemezte a Messenger-beszélgetéseket a Facebook. A cég akkor tagadta, hogy európai...","id":"20190828_facebook_hallgatozas_messenger_europai_felhasznalok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39c8e3da-f698-41dc-b43b-346d52ba43c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3caeb85-8bc7-4b1c-88f7-5230c9291e05","keywords":null,"link":"/tudomany/20190828_facebook_hallgatozas_messenger_europai_felhasznalok","timestamp":"2019. augusztus. 28. 14:03","title":"Most derült ki: európaiak is érintettek a Facebook lehallgatós botrányában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca257fa1-b2c8-4995-bb94-a83a263753fc","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Jelenleg még sztrádabélyeget használnak a személyautóknál.","shortLead":"Jelenleg még sztrádabélyeget használnak a személyautóknál.","id":"20190827_A_csehek_is_utolerik_a_vilagot_jon_az_ematrica_naluk_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ca257fa1-b2c8-4995-bb94-a83a263753fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8101ac76-b93e-4b37-8f53-2e235c152e38","keywords":null,"link":"/cegauto/20190827_A_csehek_is_utolerik_a_vilagot_jon_az_ematrica_naluk_is","timestamp":"2019. augusztus. 27. 10:31","title":"A csehek is utolérik a világot, jön az e-matrica náluk is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6237cc52-d3ed-4651-aa1d-8fb976b95943","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Európa szinte minden országában, így Magyarországon is deklaráltan ingyenes a közoktatás, ám a szülőknek a legtöbb helyen mégis évről évre egy vagyonba kerül. Magyarországon is.","shortLead":"Európa szinte minden országában, így Magyarországon is deklaráltan ingyenes a közoktatás, ám a szülőknek a legtöbb...","id":"20190827_Nincs_olyan_hogy_ingyenes_kozoktatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6237cc52-d3ed-4651-aa1d-8fb976b95943&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7eca3d37-5708-4f54-996e-b4e4fb61a209","keywords":null,"link":"/elet/20190827_Nincs_olyan_hogy_ingyenes_kozoktatas","timestamp":"2019. augusztus. 27. 17:15","title":"Ingyenes közoktatás? A szülők ezt nem nagyon érzik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a454946-8ac8-41d7-8d56-5299caf92390","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szokásos unokázós csalásnak indult, de hamar kiderült, hogy egy egész szervezet áll mögötte. ","shortLead":"A szokásos unokázós csalásnak indult, de hamar kiderült, hogy egy egész szervezet áll mögötte. ","id":"20190828_Otfos_banda_csalt_ki_hatmillio_forintot_egy_83_eves_nagymamatol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3a454946-8ac8-41d7-8d56-5299caf92390&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2eef6168-5df0-442f-843b-86ba0b7b3e56","keywords":null,"link":"/itthon/20190828_Otfos_banda_csalt_ki_hatmillio_forintot_egy_83_eves_nagymamatol","timestamp":"2019. augusztus. 28. 16:27","title":"Ötfős banda csalt ki hatmillió forintot egy 83 éves nagymamától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]