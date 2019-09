Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a5dc6d02-ae7c-4410-a3ce-e6bd68c9392d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"2017-ben is nőtt a kivándorló magyarok száma, Nyugat-Európában jelenleg 600 ezer magyar él.","shortLead":"2017-ben is nőtt a kivándorló magyarok száma, Nyugat-Európában jelenleg 600 ezer magyar él.","id":"20190920_OECD_Meg_2017ben_is_nott_a_kivandorlo_magyarok_szama","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a5dc6d02-ae7c-4410-a3ce-e6bd68c9392d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"741c097b-c688-4fee-82be-80f0f7cfe972","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190920_OECD_Meg_2017ben_is_nott_a_kivandorlo_magyarok_szama","timestamp":"2019. szeptember. 20. 11:59","title":"Egymillió magyar próbált szerencsét külföldön az EU-csatlakozás óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7448be9-9185-4137-ad9b-ca6f8f9d4343","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) Szociálpszichológiai Tanszékének három kutatója arra volt kíváncsi, mi alapján hisszük el egy álhírről, hogy valódi.","shortLead":"Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) Szociálpszichológiai Tanszékének három kutatója arra volt kíváncsi, mi alapján...","id":"20190920_elte_eotvos_lorand_tudomanyegyetem_kutatas_alhir_fake_news","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c7448be9-9185-4137-ad9b-ca6f8f9d4343&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d91cd7a0-8b81-472d-9196-dd52ace69504","keywords":null,"link":"/tudomany/20190920_elte_eotvos_lorand_tudomanyegyetem_kutatas_alhir_fake_news","timestamp":"2019. szeptember. 20. 15:03","title":"Az ELTE tudósai megfejtették, miért hisszük el az álhíreket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az egyelőre nem jogerős ítélet szerint pénzbüntetésre és vagyonelkobzásra ítélték a polgármestert. ","shortLead":"Az egyelőre nem jogerős ítélet szerint pénzbüntetésre és vagyonelkobzásra ítélték a polgármestert. ","id":"20190919_A_kozmunkaprogrammal_csalt_koltsegvetesi_csalas_miatt_iteltek_el_Versend_polgarmesteret","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4b905be-49cc-46a3-bb05-62f933665553","keywords":null,"link":"/itthon/20190919_A_kozmunkaprogrammal_csalt_koltsegvetesi_csalas_miatt_iteltek_el_Versend_polgarmesteret","timestamp":"2019. szeptember. 19. 15:12","title":"A közmunkaprogrammal csalt, elítélték Versend polgármesterét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"616eefea-c980-4928-ab0f-5f312b0e9b8e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Viszont néhányan a milliós nyugdíjuk mellé egy fizetésnyi kiegészítést kapnak majd. ","shortLead":"Viszont néhányan a milliós nyugdíjuk mellé egy fizetésnyi kiegészítést kapnak majd. ","id":"20190918_Tobb_tizezer_nyugdijas_otezer_forintot_sem_kap_majd_a_novemberi_korrekcioval","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=616eefea-c980-4928-ab0f-5f312b0e9b8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f25808d-d1a2-4f27-a3a9-ba82924051bd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190918_Tobb_tizezer_nyugdijas_otezer_forintot_sem_kap_majd_a_novemberi_korrekcioval","timestamp":"2019. szeptember. 18. 17:53","title":"Több tízezer nyugdíjas ötezer forintot sem kap majd a novemberi korrekcióval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d47186d-8c94-4eaf-968c-00cd80779bed","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Előbb temperamentumára és kihívó járására, különleges szépségére figyelt fel a filmipar, aztán rájöttek, hogy tehetsége is van. Az olasz színésznők közül máig ő szerepelt a legtöbb amerikai filmben. Két Oscar-díjat nyert, ebből az egyiknek az átadójára nem tudott elmenni, mert annyira izgult. Jelenleg rendező fia következő filmjén dolgozik. Boldog születésnapot, Sophia Loren!","shortLead":"Előbb temperamentumára és kihívó járására, különleges szépségére figyelt fel a filmipar, aztán rájöttek, hogy tehetsége...","id":"20190920_Ma_85_eves_Sophia_Loren_es_nem_tud_leallni_a_filmezessel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d47186d-8c94-4eaf-968c-00cd80779bed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b378831-8e97-488c-ab9c-d3ce249c4521","keywords":null,"link":"/elet/20190920_Ma_85_eves_Sophia_Loren_es_nem_tud_leallni_a_filmezessel","timestamp":"2019. szeptember. 20. 10:45","title":"Ma 85 éves Sophia Loren, és nem tud leállni a filmezéssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3467758-5a37-41eb-b966-ad43a7c2aafa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A vezeték nélküli hálózat egyik hibája, hogy a rácsatlakozókkal csökken az egy főre jutó sávszélesség, ami videónézéskor kellemetlen lehet. Az MIT szakemberei rájöttek, hogyan tudnák ezt orvosolni.","shortLead":"A vezeték nélküli hálózat egyik hibája, hogy a rácsatlakozókkal csökken az egy főre jutó sávszélesség, ami...","id":"20190920_wifi_vezetek_nelkuli_halozat_videonezes_streaming_minerva_buffereles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d3467758-5a37-41eb-b966-ad43a7c2aafa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df28f1ac-650f-4206-a13c-7bf731006911","keywords":null,"link":"/tudomany/20190920_wifi_vezetek_nelkuli_halozat_videonezes_streaming_minerva_buffereles","timestamp":"2019. szeptember. 20. 08:03","title":"Wifit használ otthon? Tudósok kitalálták, hogyan ne essen szét a videó, ha többen neteznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Pikáns mondatok a csepeli Fidesz-fórumon, vezetékről lógó vadászpilóta és állampolgári esküt tevő menekült lány. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója. ","shortLead":"Pikáns mondatok a csepeli Fidesz-fórumon, vezetékről lógó vadászpilóta és állampolgári esküt tevő menekült lány...","id":"20190919_Radar_360","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39736312-3755-4dab-b2c9-61b931c887a8","keywords":null,"link":"/360/20190919_Radar_360","timestamp":"2019. szeptember. 19. 17:30","title":"Radar 360: Szijjártót ölelgetik, videó került ki M. Richárd balesetéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a65c62f-d420-413f-9657-4c3c1120116f","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Nem kemény, de nem is szamaritánus – állítja az ellenzék ferencvárosi polgármesterjelöltje. Viszont ha valamit csinál, azt rendesen teszi, elmegy a végsőkig. HVG-portré.","shortLead":"Nem kemény, de nem is szamaritánus – állítja az ellenzék ferencvárosi polgármesterjelöltje. Viszont ha valamit csinál...","id":"201938_baranyi_krisztina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a65c62f-d420-413f-9657-4c3c1120116f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b59e9be-70f4-4ea4-8f2c-bad562ec456e","keywords":null,"link":"/360/201938_baranyi_krisztina","timestamp":"2019. szeptember. 20. 15:30","title":"Baranyi Krisztina: \"Nem azért lettem politikus, hogy szerepelhessek\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]