Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a580d590-494c-4392-b4f4-3832c8687db7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jeneiné Rubovszky Csilla elmondása szerint egy bizonyos civil szervezettől kapták a fánkot, amit ő osztogatott a kerületi családi napon. ","shortLead":"Jeneiné Rubovszky Csilla elmondása szerint egy bizonyos civil szervezettől kapták a fánkot, amit ő osztogatott...","id":"20190924_Fankoszto_alpolgarmester_az_eselyegyenloseg_jegyeben_tortent_a_fankosztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a580d590-494c-4392-b4f4-3832c8687db7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29e12fe8-89e0-4af4-a6c7-248b038e4349","keywords":null,"link":"/itthon/20190924_Fankoszto_alpolgarmester_az_eselyegyenloseg_jegyeben_tortent_a_fankosztas","timestamp":"2019. szeptember. 24. 19:30","title":"A fánkosztó alpolgármester szerint mindent az esélyegyenlőség jegyében tettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5e8ae69-b877-4816-88be-d00453875815","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Önkormányzati kiadványban kapcsolták össze Láng Zsolt nevét a fejlesztésekkel. ","shortLead":"Önkormányzati kiadványban kapcsolták össze Láng Zsolt nevét a fejlesztésekkel. ","id":"20190923_Kimondtak_jogserto_kiadvanyban_kampanyolt_a_II_kerulet_Lang_Zsolt_mellett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d5e8ae69-b877-4816-88be-d00453875815&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bfcd03c-016a-4731-aec6-7fe5518ffdd9","keywords":null,"link":"/itthon/20190923_Kimondtak_jogserto_kiadvanyban_kampanyolt_a_II_kerulet_Lang_Zsolt_mellett","timestamp":"2019. szeptember. 23. 13:46","title":"Kimondták: jogsértő kiadványban kampányolt a II. kerület Láng Zsolt mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10c23781-9e8d-4f84-ae9f-02ec81309482","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy török képzőművész magas sarkú cipőkkel borította be két isztambuli ház oldalát. Így állít emléket azoknak a nőknek, akiket 2018-ban a saját férjük gyilkolt meg.","shortLead":"Egy török képzőművész magas sarkú cipőkkel borította be két isztambuli ház oldalát. Így állít emléket azoknak a nőknek...","id":"20190923_440_par_cipot_akasztottak_egy_isztambuli_epulet_falara_","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=10c23781-9e8d-4f84-ae9f-02ec81309482&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aea6dd35-5218-4929-ac79-c45aa12e2c77","keywords":null,"link":"/elet/20190923_440_par_cipot_akasztottak_egy_isztambuli_epulet_falara_","timestamp":"2019. szeptember. 23. 11:04","title":"440 pár cipőt akasztottak az isztambuli házfalakra – ennyi nőt ölt meg a férje tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5f0891a-4db3-4b5e-855a-6058da3e8df7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A legújabb hazai Lamborghinik, Ferrarik és Rolls-Royce-ok gyakran bukkannak fel az egyik fóliázócégnél.","shortLead":"A legújabb hazai Lamborghinik, Ferrarik és Rolls-Royce-ok gyakran bukkannak fel az egyik fóliázócégnél.","id":"20190923_a_legdragabb_magyar_hiperautok_kozul_rengeteg_kot_ki_itt_ferrari_lamborghini_porsche","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a5f0891a-4db3-4b5e-855a-6058da3e8df7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9469d107-5bae-429d-9468-d20b8fbc2950","keywords":null,"link":"/cegauto/20190923_a_legdragabb_magyar_hiperautok_kozul_rengeteg_kot_ki_itt_ferrari_lamborghini_porsche","timestamp":"2019. szeptember. 23. 06:41","title":"A legdrágább magyar hiperautók közül rengeteg köt ki itt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55830866-08b4-4f4e-9496-ebebee72ba4a","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Egy német érdekeltség, a Condor légitársaság folytatni kívánja tevékenységét, de ehhez kormányzati segítséget kértek.","shortLead":"Egy német érdekeltség, a Condor légitársaság folytatni kívánja tevékenységét, de ehhez kormányzati segítséget kértek.","id":"20190923_Tobb_szazezer_nemet_utazot_is_erint_a_Thomas_Cook_csodje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=55830866-08b4-4f4e-9496-ebebee72ba4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2973ef6a-10e1-4042-8d29-be0d3027a627","keywords":null,"link":"/kkv/20190923_Tobb_szazezer_nemet_utazot_is_erint_a_Thomas_Cook_csodje","timestamp":"2019. szeptember. 23. 16:02","title":"Több százezer német utazót is érint a Thomas Cook csődje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5284d11e-196f-4ece-aa47-a44fa523dc19","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Kijelölte az UEFA a következő BL-döntők helyszíneit.","shortLead":"Kijelölte az UEFA a következő BL-döntők helyszíneit.","id":"20190924_Hiaba_epitik_a_stadionokat_2023ig_biztosan_nem_lesz_BLdonto_Budapesten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5284d11e-196f-4ece-aa47-a44fa523dc19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51b02c62-8f37-4ffa-bdbf-6c9cd937af7e","keywords":null,"link":"/sport/20190924_Hiaba_epitik_a_stadionokat_2023ig_biztosan_nem_lesz_BLdonto_Budapesten","timestamp":"2019. szeptember. 24. 20:45","title":"Hiába építik a stadionokat, 2023-ig biztosan nem lesz BL-döntő Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e113452-bdd7-48ed-9719-7e5f336468b5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Példákkal is alátámasztotta kijelentését Nagy Zoltán, a Transparency International Magyarország kuratóriumi elnöke, a versenyhivatal volt vezetője.","shortLead":"Példákkal is alátámasztotta kijelentését Nagy Zoltán, a Transparency International Magyarország kuratóriumi elnöke...","id":"20190923_Rendszerszintu_a_korrupcio_Magyarorszagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9e113452-bdd7-48ed-9719-7e5f336468b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fee0a169-20f4-490f-8b67-2e89dd7a223a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190923_Rendszerszintu_a_korrupcio_Magyarorszagon","timestamp":"2019. szeptember. 23. 13:03","title":"Volt versenyhivatali vezető: „Rendszerszintű a korrupció Magyarországon”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4da90829-3880-4f1f-a69f-2dc4067ea1ec","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Ahogy az MTA kutatóhálózatát erőből, egy jogszabálymódosítással vonta el az Orbán-kormány, úgy most egyetlen törvény megváltoztatásával vissza lehetne venni az állami bérlakásokat – tudta meg a hvg.hu. A Miniszterelnökség már dolgozik az erről szóló tervezeten, amivel kifejezetten a világörökségi területen fekvő, illetve a műemléki épületekben lévő bérlakásokból tehetnék ki a bérlőket, vagyis többek közt a Budai Vár és az Andrássy út patinás épületeire utaznak. Ezeket bérház helyett szívesebben látnák kormányzati épületként, de kereskedelmi-turisztikai célra is használhatnák a frekventált helyen lévő ingatlanokat. Az a régi, „szerzett” jog is változna, hogy a bérlőknek cserelakás jár, e helyett csak pénzbeli megváltást kapnának, ebből kellene ezentúl megoldani a lakhatásukat.","shortLead":"Ahogy az MTA kutatóhálózatát erőből, egy jogszabálymódosítással vonta el az Orbán-kormány, úgy most egyetlen törvény...","id":"20190923_Patinas_ingatlanok_einstandja_visszavenne_a_berlakasokat_az_Orbankormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4da90829-3880-4f1f-a69f-2dc4067ea1ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"012a5af1-1d5d-4d3d-ae55-4f322b82a48e","keywords":null,"link":"/itthon/20190923_Patinas_ingatlanok_einstandja_visszavenne_a_berlakasokat_az_Orbankormany","timestamp":"2019. szeptember. 23. 06:30","title":"Bérház-einstand: visszavenné a bérlakásokat az Orbán-kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]