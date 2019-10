Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"893fdab6-aaa9-421f-b764-59fd224e828a","c_author":"Hamvay Péter","category":"elet","description":"A harmincas évek leggyengébb esztétikai minőségét idéző szobor építését kezdték meg a XIII. kerületi Szent István parkban","shortLead":"A harmincas évek leggyengébb esztétikai minőségét idéző szobor építését kezdték meg a XIII. kerületi Szent István...","id":"20191005_Ijeszto_Szent_Istvan_szobor_keszul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=893fdab6-aaa9-421f-b764-59fd224e828a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b05966d2-c9aa-474e-b0ab-c3dcc7654600","keywords":null,"link":"/elet/20191005_Ijeszto_Szent_Istvan_szobor_keszul","timestamp":"2019. október. 05. 11:10","title":"Ijesztő Szent István szobor készül Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecd7dba6-9b37-4b6c-b33f-53173c98b1ab","c_author":"HVG360","category":"360","description":"4 jelölt 4 percben. A here dönt, vagy a hangerő? Az eredeti szakma biztos nem, mert mind a négyen a szórakoztatóiparból jöttek. Litkai Gergely hiánypótló összefoglalója azoknak, akik biztos támpontot keresnek a szavazáshoz.","shortLead":"4 jelölt 4 percben. A here dönt, vagy a hangerő? Az eredeti szakma biztos nem, mert mind a négyen a szórakoztatóiparból...","id":"20191004_Duma_Aktual_exkluziv_amit_a_fopolgarmesterjeloltekrol_feltetlenul_tudni_erdemes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ecd7dba6-9b37-4b6c-b33f-53173c98b1ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9b4fca1-0d84-4eec-8c25-8b8f97249868","keywords":null,"link":"/360/20191004_Duma_Aktual_exkluziv_amit_a_fopolgarmesterjeloltekrol_feltetlenul_tudni_erdemes","timestamp":"2019. október. 04. 17:00","title":"Duma Aktuál exkluzív: amit a főpolgármester-jelöltekről feltétlenül tudni érdemes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"665af2aa-044c-4aeb-bf21-5bfbbb27d1a7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az eredeti 8,8 milliárd forinton felül további csaknem 6 milliárd forintot hagyott jóvá a kormány a Modern Városok program keretében, a nagykanizsai sport- és rendezvénycsarnok építésére.","shortLead":"Az eredeti 8,8 milliárd forinton felül további csaknem 6 milliárd forintot hagyott jóvá a kormány a Modern Városok...","id":"20191005_Alaposan_dragult_a_nagykanizsai_sportcsarnok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=665af2aa-044c-4aeb-bf21-5bfbbb27d1a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c35e017e-4710-422f-bd12-63af42a5804d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191005_Alaposan_dragult_a_nagykanizsai_sportcsarnok","timestamp":"2019. október. 05. 11:22","title":"Alaposan drágult a nagykanizsai sportcsarnok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86225d54-cf87-4dcc-b1ee-d48d0bea1557","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem volna szabad olyan könnyedén átsiklani a forint leértékelődése felett, mint azt a Magyar Nemzeti Bank teszi, és mint ami a kormányzati nyilatkozatokból kitetszik – írja Surányi György a HVG hetilapban.","shortLead":"Nem volna szabad olyan könnyedén átsiklani a forint leértékelődése felett, mint azt a Magyar Nemzeti Bank teszi, és...","id":"20191003_Suranyi_Akarmilyen_nyugodt_az_MNB_nagy_bajok_lehetnek_a_gyenge_forintbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=86225d54-cf87-4dcc-b1ee-d48d0bea1557&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f363702-d959-4401-bf54-bb720bf03ab5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191003_Suranyi_Akarmilyen_nyugodt_az_MNB_nagy_bajok_lehetnek_a_gyenge_forintbol","timestamp":"2019. október. 03. 15:56","title":"Surányi: Akármilyen nyugodt az MNB, nagy bajok lehetnek a gyenge forintból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6a72f69-6028-4538-a45a-06ad91498fa4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy véletlenül(?) kiszivárgott ikon is képes volt beindítani egy grafikus fantáziáját, aki ezután elkészítette az Apple még bemutatásra váró fülhallgatójának, az AirPods 3 koncepciórajzát.","shortLead":"Egy véletlenül(?) kiszivárgott ikon is képes volt beindítani egy grafikus fantáziáját, aki ezután elkészítette az Apple...","id":"20191004_apple_airpods_3_vezetek_nelkuli_fulhallgato_zajszures","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c6a72f69-6028-4538-a45a-06ad91498fa4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53efb243-e7da-497f-b20b-2438ce1618f7","keywords":null,"link":"/tudomany/20191004_apple_airpods_3_vezetek_nelkuli_fulhallgato_zajszures","timestamp":"2019. október. 04. 20:03","title":"Meglepő dizájn: ilyen lesz az AirPods 3?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4242d5a-a4a1-4b9a-b5af-315f7ee98eae","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Nemcsak az európai exportőrök, de az amerikai fogyasztók is dühösek Donald Trump amerikai elnök új büntetővámjai miatt.","shortLead":"Nemcsak az európai exportőrök, de az amerikai fogyasztók is dühösek Donald Trump amerikai elnök új büntetővámjai miatt.","id":"20191004_Europa_kiakadt_az_USA_nem_orul_Kina_pedig_dorzsolheti_a_tenyeret","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a4242d5a-a4a1-4b9a-b5af-315f7ee98eae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d39b39e-4918-4c91-98bd-808512516821","keywords":null,"link":"/kkv/20191004_Europa_kiakadt_az_USA_nem_orul_Kina_pedig_dorzsolheti_a_tenyeret","timestamp":"2019. október. 04. 15:45","title":"Európa kiakadt, az USA nem örül, Kína pedig dörzsölheti a tenyerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ea76acc-f43b-4ab6-8a50-428c3f7e2ef7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"\"Növényi törmeléket\" találtak egy műanyag dobozban.","shortLead":"\"Növényi törmeléket\" találtak egy műanyag dobozban.","id":"20191004_Valaki_elhagyott_negyed_kilo_kabitoszert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0ea76acc-f43b-4ab6-8a50-428c3f7e2ef7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bb82a7e-8610-45d7-9b1e-effd6fb614ee","keywords":null,"link":"/itthon/20191004_Valaki_elhagyott_negyed_kilo_kabitoszert","timestamp":"2019. október. 04. 07:03","title":"Valaki elhagyott negyed kiló kábítószert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2a4273d-210b-4f6e-8e34-40529a8a51b9","c_author":"HVG","category":"360","description":"Több mint 100 kiállító, 500 művész több ezer alkotása 5 kontinens 25 országából – ezek az idei, immár kilencedik Art Market Budapest impozáns számai. Nagy nemzetközi sztárok is jönnek.","shortLead":"Több mint 100 kiállító, 500 művész több ezer alkotása 5 kontinens 25 országából – ezek az idei, immár kilencedik Art...","id":"201940_vasar__mutargyakkal_avilag_korul_art_market_budapest_2019","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b2a4273d-210b-4f6e-8e34-40529a8a51b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a92a395-c456-4e52-a469-1424af0e989e","keywords":null,"link":"/360/201940_vasar__mutargyakkal_avilag_korul_art_market_budapest_2019","timestamp":"2019. október. 03. 16:00","title":"Ismeri José Curát? Nem az énekest, a fotóst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]