[{"available":true,"c_guid":"96a4a8ce-4cb1-41d4-88dc-da51b63550f2","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Négy évvel bécsi galériájának indulása után, immár három évtizede nyitotta meg Budapest első kortárs kereskedelmi kiállítóhelyét, a Knoll Galériát Hans Knoll – ezek mindkét fővárosban ma is sikeresen működnek. Knoll az első években Valkó Margittal dolgozott Budapesten, jelenleg pedig Pilinger Erzsébet vezeti a helyet. A 30. évforduló alkalmából novemberben összegző kiállítás nyílik, amely visszatekint az elmúlt évek jelentős eseményeire. A galéria számos olyan projektet szervezett működése során, amely a hazai művészeti színtér fejlődését célozta, közelítve egymáshoz a művészeket, a teoretikusokat, a szakmai döntéshozókat és a szélesebb közönséget. A tárlat elsősorban ezekre a múltbéli projektekre fókuszál. Az évforduló kapcsán Hans Knoll-lal beszélgettünk.","shortLead":"Négy évvel bécsi galériájának indulása után, immár három évtizede nyitotta meg Budapest első kortárs kereskedelmi...","id":"20191009_Harminc_eve_a_budapesti_muveszeti_szinteren","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=96a4a8ce-4cb1-41d4-88dc-da51b63550f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2376ceb8-d3b2-4829-9a5d-cc6e46c0b6fe","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20191009_Harminc_eve_a_budapesti_muveszeti_szinteren","timestamp":"2019. október. 09. 11:28","title":"Harminc éve a budapesti művészeti színtéren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b356daa7-74c8-4b89-8be5-b25e8e01dd6a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Pénzügyminisztérium csak a pozitívumokat vette észre a Magyarországról szóló versenyképességi jelentésben. Magyarország kicsit jobban teljesít, főleg azért, mert sok háztartásban van internet. De az unióban még mindig sereghajtó az ország a WEF szerint: például az egészségüggyel komoly problémák vannak, a kormány politikája nem konzisztens, a vállalkozások kerülik a kockázatokat, csak rövid távra terveznek.","shortLead":"A Pénzügyminisztérium csak a pozitívumokat vette észre a Magyarországról szóló versenyképességi jelentésben...","id":"20191009_Versenykepessegi_jelentes_wef_pm_tarki","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b356daa7-74c8-4b89-8be5-b25e8e01dd6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f78bd20-01da-4aa4-9844-84214a585c16","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191009_Versenykepessegi_jelentes_wef_pm_tarki","timestamp":"2019. október. 09. 12:20","title":"Versenyképességi jelentés: a kormány felvette a rózsaszín szemüveget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55e3c635-bf99-45ad-a250-14052e5aa787","c_author":"Marabu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20191008_marabu_feknyuz_libben_a_fuggony","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=55e3c635-bf99-45ad-a250-14052e5aa787&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4067b519-46b7-49bd-84a0-9fceb0f71517","keywords":null,"link":"/elet/20191008_marabu_feknyuz_libben_a_fuggony","timestamp":"2019. október. 08. 14:10","title":"Marabu FékNyúz: Libben a függöny","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01d3ee93-d2e8-4325-a355-01b050c6f88c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Érdemes elgondolkodni, mennyire „üzembiztos” a felfestés.","shortLead":"Érdemes elgondolkodni, mennyire „üzembiztos” a felfestés.","id":"20191008_Ezt_a_videot_a_forgalomszervezoknek_is_erdemes_megnezni_ami_Rakoczi_hidnal_keszult","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=01d3ee93-d2e8-4325-a355-01b050c6f88c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0e0b84b-98d9-4f6d-9542-ff97e9cbace9","keywords":null,"link":"/cegauto/20191008_Ezt_a_videot_a_forgalomszervezoknek_is_erdemes_megnezni_ami_Rakoczi_hidnal_keszult","timestamp":"2019. október. 08. 08:55","title":"Ezt a videót, ami a Rákóczi hídnál készült, a forgalomszervezőknek is érdemes lenne megnézniük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0964aa78-e9ee-4b6d-a295-531daa0356a5","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Öt nap alatt megtelt a nézőtér azon része, amit meg lehetett tölteni.","shortLead":"Öt nap alatt megtelt a nézőtér azon része, amit meg lehetett tölteni.","id":"20191008_Tizenotezer_gyerek_biztatja_a_magyar_valogatottat_az_azeriek_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0964aa78-e9ee-4b6d-a295-531daa0356a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"433bc4d6-002d-4273-a71f-e9d896bfa2b3","keywords":null,"link":"/sport/20191008_Tizenotezer_gyerek_biztatja_a_magyar_valogatottat_az_azeriek_ellen","timestamp":"2019. október. 08. 17:14","title":"Tizenötezer gyerek biztatja a magyar válogatottat az azeriek ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"960d793d-bae3-4aac-a709-2cafd128356e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az új, négy másodperces felvételen Győr fideszes polgármestere nem szerepel, azon az ismerősére, Rákosfalvy Zoltán ügyvédre emlékeztető férfi és egy fekete hajú nő látható félreérthetetlen helyzetben.","shortLead":"Az új, négy másodperces felvételen Győr fideszes polgármestere nem szerepel, azon az ismerősére, Rákosfalvy Zoltán...","id":"20191008_ujabb_video_borkai_zsolt_ez_az_ordog_ugyvedje_blog","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=960d793d-bae3-4aac-a709-2cafd128356e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba7f22a6-98d8-42cb-9def-7bd13a8a64e1","keywords":null,"link":"/itthon/20191008_ujabb_video_borkai_zsolt_ez_az_ordog_ugyvedje_blog","timestamp":"2019. október. 08. 08:02","title":"Újabb videó került ki Borkaiék bulijáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a8e6aa1-9fc7-4647-9afb-8ed05c810a15","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színésszel a Good Morning America című reggeli műsor forgatott riportot Budapesten.","shortLead":"A színésszel a Good Morning America című reggeli műsor forgatott riportot Budapesten.","id":"20191008_Will_Smith_otmillio_amerikainak_mutatta_meg_milyen_meno_hely_a_Szechenyi_furdo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a8e6aa1-9fc7-4647-9afb-8ed05c810a15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb8812a6-5372-4074-8bfa-e861e22c072f","keywords":null,"link":"/elet/20191008_Will_Smith_otmillio_amerikainak_mutatta_meg_milyen_meno_hely_a_Szechenyi_furdo","timestamp":"2019. október. 08. 14:22","title":"Will Smith ötmillió amerikainak mutatta meg, milyen menő hely a Széchenyi fürdő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f03b337b-5e6f-4bab-8a6e-ef70fb543c05","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Kossuth tér volt az utolsó állomásuk. ","shortLead":"A Kossuth tér volt az utolsó állomásuk. ","id":"20191009_Budapesten_fejezte_be_utjat_a_ket_francia_akik_biciklivel_irtak_fel_a_terkepre_a_love_szot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f03b337b-5e6f-4bab-8a6e-ef70fb543c05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1651ac1-ec73-4ecf-8ccb-6a13055ee7f3","keywords":null,"link":"/elet/20191009_Budapesten_fejezte_be_utjat_a_ket_francia_akik_biciklivel_irtak_fel_a_terkepre_a_love_szot","timestamp":"2019. október. 09. 16:12","title":"Budapesten fejezte be útját a két francia, akik biciklivel írták fel a térképre a „love” szót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]