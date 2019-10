Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"46513c86-2a63-40e6-a6d3-58d62e738ca9","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"Sokan mondják, hogy a jegybank léphetne, ha ennyire gyenge a forint, de ritkán gondolunk bele, mit jelent pontosan ez az állítás. Hogyan tudja egy kis testület irányítani a forintárfolyamot, és egyáltalán, mi történik, amikor ők eldöntik, mi legyen a kamatokkal?","shortLead":"Sokan mondják, hogy a jegybank léphetne, ha ennyire gyenge a forint, de ritkán gondolunk bele, mit jelent pontosan...","id":"20191009_forint_arfolyam_mnb_monetaris","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46513c86-2a63-40e6-a6d3-58d62e738ca9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7cde4f9-2821-49c2-a274-afbf78e80706","keywords":null,"link":"/360/20191009_forint_arfolyam_mnb_monetaris","timestamp":"2019. október. 09. 13:00","title":"Így mozgatja kilenc ember a forint árfolyamát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce5131cb-687b-47de-8cf9-659dd59af0a1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Visszatérő – majdhogynem állandó – megrendelőként foglalkoztatja Győr önkormányzata azoknak a városi üzletembereknek a cégeit, akiket a polgármester állandó útitársaiként tüntet fel a Borkai-botrányt múlt héten kirobbantó blog. ","shortLead":"Visszatérő – majdhogynem állandó – megrendelőként foglalkoztatja Győr önkormányzata azoknak a városi üzletembereknek...","id":"20191010_Borkai_Zsolt_gyori_uzlet_es_utitarsai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ce5131cb-687b-47de-8cf9-659dd59af0a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b5a8f37-ccc4-44e8-8705-6304e274be13","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191010_Borkai_Zsolt_gyori_uzlet_es_utitarsai","timestamp":"2019. október. 10. 14:00","title":"Milliárdos győri megbízásokban dúskálnak a Borkai Zsolttal hírbe hozott üzletemberek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20f8dfd9-8b80-4a93-80fd-640d3393c5c1","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Idén nyáron az érdeklődők több olyan rendezvényen is részt vehettek, ahol az emberiség egyik legrégebben ismert és kedvelt nemesféme, az ezüst került a középpontba. Az ezüstbányászat éves termelése a XX. század első felében – a gazdasági helyzettel összefüggésben – 6200 és 8400 tonna között váltakozott. Az 1960-as évek közepén azonban jelentős változás történt, ami főként a kitermelés egyharmadát adó Mexikót érintette érzékenyen. Az elektromos és fotóipar igénye az 1953. évinek több mint kétszeresére nőtt, ami a kibányászott mennyiség 1,7-szeres emelkedését hozta. ","shortLead":"Idén nyáron az érdeklődők több olyan rendezvényen is részt vehettek, ahol az emberiség egyik legrégebben ismert és...","id":"20191009_Az_ipar_alkonya__a_gyujtes_aranykora","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=20f8dfd9-8b80-4a93-80fd-640d3393c5c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90465efa-e1fb-4f60-92c3-351228fd1cff","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20191009_Az_ipar_alkonya__a_gyujtes_aranykora","timestamp":"2019. október. 09. 11:05","title":"Az ipar alkonya – a gyűjtés aranykora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92d7a4c1-b0a5-4764-a738-fe6c413bdff1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De a fotó szerint a győri polgámester legalább nem hazaáruló. Kérdéseink elküldése után törölték a képet.","shortLead":"De a fotó szerint a győri polgámester legalább nem hazaáruló. Kérdéseink elküldése után törölték a képet.","id":"20191009_Kurvapecer_Borkai_Debrecen_Fidesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=92d7a4c1-b0a5-4764-a738-fe6c413bdff1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81ef49d8-87b8-4237-993a-29eedc74b6a1","keywords":null,"link":"/itthon/20191009_Kurvapecer_Borkai_Debrecen_Fidesz","timestamp":"2019. október. 09. 12:42","title":"Kurvapecérnek nevezték Borkait egy fideszes képviselő Facebook-oldalán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f1d9518-049a-4bca-9ba3-5b1d852802b6","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Súlyos harcok dúlnak Észak-Szíriában az országba behatolt török erők és a térséget évek óta ellenőrző kurd milíciák között. A polgári lakosság ezerszámra menekül, helyi források szerint már nyolc polgári személy halt meg a támadásokban, az áldozatok között gyerekek is vannak. Trump elnök pedig megmagyarázta, miért nem segít a kurdoknak, és hogy miért menekülnek majd Európába az Iszlám Állam katonái.","shortLead":"Súlyos harcok dúlnak Észak-Szíriában az országba behatolt török erők és a térséget évek óta ellenőrző kurd milíciák...","id":"20191010_torokorszag_sziria_kurdok_trump","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f1d9518-049a-4bca-9ba3-5b1d852802b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49f8fb3e-88b9-4b17-80ea-7cbb5bb47080","keywords":null,"link":"/vilag/20191010_torokorszag_sziria_kurdok_trump","timestamp":"2019. október. 10. 10:30","title":"Teljes erővel támad Törökország Szíriában, Trump megvillanthatta történelmi tudását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18673481-5170-458f-9869-df24c0b55c2e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök újságíróknak nyilatkozva jelentette ki, hogy ha a szíriai török hadműveletek \"nem lesznek emberségesek\", akkor \"eltörli\" az ország gazdaságát. Arról is beszélt Trump, hogy a kurdok csak a saját érdekeik miatt voltak Amerika szövetségesei, de például Normandiánál nem segítettek.","shortLead":"Az amerikai elnök újságíróknak nyilatkozva jelentette ki, hogy ha a szíriai török hadműveletek \"nem lesznek...","id":"20191010_donald_trump_torokorszag_sziria_offenziva_kurdok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=18673481-5170-458f-9869-df24c0b55c2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a52407b6-1ba9-4b21-a65d-ee512776774e","keywords":null,"link":"/vilag/20191010_donald_trump_torokorszag_sziria_offenziva_kurdok","timestamp":"2019. október. 10. 05:29","title":"Trump megint a török gazdaság tönkretételével fenyegetőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cec95778-956d-458b-bf3f-5ef912d7e500","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kétajtós M8 után most megérkezett a típus családi változata, melynek mozgatásáról egy izmos biturbó V8-as erőforrás gondoskodik.","shortLead":"A kétajtós M8 után most megérkezett a típus családi változata, melynek mozgatásáról egy izmos biturbó V8-as erőforrás...","id":"20191009_625_loeros_negyajtos_kupekent_itt_a_legujabb_bmw_m8","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cec95778-956d-458b-bf3f-5ef912d7e500&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"435df26d-dc8f-48d8-8e23-3f8953ab1e2d","keywords":null,"link":"/cegauto/20191009_625_loeros_negyajtos_kupekent_itt_a_legujabb_bmw_m8","timestamp":"2019. október. 09. 08:41","title":"625 lóerős négyajtós kupéként itt a legújabb BMW M8","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5a32a3d-2842-439b-9e2d-c6bf92e2d03b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A török elnök magyarázata szerint a békét próbálják megteremteni Szíriában, a kurdok azt állítják: a török hadsereg civilek lakta területre lő. ","shortLead":"A török elnök magyarázata szerint a békét próbálják megteremteni Szíriában, a kurdok azt állítják: a török hadsereg...","id":"20191009_sziria_torokorszag_erdogan_trump_kurdok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e5a32a3d-2842-439b-9e2d-c6bf92e2d03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be9d088d-ce80-4cac-9985-8d70fe4279ca","keywords":null,"link":"/vilag/20191009_sziria_torokorszag_erdogan_trump_kurdok","timestamp":"2019. október. 09. 18:48","title":"Megindult a török hadsereg, de mit lép a világ?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]