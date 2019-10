Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b4896fd0-13a9-45d7-9e7e-c6ffad46bcf2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"De azt még nem tudni, ezúttal meddig nyúlik el.","shortLead":"De azt még nem tudni, ezúttal meddig nyúlik el.","id":"20191025_brexit_kivalas_halasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b4896fd0-13a9-45d7-9e7e-c6ffad46bcf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6abf1025-c6f0-47ce-ab2e-b088f0d87e3b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191025_brexit_kivalas_halasztas","timestamp":"2019. október. 25. 14:13","title":"Jóváhagyták a tagállamok a Brexit halasztásának kérelmét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6aea4f14-1d82-43bc-bbfd-217260a1579d","c_author":"Balla Györgyi","category":"elet","description":"Ez a pénz lényegében semmire sem elég, a telepek önhibájukon kívül vannak nagyon rossz anyagi helyzetben. Megnéztük, miből él egy békéscsabai állatmenhely, amelyet civilek tartanak fönn, és miért nincs \"ingyenkutya\" örökbefogadáskor.","shortLead":"Ez a pénz lényegében semmire sem elég, a telepek önhibájukon kívül vannak nagyon rossz anyagi helyzetben. Megnéztük...","id":"20191025_allatmenhely_allatvedelem_kutya_csabai_allatvedok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6aea4f14-1d82-43bc-bbfd-217260a1579d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a231e069-4a3a-4ed6-9fbb-37385acb821c","keywords":null,"link":"/elet/20191025_allatmenhely_allatvedelem_kutya_csabai_allatvedok","timestamp":"2019. október. 25. 11:15","title":"Évente egy Túró Rudi árát költhetik a vidéki menhelyek egy kutyára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c907946-c463-4ad2-bfd2-d4539438ddc3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Pénteken bemutatta új fejlesztését a Facebook, amellyel közelebb hozzák a világ híreit a felhasználókhoz. Az újdonság külön ikont kap a telefonos applikációban, és úgy működik majd, mint egy hírolvasó.","shortLead":"Pénteken bemutatta új fejlesztését a Facebook, amellyel közelebb hozzák a világ híreit a felhasználókhoz. Az újdonság...","id":"20191025_facebook_news_hirek_ful_bejelentes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c907946-c463-4ad2-bfd2-d4539438ddc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b8d46ac-3344-45e3-a483-ea274131cdd0","keywords":null,"link":"/tudomany/20191025_facebook_news_hirek_ful_bejelentes","timestamp":"2019. október. 25. 12:33","title":"Itt a Facebook nagy bejelentése: külön fület kapnak a hírek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3b2f55e-ae8d-43b0-b3e4-5d2a345b1814","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hírcsatorna élesítette a BBC News egy speciális változatát, hogy ott is olvasni lehessen a híreket, ahol letiltja őket a helyi kormányzat.","shortLead":"A hírcsatorna élesítette a BBC News egy speciális változatát, hogy ott is olvasni lehessen a híreket, ahol letiltja...","id":"20191025_bbc_sotet_web_tor_halozat_cenzura","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d3b2f55e-ae8d-43b0-b3e4-5d2a345b1814&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"102787cd-063b-4dfd-9a02-999db74fb950","keywords":null,"link":"/tudomany/20191025_bbc_sotet_web_tor_halozat_cenzura","timestamp":"2019. október. 25. 18:03","title":"A sötét weben jelent meg a BBC, így játszanák ki a cenzúrát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"183ca313-0ee3-4d44-b342-557702a00465","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A XIX. kerület polgármestere támogatja, hogy a Honvéd méltó otthonra leljen.","shortLead":"A XIX. kerület polgármestere támogatja, hogy a Honvéd méltó otthonra leljen.","id":"20191024_Gajda_Peter_megnyugtatta_a_kispesti_szurkolokat_megepul_a_Bozsik_Stadion","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=183ca313-0ee3-4d44-b342-557702a00465&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2eda5e88-ac71-4bec-8434-097e92556387","keywords":null,"link":"/sport/20191024_Gajda_Peter_megnyugtatta_a_kispesti_szurkolokat_megepul_a_Bozsik_Stadion","timestamp":"2019. október. 24. 21:30","title":"Gajda Péter megnyugtatta a kispesti szurkolókat: megépül a Bozsik Stadion","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"243ed0c6-83b9-48e7-ac11-92b3f6580227","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Eric Swalwell, Seth Moulton és Bill de Blasio után Tim Ryan is visszavonulót fújt.","shortLead":"Eric Swalwell, Seth Moulton és Bill de Blasio után Tim Ryan is visszavonulót fújt.","id":"20191024_Ujabb_demokrata_parti_politikus_lepett_vissza_az_elnokjeloltsegtol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=243ed0c6-83b9-48e7-ac11-92b3f6580227&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c8a77f3-ff14-4006-ac32-83444380bcf7","keywords":null,"link":"/vilag/20191024_Ujabb_demokrata_parti_politikus_lepett_vissza_az_elnokjeloltsegtol","timestamp":"2019. október. 24. 20:11","title":"Újabb demokrata párti politikus lépett vissza az elnökjelöltségtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef98dbcc-a2f3-4a09-8540-468824cf33a9","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Boncsér Krisztián 21 évesen hagyja ott a versenysportot.","shortLead":"Boncsér Krisztián 21 évesen hagyja ott a versenysportot.","id":"20191025_Cirkuszi_artistanak_allt_a_Fradi_tornasza","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ef98dbcc-a2f3-4a09-8540-468824cf33a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"703300d7-6fcc-4ba3-943d-b237ceb30819","keywords":null,"link":"/sport/20191025_Cirkuszi_artistanak_allt_a_Fradi_tornasza","timestamp":"2019. október. 25. 14:23","title":"Cirkuszi artistának állt a Fradi tornásza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb2aafde-ed4b-446b-ab18-8273ddd02ec9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Leszbikus románc, édeshármas, náci tetkó, füvezés – kiborult a szennyes a demokrata képviselőnél.","shortLead":"Leszbikus románc, édeshármas, náci tetkó, füvezés – kiborult a szennyes a demokrata képviselőnél.","id":"20191025_szexbotrany_demokrata_kepviselo_katie_hill_daily_mail","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bb2aafde-ed4b-446b-ab18-8273ddd02ec9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b082abf-7351-4f7c-9f5d-ea8c05f3e449","keywords":null,"link":"/elet/20191025_szexbotrany_demokrata_kepviselo_katie_hill_daily_mail","timestamp":"2019. október. 25. 13:15","title":"Leszbikus szexbotrányba keveredett egy demokrata képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]