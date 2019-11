Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"143a0841-acca-4d22-a01c-ddb685af9f37","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egyelőre nem hódít a mobilhirdetés – ez is kiderül a CANnual Report elemzésből.","shortLead":"Egyelőre nem hódít a mobilhirdetés – ez is kiderül a CANnual Report elemzésből.","id":"20191114_Messze_az_allam_kolti_a_legtobbet_reklamra_Magyarorszagon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=143a0841-acca-4d22-a01c-ddb685af9f37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6571f38-4a31-4eae-8e77-ae9e951e7fb9","keywords":null,"link":"/kkv/20191114_Messze_az_allam_kolti_a_legtobbet_reklamra_Magyarorszagon","timestamp":"2019. november. 14. 11:53","title":"Messze az állam költi a legtöbbet reklámra Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e2624d9-4839-4e87-acc0-da8620dc2829","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Rod Stewart brit rocksztár 25 éve hódol egy hobbinak, a modellvasút-építésnek, és Los Angeles-i házának padlásán egy egész várost épített egy vasútmodell köré az 1940-es évek amerikai metropoliszainak stílusában. ","shortLead":"Rod Stewart brit rocksztár 25 éve hódol egy hobbinak, a modellvasút-építésnek, és Los Angeles-i házának padlásán...","id":"20191114_Rod_Stewart_titkos_hobbija_nem_titkos_tobbe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e2624d9-4839-4e87-acc0-da8620dc2829&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b08585d-1df0-4309-8466-7a04ef2a8fb2","keywords":null,"link":"/elet/20191114_Rod_Stewart_titkos_hobbija_nem_titkos_tobbe","timestamp":"2019. november. 14. 08:50","title":"Rod Stewart titkos hobbija nem titkos többé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"839d6ba6-e8d3-42ab-9e4a-0298fb2b092d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ötven éve nem sújtotta olyan áradás Velencét, mint amivel most kényszerült szembesülni az olasz város. A Szent Márk tér gyakorlatilag elesett.","shortLead":"Ötven éve nem sújtotta olyan áradás Velencét, mint amivel most kényszerült szembesülni az olasz város. A Szent Márk tér...","id":"20191115_velence_eso_arviz_aradas_klimavaltozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=839d6ba6-e8d3-42ab-9e4a-0298fb2b092d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a409fce5-01db-496d-b91e-55caf0be45d7","keywords":null,"link":"/tudomany/20191115_velence_eso_arviz_aradas_klimavaltozas","timestamp":"2019. november. 15. 08:33","title":"Velence víz alatt, a polgármester szerint a klímaváltozás az oka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"865a3273-2d11-4097-b892-47f207450b9f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ugyan vannak már linuxos telefonok a piacon, azonban ezek ára meglehetősen borsos. A korábban pénztárcabarát linuxos laptopot gyártó cég az olcsó nyílt forráskódú mobilok piacára is betörne. Néhány napon belül előrendelhető a PinePhone, de csakis bátraknak és Linux-elkötelezetteknek ajánlható.","shortLead":"Ugyan vannak már linuxos telefonok a piacon, azonban ezek ára meglehetősen borsos. A korábban pénztárcabarát linuxos...","id":"20191114_pinephone_linuxos_telefon_elorendeles_november15","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=865a3273-2d11-4097-b892-47f207450b9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d37ddcc-cd1d-4a6a-a3b9-a4da4e2a63ab","keywords":null,"link":"/tudomany/20191114_pinephone_linuxos_telefon_elorendeles_november15","timestamp":"2019. november. 14. 08:03","title":"Holnap érkezik egy igazán olcsó és izgalmas telefon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10c6f64a-6fae-49ab-a18d-3867d72aafa7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Ha valakinek korábban vissza kellett fizetnie lakástámogatást, az eleshet a csoktól. ","shortLead":"Ha valakinek korábban vissza kellett fizetnie lakástámogatást, az eleshet a csoktól. ","id":"20191113_Ellenorzik_jovore_a_csokos_tamogatasokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=10c6f64a-6fae-49ab-a18d-3867d72aafa7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89b19d80-0520-49b4-9900-5d14cf81b2e0","keywords":null,"link":"/ingatlan/20191113_Ellenorzik_jovore_a_csokos_tamogatasokat","timestamp":"2019. november. 13. 14:53","title":"Ellenőrzik jövőre a csokos támogatásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0876f6d-6fc8-4fef-9507-28bcf15eed8b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nitrogénszennyezés csökkentése érdekében országosan legfeljebb óránként 100 kilométerre csökkenti a gépjárművek legnagyobb megengedett sebességét Hollandia – jelentette be Mark Rutte miniszterelnök szerdán.","shortLead":"Nitrogénszennyezés csökkentése érdekében országosan legfeljebb óránként 100 kilométerre csökkenti a gépjárművek...","id":"20191113_Felejtse_el_a_szaguldozast_Hollandiaban_drasztikusan_csokkentettek_a_sebesseghatart","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0876f6d-6fc8-4fef-9507-28bcf15eed8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bc66d14-cc06-41c1-9e05-e2bd4e2e4948","keywords":null,"link":"/vilag/20191113_Felejtse_el_a_szaguldozast_Hollandiaban_drasztikusan_csokkentettek_a_sebesseghatart","timestamp":"2019. november. 13. 18:55","title":"Felejtse el a száguldozást Hollandiában, drasztikusan csökkentették a sebességhatárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"574934a0-4134-4013-a45f-006166955c6f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A védőnek hat bajnoki mérkőzést és két Bajnokok Ligája-csoportmeccset is ki kell hagynia, és a válogatottban sem szerepelhet.","shortLead":"A védőnek hat bajnoki mérkőzést és két Bajnokok Ligája-csoportmeccset is ki kell hagynia, és a válogatottban sem...","id":"20191114_willi_orban_serules_mutet_foci","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=574934a0-4134-4013-a45f-006166955c6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9e802c7-0eef-487f-ba0c-1de768f70f1b","keywords":null,"link":"/sport/20191114_willi_orban_serules_mutet_foci","timestamp":"2019. november. 14. 13:20","title":"Megműtötték Willi Orbánt, idén már nem futballozhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99029c99-f961-46d6-af8b-d66997c77ca8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Olyan fegyverekről van szó, amelyeket eddig csak két országban használnak.","shortLead":"Olyan fegyverekről van szó, amelyeket eddig csak két országban használnak.","id":"20191114_Magyar_katonaknak_is_keszulhet_fegyver_a_titokban_megvett_fegyvergyarban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=99029c99-f961-46d6-af8b-d66997c77ca8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89d7e332-5042-4448-8833-02839b037441","keywords":null,"link":"/kkv/20191114_Magyar_katonaknak_is_keszulhet_fegyver_a_titokban_megvett_fegyvergyarban","timestamp":"2019. november. 14. 16:24","title":"Magyar katonáknak is készülhet fegyver a csendben megvett osztrák fegyvergyárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]