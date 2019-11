Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6ad7a54a-3f1e-425a-a93d-eb78eb8658af","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Az Orbán-kormány családvédelmi intézkedései ellenére sem születik elég gyerek, ezért már zajlik a Nemzeti Humán Reprodukciós Program előkészítése, ami a férfiak meddőségét szorítaná vissza – tudta meg a hvg.hu. Az intézkedéscsomag a férfiakat buzdítaná nagyobb tudatosságra és egészséges életmódra, de kérdés, hogy a kormány ezt letudja pár kampánnyal, vagy megteremti-e a feltételeket ahhoz, hogy valóban javuljon a magyar férfiak egészsége. Szakmai forrásaink szerint rég szükség lenne központilag támogatott ösztönzőkre, mert nálunk a probléma állami kezelése sehol nem tart, míg más országokban például a meddőségen segítő spermadonoroknak adókedvezmény jár.","shortLead":"Az Orbán-kormány családvédelmi intézkedései ellenére sem születik elég gyerek, ezért már zajlik a Nemzeti Humán...","id":"20191120_Meddo_ferfiakra_szabott_nemzeti_programmal_dobnak_meg_Kaslerek_a_magyar_gyerekek_szamat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6ad7a54a-3f1e-425a-a93d-eb78eb8658af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"739279de-e975-442a-aacf-9b0558f5e360","keywords":null,"link":"/itthon/20191120_Meddo_ferfiakra_szabott_nemzeti_programmal_dobnak_meg_Kaslerek_a_magyar_gyerekek_szamat","timestamp":"2019. november. 20. 06:30","title":"Nemzőképtelen férfiaknak szóló nemzeti programon dolgoznak Káslerék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0af9532c-6534-4880-862f-332f7c718cbc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Vegyesek az első tapasztalatok a Google nagyreményű Stadiájáról. A videojátékos világot felrázni kívánó szolgáltatás néhány országban már elérhető, de ahol használhatják, ott is felemás az élmény.","shortLead":"Vegyesek az első tapasztalatok a Google nagyreményű Stadiájáról. A videojátékos világot felrázni kívánó szolgáltatás...","id":"20191120_google_stadia_streaming_jatek_velemeny_kritika","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0af9532c-6534-4880-862f-332f7c718cbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eefc921c-fd53-4b2d-a9f0-3af11eb5459f","keywords":null,"link":"/tudomany/20191120_google_stadia_streaming_jatek_velemeny_kritika","timestamp":"2019. november. 20. 11:33","title":"A Google videojátékos csodájából egyelőre épp a csoda hiányzik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2ade93f-5feb-4445-b739-a98ad95fd097","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Toroczkai László szerint a hírportál a Puskás Aréna megnyitóját követően magyargyűlöletre uszító videót, véleménycikket és karikatúrát közölt. ","shortLead":"Toroczkai László szerint a hírportál a Puskás Aréna megnyitóját követően magyargyűlöletre uszító videót, véleménycikket...","id":"20191120_kozosseg_elleni_uszitas_per_index_mi_hazank","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c2ade93f-5feb-4445-b739-a98ad95fd097&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c3f6030-44de-4a53-94ef-e7bc2c4e415f","keywords":null,"link":"/itthon/20191120_kozosseg_elleni_uszitas_per_index_mi_hazank","timestamp":"2019. november. 20. 13:56","title":"Közösség elleni uszítás miatt bepereli az Indexet a Mi Hazánk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3c07a3d-8cd5-433e-8359-0ffa1f043f26","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Kényszerűségből termeli a \"polihisztorokat\" a magyar közoktatás: kémiát oktat a némettanár, mérnökök állnak be matematikát tanítani. A kényszerű szerepcserék szakmai háttere a háború utáni orosztanárok rapid önátképzésére emlékeztet. Az ilyen kényszermegoldásokat azonban hivatalosan regisztrálni sem lehet, így akkor is kreativitásra van szükség, ha az iskolák kifizetnék a helyettesítést.","shortLead":"Kényszerűségből termeli a \"polihisztorokat\" a magyar közoktatás: kémiát oktat a némettanár, mérnökök állnak be...","id":"20191120_Este_keszulnek_a_masnapi_orakra__egyre_komolyabb_problema_a_tanarhiany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e3c07a3d-8cd5-433e-8359-0ffa1f043f26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a0b39c7-2377-4bde-aebe-12264ef91555","keywords":null,"link":"/itthon/20191120_Este_keszulnek_a_masnapi_orakra__egyre_komolyabb_problema_a_tanarhiany","timestamp":"2019. november. 20. 11:00","title":"\"Este készülnek a másnapi órákra\" – kreatív megoldásokat szül a tanárhiány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35f9721f-dbb7-4197-ba09-7f3811fc72b5","c_author":"Kókai Péter","category":"360","description":"Az oroszok a zentai spájzban vannak, ahol megszállást eddig talán soha nem szerettek annyira, mint most.","shortLead":"Az oroszok a zentai spájzban vannak, ahol megszállást eddig talán soha nem szerettek annyira, mint most.","id":"20191119_Szeretettel_a_Vajdasagbol_Az_oroszok_a_zentai_spajzban_vannak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=35f9721f-dbb7-4197-ba09-7f3811fc72b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abee8742-b770-4e91-94e9-f2832d22693c","keywords":null,"link":"/360/20191119_Szeretettel_a_Vajdasagbol_Az_oroszok_a_zentai_spajzban_vannak","timestamp":"2019. november. 19. 11:00","title":"Szeretettel a Vajdaságból: itt a harmadik orosz megszállás, de ennek most örülnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"107a91bf-4d78-4c5f-adcb-b7a618fb78e1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az irtást végző vállalkozó a növényvédelemben alkalmazott szert használt egy lakóházban. Az áldozatok között két kisgyerek is van. ","shortLead":"Az irtást végző vállalkozó a növényvédelemben alkalmazott szert használt egy lakóházban. Az áldozatok között két...","id":"20191119_kartevoirtas_temesvar_halalos_aldozat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=107a91bf-4d78-4c5f-adcb-b7a618fb78e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c264cf90-c526-480b-a398-fabe18f9a825","keywords":null,"link":"/vilag/20191119_kartevoirtas_temesvar_halalos_aldozat","timestamp":"2019. november. 19. 11:42","title":"Félresikerült kártevőirtás miatt hárman haltak meg Temesváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12abab56-1a5e-4a7f-8b03-2ed4e0565a4b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Különleges új hangszórót ad ki a Sony. Az SRS-WS1 nevű eszközt nem a tévé mellett kell elhelyezni, a felhasználó nyakára tervezték.","shortLead":"Különleges új hangszórót ad ki a Sony. Az SRS-WS1 nevű eszközt nem a tévé mellett kell elhelyezni, a felhasználó...","id":"20191120_sony_srs_ws1_hangszoro_hazimozi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=12abab56-1a5e-4a7f-8b03-2ed4e0565a4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bab7227-98d2-4ebe-a438-f3c009be81eb","keywords":null,"link":"/tudomany/20191120_sony_srs_ws1_hangszoro_hazimozi","timestamp":"2019. november. 20. 18:03","title":"A Sony új hangszóróját nyakpárnaként kell hordani, állítólag így lesz csak igazi otthon a filmnézés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"755be51f-8744-46c0-b712-514f72b5528d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kerület szerint Orbán Viktor hűbérbirtokként kezeli az önkormányzatokat.","shortLead":"A kerület szerint Orbán Viktor hűbérbirtokként kezeli az önkormányzatokat.","id":"20191119_Osszellenzeki_ellenallast_szorgalmat_a_XV_kerulet_Budapesten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=755be51f-8744-46c0-b712-514f72b5528d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16b256d7-218f-46a7-a4f7-767f2d8bb7e9","keywords":null,"link":"/itthon/20191119_Osszellenzeki_ellenallast_szorgalmat_a_XV_kerulet_Budapesten","timestamp":"2019. november. 19. 14:21","title":"Összellenzéki ellenállást szorgalmaz a XV. kerület Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]