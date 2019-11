Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f82f5323-fe80-44e0-a5ee-d4e5506b480b","c_author":"Jungheinrich","category":"brandchannel","description":"Egyre több nagyvállalat dönt amellett, hogy raktárrendszerét robotok használatával fejleszti. Így elkerülhető az, hogy az emberi munkaerőt ismétlődő folyamatok elvégzésére pazarolják, gyorsabb és pontosabb szállítást tesznek lehetővé, valamint a baleset és károkozás esélyét is csökkentik. Cikkünkben néhány nagyobb logisztikai cég fejlesztéseit néztük meg közelebbről.","shortLead":"Egyre több nagyvállalat dönt amellett, hogy raktárrendszerét robotok használatával fejleszti. Így elkerülhető az...","id":"20191121_jungheinrich_automata_robot_targonca_logisztika","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f82f5323-fe80-44e0-a5ee-d4e5506b480b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a68cd90-8855-44c5-88a8-89b46ca131b1","keywords":null,"link":"/brandchannel/20191121_jungheinrich_automata_robot_targonca_logisztika","timestamp":"2019. november. 21. 07:30","title":"Mire jók a robotok? Így segítik az embereket a raktárakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Jungheinrich Hungária Kft.","c_partnerlogo":"2b5681f7-2be2-41a2-b449-eafef36cad80","c_partnertag":"jungheinrich"},{"available":true,"c_guid":"71a377d0-2a07-4761-baf7-1a6bd8af2811","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre biztosabb, hogy az űrből jött az élet.","shortLead":"Egyre biztosabb, hogy az űrből jött az élet.","id":"20191122_Cukrot_talalt_a_NASA_osi_meteoritokban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=71a377d0-2a07-4761-baf7-1a6bd8af2811&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0472657e-1d08-43cc-a897-b2da554d6ff0","keywords":null,"link":"/tudomany/20191122_Cukrot_talalt_a_NASA_osi_meteoritokban","timestamp":"2019. november. 22. 09:31","title":"Cukrot talált a NASA ősi meteoritokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ded85db-813e-471f-b5c5-54fa7764f834","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A lista végén Mesterházy Attila, Puzsér Róbert és Gyurcsány Ferenc. Viszont a volt miniszterelnök a legismertebb.","shortLead":"A lista végén Mesterházy Attila, Puzsér Róbert és Gyurcsány Ferenc. Viszont a volt miniszterelnök a legismertebb.","id":"20191122_Momentumos_politikusok_a_legnepszerubbek_az_ellenzeki_oldalon_elozik_Karacsonyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6ded85db-813e-471f-b5c5-54fa7764f834&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b202d4b1-d102-4141-bb19-60efd76f93e1","keywords":null,"link":"/itthon/20191122_Momentumos_politikusok_a_legnepszerubbek_az_ellenzeki_oldalon_elozik_Karacsonyt","timestamp":"2019. november. 22. 06:00","title":"Momentumos politikusok a legnépszerűbbek az ellenzéki oldalon, előzik Karácsonyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eec1e0c1-f14c-43c9-a9e0-e7b7b51181e9","c_author":"HVG","category":"360","description":"A magyar kormány szeret üzletelni Kínával. Ezért természetesen az oligarchái sem vetik meg a távol-keleti partnereket, akik a nyugatiaknál kevésbé feszegetik a versenyjogi kérdéseket. ","shortLead":"A magyar kormány szeret üzletelni Kínával. Ezért természetesen az oligarchái sem vetik meg a távol-keleti partnereket...","id":"201947_csung_adinasztia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eec1e0c1-f14c-43c9-a9e0-e7b7b51181e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48890fbf-e402-4971-901b-5ef40c486b76","keywords":null,"link":"/360/201947_csung_adinasztia","timestamp":"2019. november. 21. 15:05","title":"Nyüzsögnek Magyarországon a kínai vállalatok, az oligarchák tárt karokkal várják őket ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f08e49d-245b-494e-83d3-9c22f26c16d0","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Kalodába zárná az ellenzéket a kormány, de elszámolhatta magát Orbán Viktor – írja legfrissebb számában a HVG. Szemlénk a Fókusz egyik cikkéből.","shortLead":"Kalodába zárná az ellenzéket a kormány, de elszámolhatta magát Orbán Viktor – írja legfrissebb számában a HVG. Szemlénk...","id":"20191120_kormany_orban_ellenzek_torvenymodositas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9f08e49d-245b-494e-83d3-9c22f26c16d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"992c69b4-0557-430b-a05e-47c506284c26","keywords":null,"link":"/itthon/20191120_kormany_orban_ellenzek_torvenymodositas","timestamp":"2019. november. 20. 17:55","title":"Megtaláltuk a kormány egyik legsunyibb csalárdságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"673d2a97-c206-4b9e-875d-417d1319d29c","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Növelhető-e a meggyőző erőnk az irodában, és ha igen, milyen módszerekkel? A befolyásolás pszichológiájának tudományosan bizonyított meggyőzési stratégiái közül szemezgettünk néhány szemléletváltó módszert, illetve apró trükköt. ","shortLead":"Növelhető-e a meggyőző erőnk az irodában, és ha igen, milyen módszerekkel? A befolyásolás pszichológiájának...","id":"20191121_Hogyan_ervenyesitsuk_az_akaratunkat_a_munkahelyen_Ime_4_tipp","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=673d2a97-c206-4b9e-875d-417d1319d29c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcf25708-ae04-4726-a0ce-c0cac12d9769","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20191121_Hogyan_ervenyesitsuk_az_akaratunkat_a_munkahelyen_Ime_4_tipp","timestamp":"2019. november. 21. 14:15","title":"Hogyan érvényesítsük az akaratunkat a munkahelyen? Íme 4 tipp!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54376894-dc06-442e-be09-337f733a17aa","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Ráadásul nem csak a szántók ára ugrott meg, a gyümölcsösé és a szőlőé is feljebb ment.","shortLead":"Ráadásul nem csak a szántók ára ugrott meg, a gyümölcsösé és a szőlőé is feljebb ment.","id":"20191122_magyar_termofoldarak_dragulas_szanto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=54376894-dc06-442e-be09-337f733a17aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d36e2dea-79bc-463e-a5b1-6e6da5716ad5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191122_magyar_termofoldarak_dragulas_szanto","timestamp":"2019. november. 22. 05:40","title":"Tovább drágultak a magyar földek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"654ff134-4d83-459d-83d0-54c6b645ce62","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Angelina Jolie édesapja a kezdetek óta támogatja az amerikai elnököt. ","shortLead":"Angelina Jolie édesapja a kezdetek óta támogatja az amerikai elnököt. ","id":"20191122_Donald_Trump_kituntette_egyik_kedvenc_szineszet_Jon_Voightot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=654ff134-4d83-459d-83d0-54c6b645ce62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f6e68f5-6966-4304-9474-d94d170d1046","keywords":null,"link":"/kultura/20191122_Donald_Trump_kituntette_egyik_kedvenc_szineszet_Jon_Voightot","timestamp":"2019. november. 22. 10:06","title":"Donald Trump kitüntette egyik kedvenc színészét, Jon Voightot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]