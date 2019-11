Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az anyát a helyszínen elfogták.","shortLead":"Az anyát a helyszínen elfogták.","id":"20191122_Megolte_haromeves_gyermeket_egy_kunszentmartoni_no","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1497a150-fa82-4545-bde9-5c0bc4859e24","keywords":null,"link":"/itthon/20191122_Megolte_haromeves_gyermeket_egy_kunszentmartoni_no","timestamp":"2019. november. 22. 14:48","title":"Megölte hároméves gyermekét egy kunszentmártoni nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fd20353-f571-49da-88c6-71a219c403dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megvan Kendernay János pártelnök társa.\r

