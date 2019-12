Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5a3d7b73-e849-4091-8132-a84e44bc377b","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Hetvenéves történelme során talán még sohasem feszítette annyi belső ellentét a NATO-t, mint most. Emmanuel Macron francia elnök egyenesen agyhalottnak minősítette a szervezetet. Közben az is egyértelmű, hogy Európa katonailag még képtelen lenne megvédeni magát.","shortLead":"Hetvenéves történelme során talán még sohasem feszítette annyi belső ellentét a NATO-t, mint most. Emmanuel Macron...","id":"201948__hetveneves_anato__belso_ellentetek__elo_vagy_agyhalott__unnep_felhokkel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5a3d7b73-e849-4091-8132-a84e44bc377b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37f6c700-2c2b-49db-8d37-a738542fd259","keywords":null,"link":"/360/201948__hetveneves_anato__belso_ellentetek__elo_vagy_agyhalott__unnep_felhokkel","timestamp":"2019. december. 03. 07:00","title":"Nem mindenki kíván hosszú életet a NATO születésnapján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac2103cc-564f-409c-b801-e30684906a50","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Sok hibával játszott és kikapott a női kézilabda-válogatott Montenegró ellen a Japánban zajló olimpiai kvalifikációs világbajnokságon a harmadik csoportmeccsén. A szövetségi kapitány szerint apró dolgok döntöttek az ellenfél javára.","shortLead":"Sok hibával játszott és kikapott a női kézilabda-válogatott Montenegró ellen a Japánban zajló olimpiai kvalifikációs...","id":"20191203_kim_rasmussen_szovetsegi_kapitany_kezilabda_vb","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ac2103cc-564f-409c-b801-e30684906a50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9692f93d-ffec-4061-88fb-863b760706e7","keywords":null,"link":"/sport/20191203_kim_rasmussen_szovetsegi_kapitany_kezilabda_vb","timestamp":"2019. december. 03. 10:59","title":"Rasmussen a vereség után: Nem azt játszottuk, amit tudunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2071b8ea-8406-4ff7-bed9-0ea8480af988","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A Google két alapítója, Larry Page és Sergey Brin közös levélben jelentették be, hogy távoznak a Google-birodalom különféle vállalatait összefogó Alphabet éléről.","shortLead":"A Google két alapítója, Larry Page és Sergey Brin közös levélben jelentették be, hogy távoznak a Google-birodalom...","id":"20191203_google_tarsalapito_larry_page_visszavonulas_alphabet_sundar_pichai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2071b8ea-8406-4ff7-bed9-0ea8480af988&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80964813-a732-439c-87f3-83618891b4a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20191203_google_tarsalapito_larry_page_visszavonulas_alphabet_sundar_pichai","timestamp":"2019. december. 03. 23:09","title":"21 év után visszavonul a Google-birodalom éléről a két alapító","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35fe52fc-ce47-4535-a887-f4d841d78c83","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az amerikai Dude Perfect YouTube-csatorna sztárjai innovatív versenyt rendeztek.","shortLead":"Az amerikai Dude Perfect YouTube-csatorna sztárjai innovatív versenyt rendeztek.","id":"20191203_horcsog_bowling_verseny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=35fe52fc-ce47-4535-a887-f4d841d78c83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a2b3c38-619a-4f8d-972d-8bf1c3b4721c","keywords":null,"link":"/sport/20191203_horcsog_bowling_verseny","timestamp":"2019. december. 03. 15:37","title":"Ön bowlingozott már hörcsöggel?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b51555cb-6672-4635-8309-700f7c908e11","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Felkerült a netre egy úgynevezett Problématérkép, amely készítője szerint a magyarországi vasúthálózaton történt késéseket mutatja napi bontásban. A hétfői havazás miatti állapot is nézhető rajta.","shortLead":"Felkerült a netre egy úgynevezett Problématérkép, amely készítője szerint a magyarországi vasúthálózaton történt...","id":"20191203_problematerkep_mav_stat_info_terkep_adatvizualizacio_havazas_hoeses_vonatkozlekedes_keses","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b51555cb-6672-4635-8309-700f7c908e11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2da91b6-2eb7-4fed-807b-dc87b1c305e5","keywords":null,"link":"/tudomany/20191203_problematerkep_mav_stat_info_terkep_adatvizualizacio_havazas_hoeses_vonatkozlekedes_keses","timestamp":"2019. december. 03. 15:03","title":"Nézzen rá erre a térképre, szörnyülködni fog: így esett el tegnap a MÁV, így késnek ma is a vonatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1faec36d-8d8e-4fad-b3fd-7d79073864a6","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A győztes gondolkodás kulcsa nem a mindenáron való győzni akarás, hanem a nehézségekből felállni segítő lelki rugalmasság, amire önismerettel, humorral és sok gyakorlással lehet szert tenni – foglalható össze a HVG Pszichológia Extra legutóbbi szalonestjének üzenete. A kerekasztalon emellett szó esett még a nemi sztereotípiák pusztító hatásáról, a belső motiváció fontosságáról, és hogy miért nem tudnak a magyarok beszélni az érzéseikről.","shortLead":"A győztes gondolkodás kulcsa nem a mindenáron való győzni akarás, hanem a nehézségekből felállni segítő lelki...","id":"20191203_Igy_allhatunk_fel_a_veresegekbol_es_lehetunk_egyre_erosebbek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1faec36d-8d8e-4fad-b3fd-7d79073864a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fdcc90a-90b3-4410-86b5-9ff06613f4a4","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20191203_Igy_allhatunk_fel_a_veresegekbol_es_lehetunk_egyre_erosebbek","timestamp":"2019. december. 03. 12:15","title":"Így állhatunk fel a vereségekből, és lehetünk egyre erősebbek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"073b83cd-7d1b-449b-a203-697fbf460ffd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Munkahelyi baleset történt.","shortLead":"Munkahelyi baleset történt.","id":"20191204_matrai_eromu_halalos_munkahelyi_baleset_zagytarozo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=073b83cd-7d1b-449b-a203-697fbf460ffd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17d97f7f-d358-4ac0-922f-e0c7b065b113","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191204_matrai_eromu_halalos_munkahelyi_baleset_zagytarozo","timestamp":"2019. december. 04. 07:26","title":"Meghalt egy ember a Mátrai Erőműnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ac91726-2d1b-4fef-b0ec-3c468267433c","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Olyan komolynak látják a piacon elterjedt okos funkciókkal felruházott televíziókkal kapcsolatos veszélyt az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) szakértői, hogy a hatóság közleményt adott ki a témában.","shortLead":"Olyan komolynak látják a piacon elterjedt okos funkciókkal felruházott televíziókkal kapcsolatos veszélyt az amerikai...","id":"20191203_okos_tevekeszulek_lehallgatas_megfigyeles_fbi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3ac91726-2d1b-4fef-b0ec-3c468267433c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b42d65d7-ead3-4edb-9ab5-148533cb5c51","keywords":null,"link":"/tudomany/20191203_okos_tevekeszulek_lehallgatas_megfigyeles_fbi","timestamp":"2019. december. 03. 09:03","title":"Milyen tévéje van otthon? Figyelmeztetést adott ki az FBI","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]