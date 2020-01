Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"71d9de69-9327-43c3-8005-45b87c5d1f63","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Újabb világsztárokkal bővül a STRAND Fesztivál line upja.\r

","shortLead":"Újabb világsztárokkal bővül a STRAND Fesztivál line upja.\r

","id":"20200122_Ellie_Goulding_a_Sum41_Dj_Fresh_is_jon_a_STRAND_Fesztivalra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=71d9de69-9327-43c3-8005-45b87c5d1f63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62d9ee92-f757-4c93-95be-b57132249a6a","keywords":null,"link":"/kultura/20200122_Ellie_Goulding_a_Sum41_Dj_Fresh_is_jon_a_STRAND_Fesztivalra","timestamp":"2020. január. 22. 09:00","title":"Ellie Goulding és Dj Fresh is jön a STRAND Fesztiválra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb5ab59a-fe08-4d79-a73a-3da7698ed426","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"\"Ha szereted, akkor minden formában megkívánod!\" – írta az üdítős cég a Facebookon. Schobert két napja olyan videót tett közzé, amelyben az elhízott nőket okolta a házasságuk bedőléséért.","shortLead":"\"Ha szereted, akkor minden formában megkívánod!\" – írta az üdítős cég a Facebookon. Schobert két napja olyan videót...","id":"20200121_coca_cola_schobert_norbi_hazassag_elhizas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eb5ab59a-fe08-4d79-a73a-3da7698ed426&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9d615df-219b-4470-a442-50d5f1aa8ccf","keywords":null,"link":"/elet/20200121_coca_cola_schobert_norbi_hazassag_elhizas","timestamp":"2020. január. 21. 15:34","title":"Zseniális képpel reagált a Coca-Cola Schobert Norbert házasságbuktató elméletére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Már hat embert ölt meg a koronavírus, hatalmas vihar volt Mallorcán, házakat temetett be a hó Új-Fundlandon.","shortLead":"Már hat embert ölt meg a koronavírus, hatalmas vihar volt Mallorcán, házakat temetett be a hó Új-Fundlandon.","id":"20200122_Radar360_nem_zarjak_ki_a_Fideszt_meghalt_Terry_Jones","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bf9fd8c-0e5f-4729-ac27-f931e8d495f4","keywords":null,"link":"/360/20200122_Radar360_nem_zarjak_ki_a_Fideszt_meghalt_Terry_Jones","timestamp":"2020. január. 22. 18:00","title":"Radar360: nem zárják ki a Fideszt, meghalt Terry Jones","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9edc99bc-11ae-4669-b400-3e9e342dfbf7","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"itthon","description":"Hőst csináltál belőle, te hülye csipa.","shortLead":"Hőst csináltál belőle, te hülye csipa.","id":"20200122_Mivan_Mivan_Mivan__Karacsonyinterju_kozteve_modra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9edc99bc-11ae-4669-b400-3e9e342dfbf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6aae8b1-f7d4-4535-9533-a75f179b0ec8","keywords":null,"link":"/itthon/20200122_Mivan_Mivan_Mivan__Karacsonyinterju_kozteve_modra","timestamp":"2020. január. 22. 07:06","title":"Tóta W.: Mivan? Mivan? Mivan? – Karácsony-interjú köztévé módra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfad7663-d953-40b9-8421-aae5161a3fcf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A problémák megoldása érdekében a használtruha-kereskedőkön kívül mindenkit beengednének és megváltoztatnák az őstermelői szabályozórendszert is.","shortLead":"A problémák megoldása érdekében a használtruha-kereskedőkön kívül mindenkit beengednének és megváltoztatnák...","id":"20200121_A_hasznalt_ruha_kereskedokon_kivul_mindenkit_beengednenek_az_evi_54_millio_forint_veszteseget_termelo_Feny_utcai_piacra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bfad7663-d953-40b9-8421-aae5161a3fcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6242a957-8983-4585-9730-ecc166ccb190","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200121_A_hasznalt_ruha_kereskedokon_kivul_mindenkit_beengednenek_az_evi_54_millio_forint_veszteseget_termelo_Feny_utcai_piacra","timestamp":"2020. január. 21. 19:09","title":"Története legnehezebb időszakát éli a Fény utcai piac","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f70f37e-a5ff-41f2-bd7b-40bc7dc94e46","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hatvanegy évvel ezelőtt állt üzembe Magyarország első számítástechnikai eszköze, a szobányi méretű M-3-as számítógép. Ettől a naptól számítjuk a magyar informatika kezdetét.","shortLead":"Hatvanegy évvel ezelőtt állt üzembe Magyarország első számítástechnikai eszköze, a szobányi méretű M-3-as számítógép...","id":"20200121_neumann_tarsasag_informatika_elso_magyar_szamitogep_m_3","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7f70f37e-a5ff-41f2-bd7b-40bc7dc94e46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd3c5f25-3ead-4142-abcd-81ecac04fbf3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200121_neumann_tarsasag_informatika_elso_magyar_szamitogep_m_3","timestamp":"2020. január. 21. 15:12","title":"Nagy nap a mai, születésnapját ünnepli a magyar informatika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a4d6d83-7e51-4199-a356-2579152f42f2","c_author":"Gergely Márton, Kaufmann Balázs, Oroszi Babett, Pálmai Erika, Pozsgai Rebeka, Szabó Yvette, Windisch Judit","category":"360","description":"Miközben a kormányfő vezényletével dübörög a cigányellenes gyűlöletkampány, az ügyészség megerősítette a HVG-nek: a gyanú szerint majdnem egymilliárd forintot csalt el a Fidesszel együttműködő Lungo Drom egyik győri képviselője romák közfoglalkoztatásával.","shortLead":"Miközben a kormányfő vezényletével dübörög a cigányellenes gyűlöletkampány, az ügyészség megerősítette a HVG-nek...","id":"202004__romapolitika_extraprofittal__orban_tenyerebol__gyori_videok__gyalazatos_szolgaja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a4d6d83-7e51-4199-a356-2579152f42f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c667c4d-6d53-448c-b9d4-3b08b67fe2b2","keywords":null,"link":"/360/202004__romapolitika_extraprofittal__orban_tenyerebol__gyori_videok__gyalazatos_szolgaja","timestamp":"2020. január. 23. 07:00","title":"Orbán tenyeréből esznek, a közmunkásoktól vesznek? Győr újra kemény videók után szavaz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2795c4f9-ff79-41d8-b9c0-c9d80de11d32","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google ismét elkészített néhány alkalmazást, amelyeket kifejezetten a mobilfüggőség leküzdéséhez találtak ki.","shortLead":"A Google ismét elkészített néhány alkalmazást, amelyeket kifejezetten a mobilfüggőség leküzdéséhez találtak ki.","id":"20200122_envelop_mobilfuggoseg_screen_stopwatch_activity_bubbles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2795c4f9-ff79-41d8-b9c0-c9d80de11d32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af465fcb-f83d-4206-be22-1dbcfb4de366","keywords":null,"link":"/tudomany/20200122_envelop_mobilfuggoseg_screen_stopwatch_activity_bubbles","timestamp":"2020. január. 22. 11:03","title":"Mobilfüggő? Jött három új app, amikkel kezelheti magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]