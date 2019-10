Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"902732bc-c3f2-431c-8e8f-bbdf03cd2f38","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szombathelyen és Miskolcon is kimondottan sokan mentek el szavazni.","shortLead":"Szombathelyen és Miskolcon is kimondottan sokan mentek el szavazni.","id":"20191013_Hodmezovasarhelyen_extremen_sokan_szavaztak_Budapest_a_negyedik_legaktivabb_nagyvaros","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=902732bc-c3f2-431c-8e8f-bbdf03cd2f38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"655b50f1-0eef-4d7a-9d93-590519c56fee","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Hodmezovasarhelyen_extremen_sokan_szavaztak_Budapest_a_negyedik_legaktivabb_nagyvaros","timestamp":"2019. október. 13. 15:53","title":"Hódmezővásárhelyen extrémsokan szavaztak, Budapest a negyedik legaktívabb nagyváros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f97c37d3-4b5e-4724-9a27-5ade6e15014d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ismét gondok vannak az oldallal. ","shortLead":"Ismét gondok vannak az oldallal. ","id":"20191013_Leallt_a_Valasztashu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f97c37d3-4b5e-4724-9a27-5ade6e15014d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12d24e15-7109-4866-85f5-dc1ab753fcb3","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Leallt_a_Valasztashu","timestamp":"2019. október. 13. 20:37","title":"Komoly gondok vannak a Választás.hu-val","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89b8fb5e-28b4-4cfd-9a7e-6fb14ae5ace4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hárman kapták megosztva a díjat. ","shortLead":"Hárman kapták megosztva a díjat. ","id":"20191014_A_szegenyseggel_foglalkozo_kozgazdaszok_kaptak_az_idei_Nobeldijat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=89b8fb5e-28b4-4cfd-9a7e-6fb14ae5ace4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e876a39-0f9a-43a6-805a-120aefda1079","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191014_A_szegenyseggel_foglalkozo_kozgazdaszok_kaptak_az_idei_Nobeldijat","timestamp":"2019. október. 14. 11:58","title":"A szegénységgel foglalkozó közgazdászok kapták az idei Nobel-díjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d123bcc-418a-4e2e-9dfa-fca9ae6a88c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ahogy várható volt, megkezdődött a NER-médiában a Fideszre nem éppen kedvező választási eredmények megmagyarázása. Kósa Lajos azonban a Mokka kanapéján Tarlós István vereségét elemezgetve egy teljesen új húzással a fővárosban szavazó külföldieket okolta. Akik szerinte nem a nemzeti oldal támogatói, sőt, nem is beszélnek magyarul, így a közvélemény-kutatások elől is meglapultak.","shortLead":"Ahogy várható volt, megkezdődött a NER-médiában a Fideszre nem éppen kedvező választási eredmények megmagyarázása. Kósa...","id":"20191014_Kosa_Lajos_varatlanul_megfejtette_a_Fidesz_buktajanak_okat_a_Tv2n","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5d123bcc-418a-4e2e-9dfa-fca9ae6a88c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39a7fcb9-0fa3-4a46-b8c2-808c79c79e9b","keywords":null,"link":"/itthon/20191014_Kosa_Lajos_varatlanul_megfejtette_a_Fidesz_buktajanak_okat_a_Tv2n","timestamp":"2019. október. 14. 12:08","title":"Kósa Lajos váratlanul megfejtette a Fidesz fővárosi bukásának okát a Tv2-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d3e663b-fce4-4ac0-a3dc-0534c851be18","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsony Gergely szerint ezen a választáson leckét adtak demokráciából. Tarlós István gratulált neki, Orbán Viktor miniszterelnök pedig együttműködést ajánlott. ","shortLead":"Karácsony Gergely szerint ezen a választáson leckét adtak demokráciából. Tarlós István gratulált neki, Orbán Viktor...","id":"20191013_Karacsony_Gergely_az_uj_fopolgarmester","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d3e663b-fce4-4ac0-a3dc-0534c851be18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fed3645-6cb4-413a-8c87-87f03a53c290","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Karacsony_Gergely_az_uj_fopolgarmester","timestamp":"2019. október. 13. 22:16","title":"Karácsony Gergely az új főpolgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21066794-7db7-415c-8887-0efd27b3657f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Csak 2340 kilogrammal volt nehezebb a rakomány.","shortLead":"Csak 2340 kilogrammal volt nehezebb a rakomány.","id":"20191014_bolgar_brutaltreler_kethalom_nehez_rakomany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=21066794-7db7-415c-8887-0efd27b3657f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55ffc40f-6bf1-4764-a02f-bc16ed6b036d","keywords":null,"link":"/cegauto/20191014_bolgar_brutaltreler_kethalom_nehez_rakomany","timestamp":"2019. október. 14. 15:43","title":"A pihenőhelyen kapcsolták le a bolgár brutáltrélert – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fe733aa-7d72-40b0-b779-06fba922efb8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A motoroson szerencsére volt sisak, de így is nagyot repült.\r

","shortLead":"A motoroson szerencsére volt sisak, de így is nagyot repült.\r

","id":"20191014_Brutalis_motorosbalesetrol_osztott_meg_egy_videot_a_rendorseg__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4fe733aa-7d72-40b0-b779-06fba922efb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdb27f0b-da84-403e-9da8-11781b125949","keywords":null,"link":"/cegauto/20191014_Brutalis_motorosbalesetrol_osztott_meg_egy_videot_a_rendorseg__video","timestamp":"2019. október. 14. 19:05","title":"Brutális motorosbalesetről osztott meg egy felvételt a rendőrség - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f1d266c-b831-49eb-9c2d-8ff7a04ada6b","c_author":"HVG Konferencia","category":"elet","description":"Hosszú vándorutat követően bukott le egy indianai férfi, aki szexuális kapcsolatot akart létesíteni egy 14 éves lánnyal. A férfit ráadásul korábban már elítélték pedofíliáért.","shortLead":"Hosszú vándorutat követően bukott le egy indianai férfi, aki szexuális kapcsolatot akart létesíteni egy 14 éves...","id":"20191013_565_kilometert_gyalogolt_egy_pedofil_egy_14_eves_lanyhoz_aztan_jott_a_meglepetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5f1d266c-b831-49eb-9c2d-8ff7a04ada6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3c91752-3e17-4bdb-b532-aac590ba7a85","keywords":null,"link":"/elet/20191013_565_kilometert_gyalogolt_egy_pedofil_egy_14_eves_lanyhoz_aztan_jott_a_meglepetes","timestamp":"2019. október. 13. 20:27","title":"565 kilométert gyalogolt egy pedofil egy 14 éves lányhoz, aztán jött a meglepetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]