[{"available":true,"c_guid":"dac5a27b-0c80-439f-b6e9-67497ea0094b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A mexikói részen lift vezetett le hozzá. Az alagút 1313 méter hosszú.","shortLead":"A mexikói részen lift vezetett le hozzá. Az alagút 1313 méter hosszú.","id":"20200130_csempeszalagut_amerikai_mexikoi_hatar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dac5a27b-0c80-439f-b6e9-67497ea0094b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3af133bb-98d0-40a3-bf62-1fcce2e1a176","keywords":null,"link":"/vilag/20200130_csempeszalagut_amerikai_mexikoi_hatar","timestamp":"2020. január. 30. 05:43","title":"Rekordhosszú csempészalagutat fedeztek fel az amerikai határőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d3c4bec-7f18-4f19-a686-706cb0e9f75a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple kínai partnereivel rakatja össze iPhone-jait, ám az ázsiai országban tomboló vírusjárvány miatt elképzelhető, hogy csökkenteni kell a gyártási kapacitást.","shortLead":"Az Apple kínai partnereivel rakatja össze iPhone-jait, ám az ázsiai országban tomboló vírusjárvány miatt elképzelhető...","id":"20200128_iphone_gyartas_kina_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d3c4bec-7f18-4f19-a686-706cb0e9f75a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2deb433d-c43b-4f12-bc37-60d01ada2797","keywords":null,"link":"/tudomany/20200128_iphone_gyartas_kina_koronavirus","timestamp":"2020. január. 28. 17:03","title":"Az iPhone gyártása is akadozhat a kínai koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec6a201f-cc3f-4b8e-9693-2e1dcabdbea4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter javaslata a feltételes szabadságra bocsátás szabályainak átírásáról nem segít a párkapcsolati erőszak áldozatain, a börtönökben dolgozók és a társadalom pedig csak nagyobb kockázatokkal nézne szembe a Magyar Helsinki Bizottság szerint.","shortLead":"A miniszter javaslata a feltételes szabadságra bocsátás szabályainak átírásáról nem segít a párkapcsolati erőszak...","id":"20200129_Magyar_Helsinki_Bizottsag_felteteles_szabadlab","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec6a201f-cc3f-4b8e-9693-2e1dcabdbea4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc9d5753-a96d-4141-a4bf-05eff5851eec","keywords":null,"link":"/itthon/20200129_Magyar_Helsinki_Bizottsag_felteteles_szabadlab","timestamp":"2020. január. 29. 17:32","title":"Magyar Helsinki Bizottság: Mindenki rosszabbul jár, ha szigorítják a feltételes szabadulás szabályait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8521fdd2-a9f4-4b91-94f0-25c58c342a0d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Te vagy az, tavasz?","shortLead":"Te vagy az, tavasz?","id":"20200130_idojaras_elorejelzes_milyen_ido_lesz_ma_hetvegen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8521fdd2-a9f4-4b91-94f0-25c58c342a0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"647242d5-e6cd-40a1-b4e6-cb228bab8134","keywords":null,"link":"/itthon/20200130_idojaras_elorejelzes_milyen_ido_lesz_ma_hetvegen","timestamp":"2020. január. 30. 07:12","title":"A hétvégén akár 15 fok is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6562f60-583f-4fa5-9875-ac5fc2f319b7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Jóváhagyta az EP is a Brexit-megállapodást.","shortLead":"Jóváhagyta az EP is a Brexit-megállapodást.","id":"20200129_Megszavazta_az_Europai_Parlament_tenyleg_johet_a_Brexit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c6562f60-583f-4fa5-9875-ac5fc2f319b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a25ee554-71a6-4d29-b8b0-4b409373cee9","keywords":null,"link":"/vilag/20200129_Megszavazta_az_Europai_Parlament_tenyleg_johet_a_Brexit","timestamp":"2020. január. 29. 18:49","title":"Megszavazta az Európai Parlament, tényleg jöhet a Brexit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28536d45-0e9e-477f-b435-f95b9b98dc5f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jövő hét elejéig tavasziasan enyhe időre lehet számítani az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint. ","shortLead":"A jövő hét elejéig tavasziasan enyhe időre lehet számítani az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint. ","id":"20200129_tavaszias_enyhe_idojaras_elorejelzes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=28536d45-0e9e-477f-b435-f95b9b98dc5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b0b9090-4f71-4a75-b33d-f70a228fc27d","keywords":null,"link":"/itthon/20200129_tavaszias_enyhe_idojaras_elorejelzes","timestamp":"2020. január. 29. 16:57","title":"Közel a fordulat az időjárásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"755a6014-6fc5-42af-af84-a26b31abf49b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ugyanis a dugódíj egyfajta uniós kötelezettség, így lényegében mindegy, hogy a kormány mit akar, vagy mit nem akar, ez legfeljebb kommunikációs stratégia lehet.","shortLead":"Ugyanis a dugódíj egyfajta uniós kötelezettség, így lényegében mindegy, hogy a kormány mit akar, vagy mit nem akar...","id":"20200130_Gulyas_szerint_a_kormany_nem_akar_fovarosi_dugodijat_de_ennek_nincs_ertelme","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=755a6014-6fc5-42af-af84-a26b31abf49b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cef1ccb-8e28-4f9d-80d9-958f0d7aa596","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200130_Gulyas_szerint_a_kormany_nem_akar_fovarosi_dugodijat_de_ennek_nincs_ertelme","timestamp":"2020. január. 30. 11:37","title":"A miniszter szerint a kormány nem akar fővárosi dugódíjat, de ennek így nincs értelme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b2c9da1-01bc-40ad-bf30-b9d384cb7a48","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A sportra is komoly hatással van a kínai koronavírus terjedése, Kínában több jelentős nemzetközi sporteseményt töröltek, illetve olimpiai kvalifikációs versenyeket más országba helyeztek át. A fedettpályás atlétika-vb-t pedig egy évvel elhalasztják. ","shortLead":"A sportra is komoly hatással van a kínai koronavírus terjedése, Kínában több jelentős nemzetközi sporteseményt...","id":"20200129_tokio_kvalifikacios_versenyek_kina_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8b2c9da1-01bc-40ad-bf30-b9d384cb7a48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d9eb371-c099-4181-8d88-b1e280a89f3b","keywords":null,"link":"/sport/20200129_tokio_kvalifikacios_versenyek_kina_koronavirus","timestamp":"2020. január. 29. 21:27","title":"Atlétika-vb-t halasztanak el a koronavírus miatt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]