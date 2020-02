Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f5919715-6f63-439e-9121-b93f77828d9e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Leszaggatták a pedálokat, lefeszegették a billentyűk burkolatát és ellopták a fedél tartóját. ","shortLead":"Leszaggatták a pedálokat, lefeszegették a billentyűk burkolatát és ellopták a fedél tartóját. ","id":"20200205_Kimeletlenul_megrongaltak_a_pecsi_vasutallomas_zongorajat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f5919715-6f63-439e-9121-b93f77828d9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31b80b59-698e-44e5-b5b5-e647cf61bc09","keywords":null,"link":"/elet/20200205_Kimeletlenul_megrongaltak_a_pecsi_vasutallomas_zongorajat","timestamp":"2020. február. 05. 11:34","title":"Megrongálták a pécsi vasútállomás zongoráját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ae8fa73-288f-4812-bacc-99d03b07d07e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Kúria elfogultság miatt kizárta a Szegedi Ítélőtáblát, és a Pécsi Ítélőtáblát jelölte ki a Szeviép-ügy harmadfokú eljárására.","shortLead":"A Kúria elfogultság miatt kizárta a Szegedi Ítélőtáblát, és a Pécsi Ítélőtáblát jelölte ki a Szeviép-ügy harmadfokú...","id":"20200206_szeviep_ugy_pecs_szegedi_itelotabla_botka_laszlo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4ae8fa73-288f-4812-bacc-99d03b07d07e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e20fb0d5-a309-4544-955e-d7d83c6eb27b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200206_szeviep_ugy_pecs_szegedi_itelotabla_botka_laszlo","timestamp":"2020. február. 06. 10:47","title":"Pécsen folytatódik a Szeviép-ügy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbe23152-086a-4740-95a6-df90a0e53055","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német Keyvany nem tartozik talán a legismertebb tuningcégek közé, de elég impresszív, amit ezzel a Lamborghini SUV-val műveltek.","shortLead":"A német Keyvany nem tartozik talán a legismertebb tuningcégek közé, de elég impresszív, amit ezzel a Lamborghini...","id":"20200205_Leginkabb_ijeszto_egy_ilyen_820_loeros_Lamborghini_Urus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fbe23152-086a-4740-95a6-df90a0e53055&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2285649-b08e-4bf0-9e92-c0030e4dff39","keywords":null,"link":"/cegauto/20200205_Leginkabb_ijeszto_egy_ilyen_820_loeros_Lamborghini_Urus","timestamp":"2020. február. 05. 19:07","title":"Leginkább ijesztő egy ilyen 750 lóerős Lamborghini Urus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1def305f-30e9-45a5-9e61-1b084de0cd5c","c_author":"Hont András","category":"360","description":"Az Orbán-rendszer állásáról és alakulásáról szóló cikksorozat első része egy pillanatfelvétel volt a rendszer és az ellenzék viszonyáról 2020 elején, az önkormányzati választások után. A mostani írás azzal foglalkozik, hogy miért marad el a rendszerváltás, mi van, illetve mi várható helyette.","shortLead":"Az Orbán-rendszer állásáról és alakulásáról szóló cikksorozat első része egy pillanatfelvétel volt a rendszer és...","id":"20200205_hont_es_ismet_nem_tetszettunk_forradalmat_csinalni_ner_osszefogas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1def305f-30e9-45a5-9e61-1b084de0cd5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4769ef4-2345-4308-8d2c-81a3d3609ac7","keywords":null,"link":"/360/20200205_hont_es_ismet_nem_tetszettunk_forradalmat_csinalni_ner_osszefogas","timestamp":"2020. február. 05. 07:00","title":"Hont: És ismét nem tetszettünk forradalmat csinálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dd1e230-abb4-4299-a3b4-339ef1eec2bd","c_author":"HVG","category":"360","description":"Jó ötletnek látszott, sőt talán valóban az, hogy ha valakit ittas vezetésen kaptak, utána alkoholszondát szereltessenek az autójába. Baj akkor van, ha a menet közbeni ellenőrzés vezet szerencsétlenséghez.","shortLead":"Jó ötletnek látszott, sőt talán valóban az, hogy ha valakit ittas vezetésen kaptak, utána alkoholszondát szereltessenek...","id":"202006_alkoholszondazas_azusaban_balesetveszelyes_balesetmegelozes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3dd1e230-abb4-4299-a3b4-339ef1eec2bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ca89854-8ee7-4a82-a840-90dab9e99f29","keywords":null,"link":"/360/202006_alkoholszondazas_azusaban_balesetveszelyes_balesetmegelozes","timestamp":"2020. február. 06. 16:00","title":"Van, ahol nem veszik el a jogsit az ittas vezetőktől, hanem szondát szerelnek az autójukba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79089086-6973-40c6-b531-f6099e4e0c16","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A kapusok ritkán találnak be az ellenfél kapujába, Felcsúton már ezt is kipipálhatják.","shortLead":"A kapusok ritkán találnak be az ellenfél kapujába, Felcsúton már ezt is kipipálhatják.","id":"20200205_Kapusgollal_mentett_pontot_a_Puskas_Akademia_a_Diosgyor_ellen__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=79089086-6973-40c6-b531-f6099e4e0c16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24522e70-55f9-4d83-acbd-2dd7c7b20472","keywords":null,"link":"/sport/20200205_Kapusgollal_mentett_pontot_a_Puskas_Akademia_a_Diosgyor_ellen__video","timestamp":"2020. február. 05. 21:04","title":"Kapusgóllal mentett pontot a Puskás Akadémia a Diósgyőr ellen - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"520bb0eb-ac35-4fa1-ac2a-87ce23757635","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Előtte az amerikai elnök nem fogott kezet a demokrata párti politikussal.","shortLead":"Előtte az amerikai elnök nem fogott kezet a demokrata párti politikussal.","id":"20200205_Trump_Pelosi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=520bb0eb-ac35-4fa1-ac2a-87ce23757635&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b54a07c6-e3ec-41f4-b8c8-6fce74a3d566","keywords":null,"link":"/vilag/20200205_Trump_Pelosi","timestamp":"2020. február. 05. 10:15","title":"A demokrata házelnök összetépte Trump évértékelő beszédét – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbbccf45-1afc-49ba-914a-7fee164af4c1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Néppárt elnöke szerint semmi sem változott Budapesten, így tárgyalni sincs miről.","shortLead":"Az Európai Néppárt elnöke szerint semmi sem változott Budapesten, így tárgyalni sincs miről.","id":"20200204_Tusk_Amig_en_vagyok_az_Europai_Neppart_elnoke_a_Fidesz_nem_terhet_vissza","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fbbccf45-1afc-49ba-914a-7fee164af4c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce277203-08aa-488f-9385-8c121f583b04","keywords":null,"link":"/itthon/20200204_Tusk_Amig_en_vagyok_az_Europai_Neppart_elnoke_a_Fidesz_nem_terhet_vissza","timestamp":"2020. február. 04. 19:44","title":"Tusk: Amíg én vagyok az Európai Néppárt elnöke, a Fidesz nem térhet vissza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]