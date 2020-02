Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"023a0e63-64c8-4616-95ff-a4d4415404c1","c_author":"Dz. Sz.","category":"kkv","description":"Sikerült megállapodni a szakszervezetekkel, így nemcsak, hogy az idei év végéig eltolták a leépítéseket, de béremelést is kapnak a dolgozók. ","shortLead":"Sikerült megállapodni a szakszervezetekkel, így nemcsak, hogy az idei év végéig eltolták a leépítéseket, de béremelést...","id":"20200212_Elhalasztjak_a_tavaly_bejelentett_leepitest_a_Dunaferrnel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=023a0e63-64c8-4616-95ff-a4d4415404c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44d35a13-dce7-4d80-b6d4-fdd50423e3ca","keywords":null,"link":"/kkv/20200212_Elhalasztjak_a_tavaly_bejelentett_leepitest_a_Dunaferrnel","timestamp":"2020. február. 12. 20:50","title":"Elhalasztják a tavaly bejelentett leépítést a Dunaferrnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d517940a-39b1-4922-83bc-263cf794c860","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"vilag","description":"Bernie Sanders győzött a New Hampshire-i előválasztáson, a delegáltak számában pedig döntetlenre végezhet ő és Pete Buttigieg. Az igazi meglepetés azonban a harmadik helyen van.","shortLead":"Bernie Sanders győzött a New Hampshire-i előválasztáson, a delegáltak számában pedig döntetlenre végezhet ő és Pete...","id":"20200212_Sanders_New_Hampshire_elovalasztas_usa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d517940a-39b1-4922-83bc-263cf794c860&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"401bcb41-35d2-4b43-adaf-f7b7b5294de4","keywords":null,"link":"/vilag/20200212_Sanders_New_Hampshire_elovalasztas_usa","timestamp":"2020. február. 12. 05:13","title":"Minimális előnnyel Sanders nyerte meg a New Hampshire-i előválasztást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fa6cfab-0e6b-4797-a50c-b6cea2a35477","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Maruzsa Zoltán még mindig azt magyarázza, mennyire jó az új alaptanterv, és mennyi mindent nyernek vele a gyerekek.","shortLead":"Maruzsa Zoltán még mindig azt magyarázza, mennyire jó az új alaptanterv, és mennyi mindent nyernek vele a gyerekek.","id":"20200212_Maruzsa_tovabb_magyarazza","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3fa6cfab-0e6b-4797-a50c-b6cea2a35477&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50b9abc0-80f0-4e7b-9246-6138c9a5a565","keywords":null,"link":"/itthon/20200212_Maruzsa_tovabb_magyarazza","timestamp":"2020. február. 12. 12:21","title":"A köznevelési államtitkár szerint az új NAT kevesebb terhet rak a diákokra és a tanárokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bdecdd9-7259-4fb4-9361-a258676a2f12","c_author":"Lovász Attila / Pozsony","category":"360","description":"A küszöbön álló parlamenti választások előtt Szlovákiában az a fő kérdés, mennyire gyengül meg a Robert Fico vezette Smer, illetve hogyan teljesít a második-harmadik legnépszerűbb párt, Marian Kotleba fasisztoid alakulata.","shortLead":"A küszöbön álló parlamenti választások előtt Szlovákiában az a fő kérdés, mennyire gyengül meg a Robert Fico vezette...","id":"20200212_Szeretettel_Pozsonybol_Megerteni_Szlovakiat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2bdecdd9-7259-4fb4-9361-a258676a2f12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45de838f-d88f-41aa-b09f-e27f9c8b4b9f","keywords":null,"link":"/360/20200212_Szeretettel_Pozsonybol_Megerteni_Szlovakiat","timestamp":"2020. február. 12. 11:00","title":"Szeretettel Pozsonyból: Ha értjük Magyarországot, megértjük Szlovákiát is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85486467-bd41-482b-ad0a-edf5fda8d1a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor miniszterelnök néhány hete minden kormánypárti honatyát feleltetett, a válaszokat pedig értékelte.","shortLead":"Orbán Viktor miniszterelnök néhány hete minden kormánypárti honatyát feleltetett, a válaszokat pedig értékelte.","id":"20200212_orban_viktor_fidesz_karmelita_kolostor_osztalyzat_ertekeles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=85486467-bd41-482b-ad0a-edf5fda8d1a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d8b0474-011f-42c1-8ef6-5f8325a6796f","keywords":null,"link":"/itthon/20200212_orban_viktor_fidesz_karmelita_kolostor_osztalyzat_ertekeles","timestamp":"2020. február. 12. 10:48","title":"Kiderült, hogyan osztályozta Orbán a fideszes képviselőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59cb3818-e922-4046-af4b-bcdd99840fd3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Álláspontjuk szerint többek között sérti az esélyegyenlőség elvét és nem segíti a tanárok munkáját.","shortLead":"Álláspontjuk szerint többek között sérti az esélyegyenlőség elvét és nem segíti a tanárok munkáját.","id":"20200211_Visszavonatnak_az_uj_NATot_az_allami_egyetemek_tanszekei","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=59cb3818-e922-4046-af4b-bcdd99840fd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76e4bf98-4377-4a40-ac05-9a845b3247c7","keywords":null,"link":"/itthon/20200211_Visszavonatnak_az_uj_NATot_az_allami_egyetemek_tanszekei","timestamp":"2020. február. 11. 19:06","title":"Visszavonatnák az új NAT-ot az állami egyetemek irodalomtanszékei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd01548d-4987-414f-a47c-078ddb4a44be","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Több mint fél év csúszással, de nemsokára indulhat az azonnali átutalási rendszer.","shortLead":"Több mint fél év csúszással, de nemsokára indulhat az azonnali átutalási rendszer.","id":"20200212_Igeri_az_MNB_marciustol_mar_tenyleg_5_masodperc_lesz_az_atutalasi_ido","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd01548d-4987-414f-a47c-078ddb4a44be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60a449de-a1c9-467b-85f4-48465315cba8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200212_Igeri_az_MNB_marciustol_mar_tenyleg_5_masodperc_lesz_az_atutalasi_ido","timestamp":"2020. február. 12. 12:29","title":"Ígéri az MNB: márciustól már tényleg 5 másodperc lesz az átutalási idő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf9448cc-6d87-4799-b58a-65968ff5cdbc","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A baleset a Budapest-Cegléd vonalon történt.","shortLead":"A baleset a Budapest-Cegléd vonalon történt.","id":"20200211_Ket_vonat_is_osszeutkozott_egy_vasuti_atjaroban_allo_autoval","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf9448cc-6d87-4799-b58a-65968ff5cdbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e46f2e9a-383e-45e3-978c-8d557c3311b8","keywords":null,"link":"/cegauto/20200211_Ket_vonat_is_osszeutkozott_egy_vasuti_atjaroban_allo_autoval","timestamp":"2020. február. 11. 21:55","title":"Két vonat is összeütközött egy vasúti átjáróban álló autóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]